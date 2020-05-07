«Дадим России оборудование»: Путин обсудил пандемию с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашистами и в этой связи подняли вопросы обеспечения стратегической безопасности в будущем.

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Политики подчеркнули подтвержденную исторически важность союзнических отношений, которая остается актуальной по сей день, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Лидеры стран подчеркнули, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям», — указывается в комментарии.

Помимо этого, Путин и Трамп коснулись вопросов борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, в частности, глава Белого дома сказал, что может отправить России партию американского медицинского оборудования.

В этот же день — в четверг, 7 мая — Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома и американской разведки сообщил, что опубликованные документы свидетельствуют об отсутствии возможного сговора между штабом Трампа и Россией в ходе президентской кампании в 2016 году.

Стенограммы интервью, проведенных комитетом по разведке, показывают, что высшие должностные лица правоохранительных органов и разведки заявляют об отсутствии каких-либо доказательств вмешательства в американский электоральный процесс.

Это согласуется с результатами расследования офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, проведенного ранее, которое также не выявило сговора. Однако расшифровки могут вызвать дополнительные вопросы о деятельности главы комитета Адама Шиффа, заявлявшего о том, что имелись «прямые доказательства» сговора, пишут СМИ.

При этом Вашингтон все равно не считает Москву другом — глава Госдепартамента США Майк Помпео в беседе с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем выразил обеспокоенность в связи с «враждебным влиянием» России и Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепа США.

«Помпео вновь подчеркнул обеспокоенность из-за усилившейся пропаганды и враждебного влияния», — говорится в комментарии пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Днем ранее МИД России выразил обеспокоенность в связи с нападением группы наемников, среди которых были и американские бойцы, на венесуэльский портовый город Ла-Гуайра в 30 км от Каракаса, которое произошло утром 3 мая.

Также, российское министерство указало, что не верит заявлениям Белого дома о непричастности Вашингтона к этой атаке — российская сторона заметила, что организаторы атаки даже не пытались себя скрывать, подробно изложив ее детали журналистам The New York Times.

Вместе с тем, в отношениях двух стран есть и признаки согласия по некоторым направлениям геополитики — так, посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что передал Путину сообщение от Трампа, где говорится, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея».

По его словам, сейчас продолжается обсуждение содержания и организационная составляющая саммита «ядерной пятерки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай).

Предварительно предложение Путина организовать встречу пяти постоянных членов Совета безопасности ООН Трамп одобрил в марте нынешнего года. Об этом сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как пояснил министр, эта тема касается сферы «стратегической стабильности» и потому должна быть поднята в первоочередном порядке.

«Речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо. В ядерной войне не будет победителей», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Китай ранее заявил, что поддерживает предложение президента России. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила важность Совбеза ООН в деле обеспечения глобальной безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал предложение российского коллеги.