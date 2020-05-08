Готовы к диалогу: Путин провел разговор с Борисом Джонсоном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора в пятницу, 8 мая, достигли договоренности об улучшении двусторонних отношений.

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Лидеры двух стран выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по актуальным темам российско-британских отношений, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также политики признали вклад обеих стран в победу над фашизмом. В частности, российский лидер уважительно высказался о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев.

«Джонсон выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооружённых сил в достижение Победы», — указывается в сообщении.

Помимо этого, Джонсон пригласил российскую сторону принять участие в виртуальном международном саммите по разработке вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса британского премьера.

«Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие во Всемирном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в онлайн-режиме в июне», — говорится в комментарии.

В Лондоне указали, что задачами будущего саммита также станут усиление систем здравоохранения, борьба с коронавирусом в бедных странах мира и международная координация по вопросу финансирования Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на период с 2021 по 2025 годы.

В этот же день посол Великобритании Дебора Броннерт возложила венок в память жертв Второй мировой войны, пострадавших и отдавших свои жизни на пути к победе.

«Союзничество и победа во Второй мировой войне — важная веха в общей истории Великобритании и России», — говорится в Twitter британского диппредставительства.

Мероприятие прошло на территории посольства Объединенного королевства на Смоленской набережной в центре Москвы.

«Более 50 000 британских морских офицеров и более 35 000 моряков торгового флота погибли во время Второй мировой войны. Сегодня мы вспоминаем всех моряков Арктических конвоев, доставлявших грузы из Великобритании в СССР и сыгравших важнейшую роль для достижения победы в войне», — указывается в сообщении диппредставительства.

Двумя днями ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом борьбу с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по поводу приближающейся 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Стороны подчеркнули необходимость использования опыта союзничества в мобилизации усилий мирового сообщества по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Джонсон, единственный заразившийся коронавирусом среди мировых лидеров, 27 апреля вернулся к работе после выздоровления. Позднее он выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит и заявил о риске второй волны пандемии при преждевременном снятии ограничений.

«Если этот вирус был физическим нападавшим, неожиданным и невидимым грабителем, а я могу сказать вам по личному опыту, что если это так, то сейчас момент, когда мы уже начали вместе отбиваться от него.

Итак, из этого следует, что это момент возможности, это момент, когда мы можем использовать наше преимущество, это также момент максимального риска. Я знаю, что многие люди смотрят на наш очевидный успех и начинают задумываться, не пора ли сейчас смягчить меры по социальному дистанцированию», — сказал политик.

Премьер заявил, что его первоочередная задача — закрепить достижения, которых удалось добиться с помощью карантина, и избежать второй вспышки заболевания.

«Сдержите свое нетерпение», — обратился Борис Джонсон к представителям бизнеса, которые терпят серьезные экономические убытки из-за введенных в Великобритании ограничительных мер по закрытию множества общественных заведений.

Что касается России – то глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины. Попова предполагает, что в ближайшее время вирус будет продолжать циркулировать по стране, поэтому необходимо приспособиться к новым условиям существования.

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — сказала она.

Специалист пояснила, что сейчас в разработке находятся методические рекомендации по работе различных отраслей в текущей эпидемиологической обстановке.

В России на данный момент зарегистрировано 188 тыс. выявленных случаев коронавируса, 26 тыс. вылечились, 1,7 тыс. человек умерли.