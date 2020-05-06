Три этапа: Путину представили план снятия ограничений в России

Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19, которое провел президент России Владимир Путин.

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«Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидемиологической ситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», — сказала Попова.

Российский план

Первый этап плана подразумевает разрешение прогулок с детьми, занятий спортом на улице и возобновление работы объектов сфер торговли и услуг на ограниченной площади. Вторая часть снятия ограничений допускает прогулки не только с детьми, но и с членами семьи.

Также в ходе второго этапа вновь будут открыты образовательные учреждения и торговые точки на большой площади. Последняя часть выхода России из самоизоляции открывает доступ к скверам и паркам, но все три этапа предполагают строгое соблюдение социальной дистанции между гражданами.

Для перехода к снятию ограничительных мер регионы должны учитывать ряд показателей: количество новых случаев заболевания, число свободных коек в больницах для госпитализации и данные тестирования, для представления картины распространения коронавируса.

Все эти показатели должны учитываться ретроспективно за одну или две недели, это связано с инкубационным периодом болезни. Кроме того, входящие в группу риска россияне не должны отходить от соблюдения дополнительных мер защиты. Как отметила Попова, в настоящее время необходимо сохранить «позитивный тренд», который зафиксирован в ряде российских регионов.

«Снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности», — резюмировала глава Роспотребнадзора.

На территории России, по последним данным, всего зафиксировано почти 166 тыс. случаев коронавируса, количество погибших составляет 1537 человек. Выздоровели более 21 тыс. человек.

Ответственность губернаторов

В свою очередь, президент России Владимир Путин во время совещания поручил главам регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. По словам президента, им необходимо подготовить план действий на период после 11 мая.

«Жизнь сложнее любых схем, но важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов, алгоритм действий для каждого региона страны», — добавил Путин, указав на опасность поспешных решений.

Ситуация с распространением вируса в регионах складывается по-разному — где-то жесткие меры необходимо сохранить, а в отдельных субъектах уже возможно планировать их обоснованное смягчение.

«Нельзя забегать вперед, любая неосторожность, поспешность может обернуться срывом, откатом назад, цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — подчеркнул Путин.

При этом президент также указал, что ответственность глав регионов крайне высока, и об этом не стоит забывать. Кроме того, Путин резюмировал, что любые решения должны приниматься в координации с правительством России.

Московский выход

Первым регионом, который готов перейти к частичному снятию ограничений, станет Москва. На это в ходе совещания намекнул мэр столицы Сергей Собянин.

Однако пока послабления будут направлены только на возобновление работы промышленных предприятий и строительных компаний города.

«Выход из самоизоляции и ограничительных мер сферы услуг пока преждевременен, пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее», — пояснил Собянин.

При этом мэр указал, что на протяжении двух недель в Москве не растет число госпитализаций и тяжелых больных, это говорит о стабилизации ситуации. Собянин подчеркнул, что в столице кратно увеличено тестирование на коронавирус, что влияет на рост числа выявленных больных, но не говорит о росте заболеваемости.

По последним данным, в целом, в Москве выявлено почти 86 тыс. случаев коронавируса, в том числе 866 летальных. Количество выздоровевших превысило отметку в 8,4 тыс. человек.

Путин во время совещания поддержал решение мэра Москвы открыть промышленные предприятия, но отметил, что это необходимо делать в контакте с главным санитарным врачом. Также президент призвал обратить внимание на то, чтобы предприятия и вся цепочка смежников эффективно работали.

«Планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно», — отметил Путин.

Реализация поддержки

В рамках совещания президент также выслушал доклады министра труда Антона Котякова, главы Минздрава Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова, главы ФНС Даниила Егорова, и. о. министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина и исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Белоусова.

Из отчетов представителей правительства можно выделить ряд ключевых заявлений: число безработных в России за два месяца выросло на 735 тыс. человек до 1,24 млн, поручение по отсрочке налогов реализовано — общий объем составил около 217 млрд руб., прямая поддержка бизнеса составила около 80 млрд руб., на конец апреля экономическая активность снизилась на 33%, по сравнению с периодом до введения ограничительных мер.

Касательно коронавируса, с подтвержденным диагнозом и подозрением на него в стационарах находится около 80 тыс. человек — около 1133 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В России развернуто более 126 тыс. коек и проблем с госпитализацией на данный момент не наблюдается.

Кроме того, ситуация с обеспечением медицинских работников средствами защиты достаточно стабильна, а на дополнительные выплаты врачам уже выделено 45,7 млрд руб.

В то же время, в ситуации со средним и малым бизнесом, пострадавшем от ограничений, отмечен повышенный спрос на льготные зарплатные кредиты, который превысил прогнозируемые объемы — лимиты выделенных средств будут достигнуты к концу весны.

Также выявлена наибольшая угроза для функционирования производственных цепочек, связанная с возобновлением работы предприятий. Как говорил Белоусов, речь идет о проблеме неплатежей.

«Оттого, удастся ли нам эти неплатежи купировать в самом начале, будет зависеть и стабильность трудовых коллективов, и стабильность работы предприятий», — подчеркивал и.о. премьер-министра.

К слову, Белоусов начал исполнять обязанности главы кабмина после того, как у премьера Михаила Мишустина была выявлена коронавирусная инфекция. Путин в ходе совещания заявил, что в настоящее время он идет на поправку.

«Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает <…> он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений», — резюмировал президент.