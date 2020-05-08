«Неординарные шаги»: Саакашвили встал между Грузией и Украиной

После назначения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ МИД Грузии отзывает своего посла из Украины для консультаций.

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«Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций», — заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

При этом он отметил, что Грузия не рассматривает следующим шагом разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, «так как это не соответствует дружбе, совместным стремлениям и целям двух стран».

Грузия встревожена

Потенциальное назначение Саакашвили на пост в правительстве Украины наделало много шума, в том числе и в Грузии.

Еще 22 апреля политик сообщил в своем Facеbook, что получил предложение от президента Владимира Зеленского занять должность вице-премьера. 24 апреля он встретился с фракцией «Слуга народа» и ответил на их вопросы. Из слов Саакашвили стало понятно, что в правительстве Украины он намерен заниматься вопросами экономических реформ.

В тот же день премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Тбилиси может отозвать своего посла с Украины. «Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций», — предупредил Гахария.

Он также сообщил, что со стороны Киева, как стратегического партнера Тбилиси, было бы «категорически неприемлемо» назначать на подобный пост человека, осужденного в Грузии за тяжкие преступления и находящегося в розыске.

Ранее суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы в связи с превышением служебных полномочий, он был признан виновным в покрывательстве и помиловании полицейских, осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Также Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы в связи с обвинениями в организации избиения в 2005 году своего оппонента, депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из своих интервью жену экс-президента Сандру Рулофс.

В течение года приговор экс-президенту будет вынесен еще по двум уголовным делам — за растрату государственных средств и по делу о жестоком разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.

29 апреля на сайте президента Грузии появилось заявление о потенциальном назначении Саакашвили на пост вице-премьера Украины.

«Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнeрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества», — говорится в заявлении президента Грузии

Зурабишвили также отметила, что вмешательство во внутренние дела и кадровую политику Украины для Грузии недопустимо, но назначение Саакашвили для Тбилиси «неприемлемо и непонятно». Она также выразила обеспокоенность дальнейшей судьбой отношений двух стран и заявила, что сложившаяся ситуация уже привела к отсутствию доверия между Тбилиси и Киевом.

Для грузинских властей ситуация осложняется тем, что страна готовится к назначенным на осень парламентским выборам. За места в парламенте поборется и партия экс-президента «Единое национальное движение» (ЕНД).

И хотя сейчас Саакашвили официально не имеет отношения к этому политическому движению, заняв высокий пост на Украине, он начнет способствовать победе соратников на выборах, считает лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение», экс-председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

«В определенном смысле, конечно, голосов ЕНД это прибавит. Во-первых, Саакашвили, если он будет назначен, в силу своего характера будет пиарить вовсю и заниматься пропагандой, — отмечает она в разговоре с «Газетой.Ru» — Это и моральная поддержка, которая, безусловно, важна для его сторонников — лидер партии назначен в другой стране на такой высокий пост. С другой стороны, это еще и финансовые ресурсы, которыми он может помочь своей партии и, конечно же, трибуна, которую он, безусловно, может использовать».

Зачем Саакашвили нужен Зеленскому

В комментарии «Интерфаксу» пресс-служба офиса президента Украины уточнила, что выбор Саакашвили на пост вице-премьера обусловлен его популярностью на международной арене и «опытом успешного внедрения реформ».

В разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил мнение, что

именно созданный Саакашвили образ популярного на Западе реформатора так привлек Зеленского.

Дело в том, что, формируя свой первый состав правительства, украинский лидер старался, по всей вероятности, набрать людей с незапятнанной репутацией, новых в политике лиц. На деле, правда, получилось так, что непопулярные решения кабмина сказывались на рейтинге президента, так как он остался почти единственной фигурой в правительстве, обладающей политическим весом.

В марте глава государства отправил премьер-министра Алексея Гончарука и его кабмин в отставку. Процесс кадровых перестановок и набора в правительство Украины продолжается до сих пор. И, вероятно, на посту вице-премьера Михаил Саакашвили, обладающий репутацией на Западе и известный на Украине, стал бы одним из немногих уже популярных политиков.

«Президент, по-видимому, отдает себе отчет в том, что ответственность за происходящее все равно будет нести он, потому что в правительстве тяжеловесных фигур вообще нет. Поэтому, мне кажется, что Зеленскому понравилась сама идея — привлечь такого тяжеловеса, который имеет еще на Западе репутацию успешного реформатора. Но сам президент наш ничего не понимает в этих реформах. Кроме того, он ничего не знает реально, как это происходило в Грузии, в чем же Саакашвили реформатор и какая цена была этих реформ, и даже то, что получалось в Грузии, совсем не может получиться на Украине», — считает Михаил Погребинский.

Голосование в Верховной Раде по вопросу назначения Саакашвили на пост вице-премьера планировалось провести 24 апреля, когда политик отвечал на вопросы журналистов и членов «Слуги народа». Однако голосование не состоялось.

Некоторые украинские СМИ сообщали, что в партии президента не набиралось голосов для назначения, другие же сообщали, что против его кандидатуры выступило правительство. Не состоялось обсуждение в парламенте и 30 апреля — именно эту дату указал экс-президент Грузии как день голосования за его кандидатуру.

В результате бывшему губернатору Одесской области нашли другую должность возле президента, назначение на которую не требовало согласования в парламенте.

В Национальный совет реформ входят глава офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и другие члены кабмина, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава НБУ Яков Смолий. Члены совета определяют политику реформ в стране, при этом в 2014 году решением Петра Порошенко, на тот момент занимавшего пост президента Украины, Нацсовет реформ имеет исключительно консультативные функции.

Сам Саакашвили демонстрирует позитивный и решительный настрой на работу.

«Сегодня я имел длительную и интересную встречу с президентом Зеленским. Я думаю, он прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения. Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей», — написал политик в Facebook.