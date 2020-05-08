Повторение пройденного: в США снова говорят о «вмешательстве России»

Комитет палаты представителей США по разведке обнародовал новые материалы, связанные с расследованием «вмешательства России» в американские выборы. Законодатели опубликовали 57 стенограмм закрытых показаний свидетелей и ряд других комментариев, которые были получены с 2017 по 2018 год.

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«Российское дело» официально было закрыто весной прошлого года. Согласно выводам спецпрокурора США Роберта Мюллера, правоохранительные органы не смогли подтвердить наличие сговора между американским лидером Дональдом Трампом и Россией. Кроме того, не был доказан факт влияния президента США на расследование, но сам факт попытки вмешательства российской стороны в американские выборы считается «очевидным».

В Кремле не раз опровергали подобные обвинения, а Трамп изначально называл дело Мюллера «охотой на ведьм». По мнению президента, расследование было сфабриковано демократами, которые не смогли смириться с проигрышем на выборах 2016 года.

Новые материалы включают себя интервью с представителями команды Трампа, в частности, сыном президента Дональдом Трампом-младшим, экс-помощником Кори Левандовски, зятем Трампа Джаредом Кушнером и другими высокопоставленными политиками.

Как заявил председатель комитета по разведке, демократ Адам Шифф, опубликованные стенограммы подробно описывают усилия кампании Трампа «по использованию помощи России на выборах».

Несмотря на официальные итоги «российского дела», Шифф уверен, что Мюллер привел достаточно свидетельств незаконного взаимодействия президента США с Москвой — «как прямого, так и косвенного».

Повторение пройденного

Впрочем, говорить о том, что в обнародованных материалах содержится информация, «проливающая свет» на расследование «российского вмешательства», не приходится. Комитет разместил показания объемом более 6 тыс. страниц, но в целом большинство этих «закрытых интервью» так или иначе уже были опубликованы американскими СМИ, непосредственно во время расследования.

Слитые разговоры содержали определенные пробелы, но их восполнил Мюллер в своем отчете по расследованию, а также во время дачи показаний в конгрессе после завершения дела. В целом в данной ситуации нет ничего удивительного, так как изначально комитет рассчитывал опубликовать стенограммы еще осенью 2018 года — этот процесс затянулся почти на два года из-за проверок со стороны нацразведки.

Тем не менее ряд американских СМИ расценивает опубликованные материалы как источник дополнительных сведений о «хаотичной кампании Трампа».

В частности, CNN пишет, что стенограммы дарят пищу для размышлений республиканцам и демократам, которые находятся по разные стороны баррикад в этом деле.

В качестве примера приводятся показания Трампа-младшего. Он в беседе с законодателями подтвердил, что обсуждал со своим отцом и адвокатом возможную публикацию информации о назначении встречи летом 2016 года с «российским юристом», который якобы хотел передать команде Трампа компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

«Я был готов выслушать его, но в то время я не слишком доверял этому. В другом случае я бы не откладывал встречу до конца лета», — говорится в стенограмме из интервью Трампа-младшего.

В свою очередь, экс-руководитель кампании Трампа Левандовски рассказал, как предоставил президенту США данные опроса среди республиканцев по делу Майкла Флинна — бывшего советника главы Белого дома по нацбезопасности. Согласно показаниям Левандовски, большинство представителей партии были против возможного помилования соратника Трампа.

Дело Флинна

К слову, на показаниях с упоминаем имени Флинна CNN делают особый акцент в свете решения минюста США прекратить уголовное дело против экс-советника президента США. Ведомство приостановило расследование 7 мая «после продуманного анализа всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию».

По данным Associated Press, прокурор Сент-Луиса Джефф Дженсер пришел к тому, что

дело Флинна необходимо прекратить из-за отсутствия законных обстоятельств для начала расследования в отношении бывшего помощника Трампа.

Разбирательство против Флинна началось в рамках «российского дела». В 2017 году он покинул Белый дом из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Контакты происходили во время избирательной кампании 2016 года. По мнению следствия, они якобы были неправомерными. При этом сам Трамп и его ключевые помощники последовательно опровергали подобные подозрения, в Москве также не раз указывали на беспочвенность любых утверждений о влиянии российской стороны на ход выборов.

Рассмотрение дела Флинна было отложено на неопределенный срок в феврале 2020 года, тогда обвинение запросило для него тюремное заключение на шесть месяцев, а адвокаты экс-советника Трампа настаивали на условном сроке. Стоит учитывать, что

Флинн три года назад пошел на сделку со следствием и согласился признать себя виновным в даче ложных показаний.

После появления информации о возможном прекращении дела Флинна, Трамп заявил журналистам, что скорее всего этот «прекрасный человек» будет оправдан. По мнению президента, ответственность за случившееся с Флинном лежит на «нечистых на руки полицейских, находившихся во главе ФБР». Он также не исключил, что впоследствии рассмотрит возможность возвращение своего экс-советника на работу в Белый дом.

Возрождение «российского дела»

Впрочем, оптимизм Трампа в отношении расследования Флинна разделяют далеко не все. В частности, председатель юридического комитета палаты представителей, демократ Джеральд Надлер пообещал как можно скорее организовать слушания с участием генпрокурора США Уильямом Барром на фоне прекращения дела экс-советника президента.

«В связи с пандемией я работал с министерством [юстиции] по вопросу переноса запланированных слушаний с участием генпрокурора [Уильяма Барра]. Теперь я намерен организовать эти слушания как можно скорее», — пояснил глава юридического комитета.

Решение о прекращении уголовного преследования Флинна является «вопиющим» в связи с наличием «исчерпывающих доказательств» его вины, подчеркнул Надлер, поэтому генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц должен расследовать этот инцидент.

Запуск очередного расследования, косвенно связанного с «российским вмешательством», вероятно, означает продолжение раскручивания разбирательства о «руке Кремля» в США.

При этом как признавал Трамп, это дело мешает его администрации выстраивать отношения с Москвой.

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 7 мая американский лидер говорил, что сейчас хорошее время для налаживания отношений, так как все «дела разваливаются и выстраиваются, как нужно, доказывая, каким обманом было расследование».

Однако намерение Надлера и других представителей Демократической партии добиться продолжения расследования с привлечением к ответственности всех «виновных», в особенности Трампа, скорее всего опять помешает планам президента США по восстановлению отношений с Россией.