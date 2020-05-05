«Здоровья Мишустину!» Путин и Лукашенко обсудили пандемию

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

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Помимо этого, Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, у которого несколько дней назад также была обнаружена инфекция.

Кроме того, политиками были затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства, передает пресс-служба Кремля.

Офис президента Белоруссии сообщил, что главы государств обсуждали также и парад Победы.

«В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)», — указали в Минске.

Ранее Лукашенко похвалил жителей страны за поведение во время пандемии коронавируса.

«Люди наши — молодцы. Куда надо сходить, сходят — в магазин, аптеку, на работу, учебу. Старики — те вообще, ну просто красавцы», — сказал политик.

При этом он отметил, что в Белоруссии никаких карантинных мер не вводилось, жителям страны власти просто объяснили «во что это может вылиться». Лукашенко назвал это «стилем борьбы» с коронавирусом.

По состоянию на 5 мая в Белоруссии выявили более 18 тысяч случаев коронавируса. Также в стране 107 умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом.

Стоит также отметить, что Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Такое заявление он сделал в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне», — сказал президент.

Глава государства также заверил, что адекватно отреагирует на критику по поводу планов руководства страны провести 9 мая в Минске военный парад по случаю Дня Победы.

«Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать», — подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем белорусский лидер попросил ветеранов не приезжать в Минск на парад Победы 9 мая.

«Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны, их уже осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это бывало, отвезли их на парад», — отметил Лукашенко.

При этом, по его словам, некоторые российские депутаты и сенаторы хотят посетить парад Победы в Минске. Лукашенко отметил, что приветствует такое желание.

«Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», – подчеркнул президент.

В апреле Минск обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавируса на территории республики. Аналогичные просьбы поступили России почти от всех стран-участниц СНГ. Исключение составили Украина и Туркменистан, писал «Коммерсант».

Белорусские власти просят у Москвы выделить медицинские маски, тест-системы для определения наличия коронавирусной инфекции и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Задачу эту нужно решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — отметил один из собеседников издания.

Он также выразил надежду на то, что Минск начнет более ответственно относиться к противодействию пандемии. По словам источника, все запросы из стран СНГ «аккумулируются и передаются в штаб», а там уже принимают решение — «кому и что выделять».

Тогда же белорусский президент раскритиковал Москву за закрытие границ, посчитав, что эта мера была избыточной.

«В Белоруссии ситуация была не хуже, чем в России — значительно лучше. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство», — сказал Лукашенко.