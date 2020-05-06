Три шага: в Киеве снова думают над возвращением Крыма

В Киеве разрабатывают концепцию «возвращения» Крыма под украинскую юрисдикцию. Такое заявление в интервью изданию «Новое время» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Разработка плана идет вместе с «постоянным представителем президента Украины в Автономной республике Крым», добавил глава украинского МИДа. Чтобы «деоккупировать» полуостров, нужно решить «три тактические и одну стратегическую задачи».

«Стратегическая задача — это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — заявил Кулеба.

По его словам, тактические шаги — это постоянное упоминание Крыма, его «сохранение на повестке дня», обеспечение эффективных санкций против полуострова и международное давление на Российскую Федерацию.

В конце апреля Украина уже инициировала один дипломатический скандал из-за Крыма — МИД страны возмущался археологическими раскопками в Крыму, а также требовал отчет о борьбе России с коронавирусом COVID-19 в Крыму и Донбассе.

При этом Москва вернула украинской стороне обе претензии без какой-либо реакции. Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва и впредь будет так поступать со всеми нотами Киева, касающимися Крыма, а что касается самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — то украинская сторона имеет возможность общаться с их представителями напрямую.

«В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан — российские дипломаты помогают им вернуться на родину, в это время МИД Украины направляет все силы на бомбардировку «государства-агрессора» — как они нас называют, грозными нотами протеста», — указала дипломат.

Власти США также не остаются в стороне от претензий по Крыму. Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — считают, что в условиях пандемии коронавируса есть возможность оказать давление на Россию, чтобы она вернула Крым Украине. Такое мнение они выразили в публикации в издании NPR. Экс-послы убеждены, что пандемия COVID-19 «дает неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине.

По словам бывших американских послов, в условиях распространения инфекции и падения цен на нефть США и их союзники должны предложить снять с России международные санкции в обмен на прекращение конфликта на Украине. «Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться», — предположили они. В случае, если Россия отдаст Киеву Крым, можно будет отменить и другие санкции, решили экс-дипломаты США.

Напомним, Крым снова стал российским в 2014 году по итогам общенародного референдума — более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Часть международного сообщества признавать вхождение в состав России новых субъектов отказалась, ряд западных стран ввел антироссийские санкции. Москва ответила контрсанкциями и призывами к политикам ЕС и США лично посетить Крым, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в регионе.

Добавим также, что безопасность Крыма значительно укрепилась после присоединения его к России. В настоящее время в регионе дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО ВКС. В ее состав входят расположенные на аэродромах Гвардейское, Бельбек и Джанкой 37-й смешанный авиационный полк и 39-й вертолетный полк.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос об обстоятельствах, при которых Крым будет возвращен Украине. В интервью журналисту Андрею Кондрашову для телефильма «Путин» российский президент подчеркнул, что «таких обстоятельств нет и не будет никогда». «Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — удивился тогда Путин.