Налоги и помощь: что Путин обсудил с правительством

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств. В центре обсуждения — действия властей различных уровней власти в направлении оказания поддержки населению России и конкретных предприятий.

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Поддержка медиков

Особое внимание было уделено работе правительства и региональных властей по оказанию поддержки медицинских работников, работающих с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19. Для них еще в марте президент дал распоряжение предусмотреть стимулирующие выплаты, на что из федерального бюджета было выделено 10,2 млрд руб.

И здесь Владимир Путин выразил недовольство тем, что в ряде субъектов Российской Федерации «к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях». «И уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам», — подчеркнул президент.

Ранее правительству было поручено выделить из бюджета средства на дополнительные выплаты сотрудникам медицинских служб, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Тогда речь шла о том, что врачи получат по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тыс. руб., младший медицинский персонал — по 25 тыс. руб. Однако в ряде регионов врачи жаловались, что так и не увидели полагающихся им выплат.

«Все расчеты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая. Однако по моей информации к концу прошлой рабочей недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день, ситуация меняется в нужном, правильном направлении», — сказал президент на совещании 19 мая.

При этом президент подверг критике правительство за то, что принципы выплаты медикам на первом этапе было сформулированы недостаточно ясно.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат [медикам] за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам.

И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства. <…> Хорошо, что поправили, но не нужно ни на кого ничего перекладывать», — заявил Путин.

Поддержка семей с детьми

Также президент сообщил о востребованности решения, принятого 11 мая, о единовременной выплате семьям на детей от 3 до 15 лет включительно. Сумма такой поддержки составляет 10 тыс. руб.

По состоянию на 18 мая, сказал Владимир Путин, через портал «Госуслуги» было подано заявлений на получение выплаты на 12 млн детей.

«Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, составит порядка 22 млн, и вместе со взрослыми членами семьи эти мера поддержки коснется, если брать коэффициент 1,8, коснется более 50 млн человек в стране, а объем дополнительных бюджетных средств на эти цели очень солидный», — заявил глава государства.

Всего на эту меру правительство изыскало 197,2 млрд руб.

Кроме того, семьи, в которых растут дети до 3-х лет, родившиеся с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. руб. «Таким образом, в общей сложности мы сможем поддержать порядка 5 млн детей от рождения до трехлетнего возраста», — подчеркнул Владимир Путин.

О списании налогов

Российский лидер также напомнил, что 11 мая было принято беспрецедентное решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года — таких мер в России до этого ни разу не принималось.

«Она распространяется на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, социально ориентированные НКО также затрагивает», — добавил президент.

Кроме того, уменьшить сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на сумму одного МРОТ смогут и индивидуальные предприниматели, а самозанятые граждане могут рассчитывать не единовременную помощь из федерального бюджета на уплату налога на профессиональный доход — также в размере одного МРОТ.

«Суммы таких налогов, уплаченные, повторю и скажу еще раз, в 2019 году, будут им полностью возвращены», — заявил Путин на совещании 19 мая.

В ходе совещания глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что Федеральная налоговая служба подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19.

«К этой программе относится 1,9 млн субъектов, где работает более 4 млн 700 тыс. человек. Соответственно, как мы организовали информационную систему — она уже подготовлена. Людям ничего самим делать не надо будет. Они, как обычно, будут сдавать декларации, мы автоматизировано, через учетную систему будем их уведомлять, что они не должны платить налог на такую-то сумму за такой-то период»,

— заявил представитель ФНС.

Об инфляции

Также Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что текущие документы демонстрируют небольшое замедление инфляции и укрепление курса рубля. Эту информацию подтвердила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас инфляция стабилизировалась где-то на уровне 3,1% в годовом выражении, и, что очень важно, после некоторого роста инфляционных ожиданий они также начинают снижаться. Все это дает нам возможность проводить мягкую политику.

Мы уже снижали ключевую ставку, и если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, с нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры», — сказала она.