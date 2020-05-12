«Я заболел»: у Пескова диагностирован COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусной инфекцией. Как сказал представитель Кремля РИА «Новости», он находится в больнице.

«Да, я заболел. Лечусь», — цитирует Пескова ТАСС.

Деталей о состоянии пресс-секретаря пока нет, но он продолжает исполнять свои обязанности. В частности, днем 12 мая Песков ответил на ряд вопросов журналистов по возможной отмене общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Представитель Кремля опроверг такую возможность.

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В разговоре с ТАСС Песков также подтвердил, что лично общался с президентом России Владимиром Путиным больше месяца назад. Сам Путин перешел на удаленный режим работы еще в конце марта.

При этом дочь пресс-секретаря российского лидера — Лиза Пескова — заявила «Газете.Ru», что последний раз виделась с отцом около 10 дней назад и в настоящее время живет отдельно.

«Соблюдая все меры предосторожности. Исключительно на улице. Я полностью здорова. Я, естественно, очень волнуюсь [за отца]», — добавила дочь пресс-секретаря президента.

В то же время, комментировать самочувствие отца она не стала, но добавила, что созванивается с ним по несколько раз в день.

К слову, Песков далеко не первый представитель российских властей, у которого был выявлен коронавирус. В конце апреля заболевание обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом глава кабмина сообщил в ходе онлайн-совещания Путина с правительством.

«Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — объявил Мишустин.

Премьер был госпитализирован в больницу, но продолжил участвовать в работе правительства, хотя и назначил исполняющим свои обязанности вице-премьера Андрея Белоусова.

Согласно последним данным, Мишустин идет на поправку, врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьера. Как говорил его пресс-секретарь Борис Беляков, глава кабмина продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений.

«Меры, подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан, в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства», — указал Беляков.

7-8 мая по видеосвязи из больницы Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам, а затем участвовал в заседании с постоянными членами Совбеза. Однако 11 мая он не принял участия в совещании у президента по видеосвязи.

6 мая заболевание также было диагностировано у главы Минкульта Ольги Любимовой. По словам ее пресс-секретаря Анны Усачевой, министр перешла на удаленную работу и из дома проводит видеоконференции.

«У меня не очень большая температура, вечером и днем я могу совершенно спокойно работать, находясь дома. Разумеется, и мне предстоит высидеть, что очень сложно, весь положенный срок», — говорила сама Любимова.

Постоянно находимся на связи с коллегами из министерства, подчеркивала министр, взаимодействие проходит через мессенджеры.

Также коронавирус выявили у главы Минстроя Владимира Якушева, об этом сообщалось в Telegram-канале ведомства. В отличии от Любимовой, министр согласился на госпитализацию и был направлен в одну из государственных больниц. При этом заболевание также было диагностировано у его заместителя Дмитрия Волкова. К слову, в больницу Якушев попал 1 мая, а уже 8 числа был переведен на домашнее лечение.

В то же время, всего в России выявлено более 232 тыс. случаев коронавируса, в том числе 2116 летальных. Количество выздоровевших человек уже превысило отметку в 43 тыс.