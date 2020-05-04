Выход из карантина: Путин проведет совещание с чиновниками

В среду, 6 мая, российский президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсужден вопрос поэтапного снятия ограничительных мер, которые ранее были введены для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — рассказал ТАСС представитель Кремля.

Во время своего предыдущего обращения к россиянам и совещания с высшими должностными лицами 28 апреля Путин поручил начать подготовку к возвращению к нормальной жизни. В частности, Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета ко вторнику, 5 мая, должны подготовить рекомендации по выходу из режима ограничений. Этот процесс должен начаться 12 мая сразу после того, как закончатся нерабочие дни. При этом чиновникам необходимо учесть эпидемиологическую ситуацию по стране.

Реклама

К очередному совещанию чиновники должны предоставить доклады о мероприятиях по поддержке населения и экономики страны, а также отчеты по специальному страхованию врачей и медперсонала.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что ограничительный меры, введенные из-за коронавируса, могут быть продлены и после 12 мая. Решение властей по этому вопросу зависит от поведения россиян во время майских праздников.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — предупредила Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, некоторые из ограничений могут сохраниться до тех пор, пока в России не появится вакцина или лекарство от коронавируса, то есть «до появления медикаментозных мер профилактики распространения». Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», не уточнив, какие конкретно меры продолжат свое действие.

Мурашко также обратил внимание, что отмена карантинных мер может привести ко второй волне распространения заболевания по стране, если к этому времени не появится популяционный иммунитет к вирусу. «Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — добавил министр.

В то же время он полагает, что предпринятые меры помогли России выиграть время — «преимущество в несколько месяцев».

Благодаря этому страна оказалась готова к эпидемии. В качестве примера таких мер он напомнил про ограничение передвижения, а также прекращение международных перевозок граждан, что исключило контакт со странами, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

«Выигрыш во времени — это развертывание системы. Ни одна страна до этого не имела полностью комплекса мер, который бы был настроен именно на такой вид заболевания, массовость и такое количество пациентов, нуждающихся в госпитализации», — считает Мурашко.

Тем временем гендиректор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов настаивает на ужесточении карантинных мер. По его словам, недостаточная дисциплинированность россиян может привести к увеличению количества новых заболевших.

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — уверен он. Бойцов добавил, что рост заболеваемости, прежде всего, зависит от увеличения проведенных тестов на коронавирус. Медик предупредил, что развитие ситуации с коронавирусом в России пойдет по «естественному механизму», то есть будет много смертей в группах риска, если люди продолжат нарушить режим самоизоляции.

За последние сутки в России выявили 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах. Всего в стране зафиксировано 145 268 человек, у которых тест на COVID-19 дал положительный результат. Умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095 человек.