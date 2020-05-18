Смерти из-за самолечения: Путин пообещал Дагестану поддержку

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. Глава государства потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением республики тест-системами на коронавирус.

Он попросил участников совещания доложить, как в регионе обстоит дело с медицинским оборудованием, транспортом, оснащением средствами индивидуальной защиты для бригад медицинских специалистов и дополнительными выплатами медицинским работникам.

«Также жду от вас информации, как организована работа на месте, какие дополнительные решения по защите жизни, здоровья граждан, людей пожилого возраста вы намерены предпринять соразмерно ситуации и уровню рисков, включая сохранение или усиление режимов самоизоляции, других профилактических мер, обеспечение безопасной работы предприятий и медицинских учреждений», — подчеркнул президент.

Реклама

Путин выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, а также фактами самолечения и позднего обращения к врачам. По его словам, количество летальных исходов увеличивается, несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер. Люди отмечают, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме, обратил внимание президент.

Глава государства подчеркнул, что нужно дополнительно проанализировать, как в Дагестане исполняются рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции и ограничению массовых мероприятий.

Путин поручил подробно доложить, по каким конкретно направлениям региону необходима федеральная помощь. «Поручения руководителям ведомств, которые также у нас сейчас на связи, конечно, дам немедленно. Всю поддержку — и финансовую, и материальную, и кадровую — республика обязательно получит», — заверил он.

Накануне министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым заявил, что в Дагестане зарегистрировано 13 697 заболевших COVID-19 и внебольничными пневмониями.

По его словам, в стационарах находятся более 7 тыс. человек. От внебольничных пневмоний в республике скончались 657 человек, сообщил глава Минздрава региона.

«Почему мы говорим [отдельно] о летальных исходах по ковидной инфекции и от внебольничной пневмонии… [статистика ведется] по лабораторным исследованиям, по подтвержденным случаям», — пояснил министр.

Изначально лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям в республике занимались подразделения Роспотребнадзора, а потом к этому процессу подключились подведомственные Минздраву лаборатории, отметил он. При этом с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора, сказал Гаджиибрагимов.

Людей с внебольничными пневмониями лечат так же, как и заболевших COVID-19, уточнил министр. В ответ на просьбу Курбанова пояснить разницу в ходе болезни у коронавирусных пациентов и тех, кому диагностировали внебольничную пневмонию, Гаджиибрагимов ответил, что разницы нет. «Ведут этих пациентов практически по одним и тем же методическим указаниям. Но так как у нас лабораторных данных о подтверждении нет, таким образом ведется статистика», — обратил внимание глава республиканского ведомства.

Согласно последним официальным данным, Дагестан сейчас находится на пятом месте среди российских регионов России по числу зараженных.

Всего в республике выявлено 3 460 случаев заболевания, при том, что там живут менее 3 млн человек. В Дагестане зарегистрировано 29 летальных исходов — по этому показателю регион находится на восьмом месте в стране. Республика занимает 26-е место по показателю числа смертей на 100 тыс. человек и 34-е — по числу зараженных на 100 тыс. человек. Именно параметр числа зараженных на 100 тыс. человек главный санитарный врач России Анна Попова ранее называла корректным, чтобы сравнивать ситуацию в различных регионах.