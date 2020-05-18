«Возвращение Крыма»: в Киеве подготовили план «деоккупации»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разработал так называемую стратегию «деоккупации» Крымского полуострова.

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«Передо мной на столе лежит документ, который <...> подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием «Стратегия деоккупации Крыма», — отметил он в интервью РБК Украина.

По словам главы ведомства, это не окончательный вариант. После изучения документ будет доработан. «После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, мы проведем более широкие консультации и с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью», — отметил Кулеба.

В то же время он признал, что пока «нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа». «Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины]? Посмотрим» — сказал украинский министр.

Украинский чиновник также отметил, что стратегия подразумевает «игру вдолгую», то есть постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».

Об этом документе Кулеба говорил еще в начале мая. Он отметил, что Киев проводит разработку концепции «возвращения» Крыма под свой контроль. Глава МИД Украины тогда отметил, что с этой целью власти намерены решить «несколько задач», однако не сказал, какие именно.

В феврале 2014 года на Украине прошел государственный переворот, который привел к тому, что власти Крымского полуострова решили провести референдум по вопросу присоединения территории к России. В голосовании приняли участие более 80% жителей, которые имели право голоса. За переход под юрисдикцию России высказались более 90% из них.

В конце марта 2014 года российский президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, после чего документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Россия неоднократно указывала, что плебисцит прошел в соответствии с международным правом, однако его итоги не устроили ряд европейских стран, Украину и США. Буквально сразу в отношении России были наложены санкции.

До сих пор украинские власти хотят «вернуть» регион. Во время вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский в качестве одной из своих целей, которую он собирается достичь, назвал «возвращение» Крыма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что полуостров сам «выскользнет из рук России» и станет украинским.

По мнению российского сенатора Сергея Цекова, стратегия, о которой рассказал Кулеба, никогда не будет воплощена в жизнь.

«Мы же понимаем, что это несерьезно, что документ предназначен для внутреннего потребления и, возможно, для стран, которые активно поддерживали госпереворот на Украине и конфликт на юго-востоке страны. Вообще говорить о том, что какой-то там документ поможет Киеву вернуть Крым, — это смешно. <…> Крым вернулся домой, когда свыше 90% его жителей проголосовали на референдуме за выход из состава Украины и воссоединение с Россией», — сказал парламентарий ФАН.

«Да, этот временщик Кулеба пытается показать украинцам, мечтающим вернуть Крым, что хоть что-то в этом направлении делается. Но я уверен, что он сам не верит в свои небылицы. И если чисто гипотетически представить, что Крым вернулся на Украину, — хотя, конечно, все понимают, что это никогда не произойдет, — что в Киеве думают делать с людьми, проголосовавшими на референдуме за воссоединение с Россией? Это же почти все жители полуострова», — напомнил Цеков. По его мнению, власти Украины сами виноваты в том, что желание крымчан стать россиянами исполнилось.