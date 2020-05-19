«Не икона, не идол»: итоги года президентства Зеленского

Ровно год назад президентом Украины стал Владимир Зеленский — человек, не обладавший никаким политическим опытом. В то же время, Зеленский все же имел отношение к политике, правда очень косвенное, — одним из его последних творческих проектов в статусе шоумена стал спродюсированный им сериал «Слуга народа», в котором он сыграл главную роль. С 2015 года украинцы с телеэкранов наблюдали за школьным учителем истории, Василием Голобородько, который стал президентом — на протяжении нескольких сезонов он борется с коррупцией, противостоит влиянию олигархов, проводит реформы и пытается своими усилиями спасти страну.

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Василий Голобородько во время своей речи на инаугурации признается, что ничего не смыслит в политике, но обязательно разберется.

«Я знаю одно: поступать нужно так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. Ну, и родителям. Ну, и всем вам, конечно же», — говорил экранный персонаж.

После премьеры сериала на Украине осторожно начали обсуждать, что, возможно, Зеленский готовится выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах, однако подтверждения этим слухам не было.

31 декабря 2018 года на телеканале олигарха Игоря Коломойского вместо традиционного обращения президента Петра Порошенко за несколько минут до Нового года, к украинцам обратился Владимир Зеленский и объявил о своих планах баллотироваться на пост президента страны. Дальнейшие события надолго запомнятся во всем мире как противостояние власти и не имеющего ничего общего с политикой шоумена, в котором с колоссальным триумфом победу одержал последний.

Как Зеленский вступил на пост президента

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Его речь во время церемонии дала понять — как минимум, украинцев ожидают красноречивые и эффектные выступления президента.

Свою инаугурационную речь Владимир Зеленский начал с того, что его работа в этой должности станет президентством каждого украинца, включая его шестилетнего сына.

«Только что — это не я произносил присягу. Каждый из нас положил руку на конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине. <…> Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент — это не икона, не идол. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им», — заявил он в начале своей речи.

Свой первый президентский срок украинский лидер действительно открыл эффективно. Он объявил о роспуске Верховной рады, в которой подавляющее большинство занимали сторонники Порошенко и представители прежней власти, призвал парламент отправить в отставку главу Службы безопасности, министра обороны и генерального прокурора Украины.

В своей инаугурационной речи Зеленский несколько раз переходил на русский — он призывал не делить украинцев, пригласил всех покинувших страну вернуться на родину, заявил о необходимости бороться за сознание жителей Крыма и Донбасса, а также пообещал раздавать украинское гражданство всем, кто готов «строить новую, сильную и успешную Украину».

Своей же главнейшей задачей Владимир Зеленский назвал прекращение войны на Донбассе.

«Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, — я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир,

— говорил он. — Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных».

Как Зеленский заканчивает войну в Донбассе

Готовность к диалогу Владимир Зеленский действительно продемонстрировал. По инициативе Киева состоялось несколько телефонных разговоров украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным, а 9 декабря политики встретились лично в ходе «нормандского саммита» в Париже.

Ценой же встречи стало принятие Украиной «формулы Штайнмайера», которая стоила президенту волны протестов националистически настроенной части общества. Правда, никаких прорывов саммит в Париже не принес.

В копилку своих достижений на этом направлении Владимир Зеленский может внести и несколько успешно проведенных обменов пленными. Этим успехи президента в реализации его главной задачи ограничиваются.

Хотя военные действия в Донбассе и не переживают активную фазу, ситуация на линии фронта мало чем отличается от той, что протекала в течение последних нескольких лет после подписания минских соглашений, по которым, к слову, также не намечается прогресс.

Киев по-прежнему заявляет о неприемлемости выполнения некоторых пунктов — передачи границы до выборов в Донбассе, закрепления особого статуса ДНР и ЛНР, амнистии. Непонятным остается и отношение Зеленского к националистам

— после волны протестов в связи с «формулой Штайнмайера» президент пригласил лидеров движений на личную встречу, без последствий для них прошел и срыв разведения сил в Золотом и Петровском.

