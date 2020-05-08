«Раскол в социуме»: как Украина отмечает День примирения

На Украине 8 мая празднуется День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Праздник отмечается в стране начиная с 2015 года, но не является официальным выходным днем. В этом году в празднования пришлось ввести некоторые коррективы из-за пандемии коронавируса.

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К Дню памяти и примирения на Украине обычно приурочены мемориальные мероприятия, церемонии возложения цветов, встречи с ветеранами, а также акция «Первая минута мира» — проходит в 23.01 по местному времени.

Однако на фоне жестких ограничительных мер для борьбы с эпидемией от всех массовых мероприятий пришлось отказаться. Власти обещают лишь провести традиционные выплаты ветеранам и провести ряд церемоний возложения цветов.

По последним данным, на территории Украины выявлено более 12 тыс. случаев коронавируса, в том числе 340 летальных. В Киеве активно обсуждают начало снятия ограничительных мер, но оно планируется на 11 мая и не затронет праздничные даты.

Сам праздник — День памяти и примирения — появился на Украине неслучайно. Его утверждение совпало с принятием закона о декоммунизации и отказом от празднования традиционного Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Реализуя политику ликвидации наследия советского периода, в Киеве решили, что Украина должна следовать примеру Европы, где победу во Второй мировой войны отмечают 8 мая.

Полностью уйти от 9 мая украинские власти не смогли и решили разделить памятную дату на два праздника — День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом (9 мая).

Путаница с Днем Победы в СССР и европейских странах связана с тем, что акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22.43 по среднеевропейскому времени — в 00.43 9 мая по московскому.

В целом решение Киева об отказе от Дня Победы в Великой Отечественной войне можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, в рамках ухода от России как «страны-агрессора», чем частично обусловлена политика декоммунизации. Во-вторых, это связано со стремлением Украины к евроинтеграции и в какой-то степени объединяет страну с Европой.

При этом День победы над нацизмом не вызывает особых противоречий и выглядит как новое название советского Дня Победы. День памяти и примирения же вызывает определенные вопросы, в частности, о каком именно примирении идет речь.

Как пишут украинские СМИ, власти страны рассматривают 8 мая как ключевой праздник, и примирение тут необходимо между участниками запрещенной в РФ ОУН-УПА (организация запрещена в России) и ветеранами Красной армии.

Таким образом Киев дал возможность украинским националистам, не рассматривающим капитуляцию нацистской Германии как победу, праздновать 8 мая. А потомкам советских ветеранов было оставлено 9 мая.

За шесть лет украинскому правительству удалось расколоть страну в соотношении 70 на 30, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.

«Большинство украинцев считают ключевым праздником День Победы, а для второй группы главной датой стало 8 мая. Речь идет о значительной социальной группе, прежде всего на Западной Украине, придерживающийся правой политической традиции. То есть раскол социальной традиции в определенной мере произошел», — подчеркнул эксперт.

В целом арифметика вполне понятная: все же на стороне Красной армии воевали около шести миллионов украинцев, а численность лояльных Гитлеру националистов не превышала 400 тыс. человек. В подобных обстоятельствах «примирение» выглядит несколько неактуальным, это в большей степени работает в Европе, где коллаборационизм стал массовым явлением во времена войны.

Согласно апрельскому опросу Киевского международного института социологии, 52,5% украинцев продолжают придерживаться советской интерпретации Дня Победы, как победу антигитлеровской коалиции его воспринимают лишь 32,2%.

В то же время 39,1% опрошенных уверены, что Украине стоит отмечать День памяти и примирения вместе с Днем победы над нацизмом. Только День Победы призывают праздновать 32% респондентов, а за День примирения как единственный праздник выступают 14,3% украинцев.

Пока можно говорить о провале попытки Киева навязать обществу модель объединения националистов с советскими воинами, а также смещения акцентов с 9 мая на 8 число. Хотя праздник и появился при президенте Украины Петре Порошенко, который за пять лет в значительной степени усилил роль сторонников УПА в обществе.

Текущего украинского лидера Владимира Зеленского в проявлении особой лояльности к этой малочисленной группе украинских граждан обвинить нельзя, хотя в его действиях просматривается определенная осторожность. В частности, Киев долгое время отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса, и тут не последнюю роль играет негативное отношение к переговорам со стороны националистов.

Впрочем, как резюмировал Руслан Бортник, в отношении празднования Дня памяти и примирения или Дня победы над нацизмом, по сравнению с предыдущими годами, наблюдается нормализация ситуации. Власти уже не делают столь сильный упор на разделение этих дат, в целом для нынешнего правительства оба праздника одинаково важны.