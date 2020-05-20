«Одноклеточные»: украинцев отчитали за русский язык

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил сограждан, которые говорят на русском языке. В эфире своего интернет-канала он назвал их «одноклеточными» и выразил мнение, что на Украине никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель страны должен знать «мову».

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«Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — подчеркнул журналист.

По мнению Дроздова, украинцы, которые не выучили украинский язык, должны путешествовать не по Западной Украине, а по городам Золотого кольца России.

Это не первое резонансное заявление, прозвучавшее из уст украинского журналиста. До этого он уже признавался, что считает украинцев «нацией болванов», сравнивал жителей Донбасса с животными, называл русскоязычное население страны «залогом войны» и утверждал, что такие люди «должны исчезнуть как вид».

В частности, 3 мая Дроздов в эфире своего интернет-канала заявил, что русскоязычные гости украинского Львова, не знающие мовы, должны развернуться и уехать на вокзал. Как рассказал журналист, он намерено указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь в городе на русском языке.

«У меня есть правило — если ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, я всегда ему покажу, но в обратном направлении», — подчеркнул телеведущий.

С середины июля 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает использование только украинского языка практически во всех сферах жизни. Занимавший на тот момент пост председателя Верховной рады Украины Андрей Парубий, говоря о необходимости принятия такого закона, назвал украинский язык «мощнейшим оружием против России».

«Один из вопросов безопасности, который мы должны принять в ходе этой сессии — это закон про украинский язык. Язык — это наше мощнейшее оружие против России и природное право на свободное владение этим «оружием» имеет каждый гражданин Украины. Мы дадим этому праву силу народа», — заявил Парубий в ходе заседания Верховной рады.

Позже, в середине января текущего года, в силу вступила статья 32 этого закона. Согласно ей, на Украине вся реклама на телевидении, радио, в печатных СМИ должна быть только на украинском языке.

Тогда же Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект о среднем образовании. В соответствии с ним в школах начали постепенно уменьшать количество часов преподавания на русском языке. Этот документ создали для детализации одобренного в сентябре 2017 года закона «Об образовании». Принятие нового закона поддержали 327 нардепов, против высказались трое, воздержались от голосования 54 парламентария, а 16 не принимали в нем участие.

После принятия этого закона, все школьники, являющиеся представителями «нацменьшинств», начиная с 5 класса, будут получать знания по не менее чем 80% предметов на украинском языке, говорится в документе.

Президент России Владимир Путин на фоне подобных событий заявлял, что «пещерные русофобы», которые объявили войну русскому языку в некоторых странах, пытаются искусственно сократить пространство этого языка в мире и вытеснить его на периферию.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — утверждал Путин.

Он выражал мнение, что за такой политикой стоит «все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе — права на родную речь, на культуру и историческую память».

Президент напомнил, что в странах Восточной Европы учили русский язык во время существования СССР, так как это было выгодно. Когда Советский Союз распался, интерес к языку начал затухать, считает глава государства.