Как Зеленский улучшает внешнеполитические связи

Как человеку, не имеющему политического веса, Зеленскому крайне важно было зарекомендовать себя в глазах западных партнеров. Он совершал визиты в Европу, знакомился с руководством Евросоюза и общался с лидерами. На этом направлении успехи президента Украины можно было бы оценить как положительные — Киев по-прежнему имеет крепкую поддержку Запада.

Хотя здесь следует сделать оговорку — к Зеленскому в Европе все же появились некоторые вопросы после того, как тот оказался впутан во внутриполитические перипетии в США.

При этом нельзя сказать, что украинский лидер виноват в скандале. По большому счету он стал инструментом в борьбе демократов с президентом США Дональдом Трампом.

После обвинений представителей Демократической партии в том, что американский лидер надавил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего соперника на президентских выборах, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Доказательств того, что глава Белого дома требовал от украинского лидера расследования в отношении Джо Байдена, в стенограмме не было. Однако и украинские, и западные СМИ писали о том, что Зеленский слишком уж льстиво общается с Трампом, стараясь угодить ему. Повредил репутации украинского лидера и сам факт, что президент США опубликовал стенограмму разговора с Зеленским, попросту не считаясь с его мнением. Все же обнародование подобных документов — беспрецедентная история в мировой политике.

Как Зеленский борется с прежней властью

«Весна придет – сажать будем» — таков был один из предвыборных лозунгов Зеленского. И по этому его предвыборному обещанию в украинском обществе сложился консенсус — к посадкам Зеленский так и не приступил.

Некоторое время украинские СМИ регулярно освещали походы Петра Порошенко на допросы, однако он так и не получил статус подозреваемого ни по одному из многочисленных дел, заведенных, к слову, не по инициативе властей, а из-за обращений в правоохранительные органы украинского юриста Андрея Портнова.

По большому счету, никто из представителей прежней власти, кроме экс-президента, повестки в СБУ не получал. Сам Зеленский объясняет это тем, что не компетентен вмешиваться в работу правоохранительных органов. Тем не менее, весной он выразил свое недовольство деятельностью назначенных им силовиков.

«Президент не влияет на правоохранительные органы. К сожалению, не влияет. Если бы я вмешивался, некоторые люди бы это уже ощутили, — заявил Зеленский 4 марта, выступая в парламенте. — Хочу сделать силовикам два подарка. Первый — календарь. Пусть поймут, что уже весна (отсылка к лозунгу избирательной кампании Зеленского. — «Газета.Ru»). Второй — уголовный кодекс. У нас уже шесть органов, чтобы обеспечить порядок. Скоро будет семь нянек, у которых дитя без глаза».

Как Зеленский пытается подобрать правительство

Успел Зеленский поменять и кабмин, который отработал меньше года. 4 марта Верховная рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Перед этим в парламенте выступил президент, заявив, что оно смогло добиться некоторых успехов, в том числе, искоренить коррупцию на высшем уровне.

«Но этого мало. Не красть — этого мало. Новые лица — этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца, — сказал Зеленский, выступая перед депутатами. — Экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле».

После этого президент Украины обрушился с критикой в адрес правительства: промышленность продолжает сокращаться, украинцы так и не ощутили на себе снижения коммунальных тарифов, в стране не была проведена индексация пенсий, медицинская реформа «летит в стену», шахтеры не получили свои зарплаты, а правоохранительные органы не выполняют должным образом свои обязанности.

«Это правительство сделало больше, чем все остальные? Я не знаю. Но это скорее минус прошлым кабминам, а не плюс нашему», — закончил президент свою речь.

Первый год президентства Владимира Зеленского, несомненно, запомнится кадровыми перестановками. Роспуск Верховной рады во время его инаугурации не стал неожиданностью — президент построил всю свою предвыборную кампанию на борьбе с властью Петра Порошенко, к тому же, все первые инициативы Зеленского упорно блокировал парламент.

Глава государства демонстрировал намерение полностью обновить правящую верхушку, и все с нетерпением ожидали, кто войдет в его правительство, ведь кроме уже находящихся на тот момент в руководстве Украины чиновников, известных политиков в стране не было. И Зеленский сделал ставку именно на незапятнанную репутацию.

