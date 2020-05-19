Снова в строю: Мишустину вернули обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра. После диагностирования у главы кабмина COVID-19 премьерские полномочия были возложены на Андрея Белоусова — первого вице-премьера.

Реклама

«Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. №300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации», — говорится в указе главы государства.

Тем самым документ о временной передаче полномочий главы кабмина Белоусову перестал действовать.

Мишустин вновь официально является премьером России, хотя он и так продолжал участвовать в работе правительства, несмотря на свою госпитализацию после заражения вирусом.

О выявлении у него коронавируса премьер объявил в конце апреля во время онлайн-встречи президента с кабмином. Мишустин признался Путину, что тесты на вирус дали положительный результат, поэтому ему придется перейти в режим изоляции, дабы обезопасить своих коллег.

В больницу премьер попал именно после этого совещания, но в целом его состояние было нормальным — поэтому он и продолжал участвовать в работе правительства. В частности, Мишустин присоединился к двум совещаниям прямо из больницы 7-8 мая. Тогда премьер поучаствовал в обсуждении социально-экономической ситуации, а также переговорил с членами Совета безопасности РФ.

Пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков в начале мая говорил, что Мишустин проходит плановое лечение в одной из государственных больниц. Врачи последовательно отмечали положительную динамику в его состоянии.

При этом во вторник, 19 мая, Мишустин не только получил назад свои полномочия премьера, но и выписался из больницы. По словам Белякова, глава кабмина уже вернулся к работе в Доме правительства.

«Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции», — подчеркнул пресс-секретарь Мишустина.

Помимо премьер-министра, среди высокопоставленных чиновников коронавирус также был обнаружен у представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава Минстроя Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Пресс-секретарь президента последним из вышеперечисленных сообщил о выявлении у себя коронавирусной инфекции. 12 мая Песков объявил, что заболел и проходит лечение в одной из больниц. В интервью «Коммерсанту» он уточнил, что был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет», — посетовал Песков.

Представитель Кремля указал, что перешел на удаленную работу с 1 мая, когда у одного из его коллег был диагностирован COVID-19. Вскоре у него появились симптомы в виде повышенной температуры, а следом они обнаружились и у его супруги — Татьяны Навки.

«Вирус этот абсолютно кровожадный. Легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм <…> иммунная система пытается этот вирус победить и вместе с вирусом начинает пожирать легкие», — отметил Песков.

В настоящее время дела пресс-секретаря президента ведет один из его заместителей, хотя многие работники Кремля были вынуждены уйти на карантин после заболевания Пескова — по законодательству в случае контакта с зараженным необходимо изолироваться.

«Все функционирует, и с нашей стороны работа президента будет обеспечена на должном уровне. Это мои коллеги могут делать блестяще. Думаю, как чуть-чуть на поправку пойду, буду постепенно возвращаться к своей информационной активности», — подчеркивал пресс-секретарь президента.

Стоит отметить, что представители правительства или администрации президента заражаются коронавирусом не только в России, но и в других странах мира. К примеру, коллега Мишустина — премьер Великобритании Борис Джонсон также переболел коронавирусом.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса по всему миру превысило отметку в 4,9 млн человек, а количество погибших превышает 320 тыс. На территории России выявлено почти 300 тыс. случаев, в том числе 2837 летальных.