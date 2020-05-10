«Серьезный разговор»: МИД России напомнит США о Победе

Попытка США принизить роль СССР в победе над фашизмом возмущает российскую сторону. Россия намерена обсудить этот вопрос с официальными представителями Соединенных Штатов, говорится в распространенном МИД РФ сообщении.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», — отметили российские дипломаты.

В дипведомстве подчеркнули, что в отношениях между Россией и США тема сохранения памяти о подвиге тех, кто боролся с нацизмом, не должна становиться еще одной проблемой. «Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами», — заявили в министерстве.

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В то же время дипломаты выразили мнение, что у американских чиновников не нашлось «храбрости и желания» в канун празднования юбилея Победы над фашисткой Германией, чтобы «хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества».

В то же время в МИД напомнили про ранее принятое главами России и США заявление по случаю годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году с целью объединения усилий в борьбе с захватчиками. Таким образом, отметили в ведомстве, заслуги, которые ранее были приписаны только «Америке и Великобритании» идут вразрез с этим заявлением.

В то же время Москва призвала Вашингтон к сотрудничеству, основой которого должно стать взаимоуважение. «Россия и США, несмотря на разногласия, могут на основе доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга давать совместный отпор множащимся вызовам современности», — уверены в МИД России.

В канун 9 мая администрация американского лидера Дональда Трампа разместила на своей официальной странице в Instagram пост с видеозаписью возложения Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны. Этот ролик сопровождался подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нельзя мириться с переписыванием истории. В частности, она отметила, что эту публикацию можно трактовать по-разному: фальсификация, издевательство над здравым смыслом или переписывание истории. Но в случае, когда подобные высказывания исходят от непосредственных властей государства, которое называет себя «лидером свободного мира» и «защитником демократии», а также выступает борцом с фейками, терпеть это нельзя. Об этом представитель МИД написала на своей странице в Facebook.

Она также вспомнила о принятом Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлении, которое было посвящено встрече на Эльбе солдат СССР и Соединенных Штатов. В этом контексте она предположила, что заход с принижением роли Красной армии в победе над фашизмом необходим для того, чтобы свести на нет эффект от принятия этого недавнего заявления президентов.

«В российско-американском заявлении воспевался «дух Эльбы», в белодомовском твите — только американский.

В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух», — обратила внимание Захарова.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал публикацию Белого дома циничной, передает РИА «Новости».

«Это делается специально именно в святой для России день. Нельзя предположить, что люди не знают истории, нельзя предположить, что забыли, как американское и английское руководства благодарили Сталина за роль Советского Союза в Победе. Все, что делается, делается цинично: такие политики в кавычках в очередной раз пытаются унизить и оскорбить наш народ», — уверен он.