На деле, правда, получилось так, что непопулярные решения кабмина сказывались на рейтинге президента, так как он остался почти единственной фигурой в правительстве, обладающей политическим весом.

В результате первое правительство, сформированное Владимиром Зеленским, проработало всего семь месяцев, а в марте президент снова приступил к кадровым перестановкам. Незадолго до этого в отставку был отправлен глава офиса президента Андрей Богдан, который считался самым близким соратником Зеленского.

Пиком кадровой истории стало назначение на пост председателя исполнительного комитета реформ бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как Зеленский поднимает экономику страны

Одной из причин отставки кабинета министров Гончарука стали истории с невыплатами зарплат украинцам в отдельных секторах экономики.

В этом направлении президент показал неоднозначные результаты.

По итогам прошлого года экономика страны показала небольшой рост в 3%, а гривна укрепилась. Однако в конце 2019 года статистика зафиксировала замедление темпов промышленного роста, а вскоре страна столкнулась с пандемией и необходимостью введения карантина.

Правда, в мае Киев все же вздохнул несколько свободнее, когда было выполнено последнее условие МВФ — принятие законопроекта о запрете возвращения национализированных банков их владельцам (инициатива во многом направлена на Игоря Коломойского, который оказал большую поддержку Зеленскому во время избирательной кампании).

До этого президент практически продавил в парламенте земельную реформу, предполагающую продажу земли иностранцам, но только после разрешения через референдум. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс, ее обсуждение длилось в парламенте с ноября и сопровождалось потасовками. Теперь, впрочем, в ближайшее время Украина ждет первый транш от МВФ, объем программы пока неизвестен.

Экономическая ситуация в стране действительно ставит вопрос о предоставлении помощи от МВФ в категорию первоочередных.

За 2020 год Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Киев находится в трудных обстоятельствах, особенно с учетом пандемии коронавируса.

Как Зеленский борется с COVID-19

Конечно, вспышка коронавируса пришлась Зеленскому совсем не кстати и стала для него неожиданным вызовом. Украина, как и многие другие страны, оказалась к эпидемии не готова. СМИ то и дело сообщали о новых проблемах — нехватке масок, аппаратов ИВЛ в больницах и защитных костюмов для врачей, протестах в некоторых регионах из-за приезда эвакуированных из Китая граждан Украины, работающего во время карантина в центре Киева ресторана, принадлежащего Николаю Тищенко, депутату от партии «Слуга народа» и соратнику Зеленского.

В то же время, президент действовал во время пандемии жестко и оперативно. Карантин был введен еще 11 марта, и достаточно быстро ограничительные меры ужесточались, вплоть до закрытия метро в крупных городах страны. При этом средств для минимизации урона, который понесет экономика, у Украины нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по этим соображениям, например, не стал вводить никаких ограничений, опасаясь коллапса в экономике. На этом направлении Зеленскому еще предстоит столкнуться с последствиями, однако, что касается здоровья граждан, то здесь он приложил максимум усилий.

По последним данным, в стране выявлено 18 876 случаев коронавируса, из которых 548 смертельные. Для сравнения, в соседней Белоруссии заявляют о 31 508 случаях инфицирования. Количество заболевших на Украине так и не превысило рассчитанные минздравом пиковые значения, сейчас страна приступила к постепенному снятию ограничений.

Итоги работы

В мае результаты своего исследование уровня популярности президента Украины опубликовала группа «Рейтинг». Свой второй год правления Зеленский открывает на лидерских позициях. Согласно опросу, главе государства доверяют 57% населения, не доверяют — 37%.

37% граждан страны оценивают первый год президентства Владимира Зеленского удовлетворительно. При этом количество тех, кто не одобряет или высоко оценивают итоги работы президента, разделилось поровну — 31%. То есть однозначно поддерживает политику президента около трети украинцев.

Меньше всего Зеленского критикуют на западе Украины (26%), больше — на востоке (39%). Еще одним важным показателем стал тот факт, что почти 40% жителей востока страны, региона, выступающего за прекращение войны, негативно оценивают итоги работы Зеленского. Это, в целом, говорит о том, что к выполнению первоочередной для себя задачи, как ее определил для себя глава государства, Зеленский пока не приблизился.