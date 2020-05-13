«Нас нет в сценарии»: как украинцы протестуют против карантина

Хотя Украина и приступила к постепенному ослаблению карантина, протесты против ограничительных мер продолжаются. В среду на Европейскую площадь в Киеве вышли перевозчики с требованием к правительству разрешить внутренние и международные перевозки.

Их возмущение обусловлено тем, что во время карантина свою работу продолжили нелегальные перевозчики, в то время как остальные остались без заработка. Протестующие свезли больше 50 автобусов на Крещатик. И, несмотря на то что они оставили полосы для движения, в центре украинской столицы образовалась серьезная пробка.

Как сообщает «Страна.ua», в протесте приняли участие больше 200 человек, от Европейской площади, сигналя, они двинулись к зданию правительства.

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Протестующих поддерживает движение «SaveФОП», представители которого ранее выходили на акции протеста и требовали от властей снять карантинные ограничения с 1 мая. Перевозчики совместно с движением составили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое включает в себя перечень требований: возобновление внутренних и международных перевозок, запрет на рынке пассажирских перевозок использование транспортных средств до девяти человек (то есть, по сути, запрет нелегальных перевозок), кредитование и государственную поддержку, а также компенсацию налогов.

Однако украинское правительство намерено запустить перевозки не раньше 22 мая.

«Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11-го и так далее», — заявил 13 мая в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщает УНИАН, процесс запуска пассажирского сообщения в стране будет происходить также в три этапа, в соответствии с планом постепенного снятия карантина. 22 мая вновь можно будет совершать городские и пригородные автоперевозки. Через неделю власти планируют снять ограничения на перевозки внутри области, помимо этого украинцам станут доступны до 50% пригородных поездов.

9 июня запланировано возобновление межобластных и международных автоперевозок, а с 12 июня Украина может запустить движение всех пригородных поездов.

На третьем этапе состоится запуск международного авиа- и железнодорожного и сообщения.

К первому этапу послаблений страна приступила 11 мая — в этот день свою работу возобновили рестораны, обслуживающие клиентов на открытом воздухе, и парикмахерские. Кроме того, украинцы вновь смогли посетить парки. При этом уже с 1 мая по всей стране заработали рынки, что также стало результатом протестов предпринимателей.

Митинги предпринимателей проходят с середины апреля, причем старт волне протестов был задан в городе Кривой Рог — родине президента Владимира Зеленского. Представители среднего и малого бизнеса потребовали от властей страны открыть рынки, отменить единый налог на время карантина, когда они не получают доходов, а также выставили ряд требований, касающихся законодательных изменений деятельности мелкого бизнеса.

Через несколько дней их примеру последовали предприниматели по всей стране.

Украина находится на карантине с 16 марта, а 25 марта кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации. Причем правительство ввело весьма жесткие ограничения, вплоть до закрытия метрополитена в крупных городах страны.

В первую очередь, карантин ударил по рынку услуг и торговле, а на Украине именно эти отрасли в прошлом году показали самый большой рост и обеспечили увеличение ВВП на 3,5%. С закрытием рынков и прекращением экспорта был нанесен урон фермерству, в то время как агропромышленный комплекс обеспечивает 14% ВВП (на 2015 год) и является ведущей экспортной отраслью страны.

Возмущение предпринимателей было обусловлено тем, что гипермаркеты и крупный бизнес продолжали свою работу, в то время как рынки оставались закрытыми. Украинцы также указывали на тот факт, что продукты быстро портятся, в связи с чем многие остались не только без заработка во время карантина, но и понесли убытки.

В результате прокатившейся по стране волны протестов 29 апреля кабинет министров объявил об открытии рынков в стране с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Так, все рынки должны быть обеспечены антисептиками, сотрудники обязаны работать в масках, а посетители — соблюдать социальную дистанцию.

Однако и этого оказалось недостаточно. 6 мая около здания правительства снова прошла акция протеста предпринимателей.

Вскоре к протестному движению присоединились и деятели культуры. Чтобы заявить о себе и привлечь внимание правительства к финансовым проблемам, вечером 12 мая представители культуры устроили акцию «#стопкультурныйкарантин» — ровно в 22.00 украинцы включили направленные в небо лучи света.

При этом работники культуры не требовали скорейшего смягчения ограничений. Их возмущение обусловлено тем, что в представленном правительством плане поэтапного снятия карантина отсутствует сценарий возобновление культурных и массовых мероприятий.

«План почти готов для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ. Похоже, нас нет в сценарии правительства. У правительства не существует сценария для нас, для свыше 250 тыс. человек

— артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей области — сотни специализаций и профессий, представляющих современную культурную жизнь страны сегодня», — заявили организаторы акции на странице мероприятия в Facebook.

Действительно, в представленном правительством плане по снятию ограничений отсутствует упоминание возобновления культурной жизни страны. Указывается лишь открытие театров и кино на третьем этапе отмены карантина.

Так или иначе, от ограничительных мер устали жители многих стран. Правительства в любом случае выйдут из карантина с разрушенной экономикой, вопрос, правда, в том, насколько сильно она пострадает.

На Украине по состоянию на 12 мая количество безработных составило 486 764 человека, что в полтора раза больше, чем было до объявления карантинных мер. Как заявила Государственная служба занятости, пособие по безработице сейчас получают 387,47 тыс. человек, только за одну неделю общее количество безработных увеличилось на 28,6 тыс. человек. За два месяца карантина работу потеряли 197 тыс. украинцев, заявил сегодня в Верховной раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вместе с тем уменьшается и количество вакансий — до 51,8 тыс., что на 42% меньше прошлогоднего уровня на эту дату.

По прогнозу Нацбанка Украины (НБУ), в период с апреля до июня уровень безработицы в стране вырастет до 12%, то есть каждый восьмой украинец может остаться без работы. Кроме того, в сообщении НБУ говорится, что карантинные меры и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11%.

Впрочем, правительство страны, судя по всему, готовится к худшему варианту развития событий и не ожидает скорого снятия карантина. Сегодня Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде, заявил, что ограничения будут действовать в той или иной степени до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса.

«Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю тут политикам на этих вопросах не спекулировать, а четко соблюдать все требования и нормы карантина. Других действующих механизмов в мире на сегодня нет. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены входить в карантин и выходить из него по действующим правилам», — заявил премьер-министр.