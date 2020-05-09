Победили Америка и Британия: почему США забыли о СССР

Заявление Белого дома о том, что победителями нацизма являются только Великобритания и США, является элементом внутренней борьбы в администрации американского президента Дональда Трампа, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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«Налицо попытка бюрократов, сидящих в администрации, подправить президента Трампа», — считает парламентарий. Свое мнение он аргументировал тем, что в последних заявлениях и во время переговоров с Владимиром Путиным президент США выражал уважение по отношению к той роли, которую сыграл СССР в победе над фашизмом.

«Такая интерпретация, где Советского Союза нет, является неким элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с Россией», — сказал сенатор в комментарии RT. В то же время Косачев предположил, что игнорирование СССР в победе над гитлеровской Германией может быть попыткой успокоить европейских политиков, настроенных против России.

Речь идет о посте, который Белый дом разместил на своей официальной странице в Instagram. Администрация главы США выложила видео памятных мероприятий в честь окончания Второй мировой войны, в которых Дональд Трамп участвовал со своей супругой. В подписи к ролику говорилось:

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит».

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил противоположное Косачеву мнение. Он считает, что эта запись является «директивой, спущенной из Вашингтона». По мнению парламентария, цель этого поста — привлечь симпатии населения европейских стран к США и вызвать отторжение в отношении России.

Тем временем постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter, что такое заявление администрации Трампа оскорбительно не только для советских и российских народов, но и для граждан Канады, Франции, Польши и других стран, которые приняли непосредственное участие в борьбе против фашизма и внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в своей колонке в газете «Аргументы и факты» отметил, что жители западных стран извращают трактовку событий тех времен, пытаясь принизить роль России на международной арене.

«Для современной западной элиты ложь о войне — это инструмент принижения роли России в мире, а также стратегическая линия, нацеленная на разрушение сложившейся по итогам войны многосторонней архитектуры коллективной безопасности», — утверждает он.

Накануне глава России Владимир Путин поздравил своих иностранных коллег и население других стран с годовщиной Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В послании российский президент отметил, что «навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов» — это «священный долг нынешних поколений». С такими словами он обратился к лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Отдельное послание было направлено американскому лидеру Дональду Трампу. В нем Путин подчеркнул, что в России помнят и чтут вклад союзников по антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом, а также россияне никогда не забудут о боевом содружестве СССР и США в те времена.

«Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы — от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий. Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в «духе Эльбы», наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности», — подчеркнул глава России.