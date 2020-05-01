«Остаюсь на связи»: глава Минстроя заразился коронавирусом

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев оказался инфицирован коронавирусом COVID-19, такой результат стал известен по итогам проведения компьютерной томографии. Чиновник был госпитализирован в одну из московских клиник в пятницу, 1 мая.

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«Остаюсь на связи», — сказал сам Якушев.

Его заместитель — Дмитрий Волков, который курирует департамент градостроительной деятельности и архитектуры, а также департамент ценообразования и градостроительного зонирования, тоже заразился коронавирусом, передает РИА «Новости».

Сейчас обязанности главы Минстроя РФ начал исполнять 33-летний уроженец Санкт-Петербурга Никита Стасишин, который является главой департамента жилищной политики.

В Минстрое заверили, что все их сотрудники сдали тесты на коронавирус и положительных результатов больше нет. При этом большая часть работников ведомства — кроме некоторых руководителей и тех, чье присутствие необходимо — работают удаленно уже больше месяца.

В головном офисе министерства на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы были проведены дополнительные работы по дезинфекции.

Накануне вечером председатель правительства РФ Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту России Владимиру Путину о полученном положительном тесте на коронавирус. Глава государства назначил исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова на время болезни премьера.

Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления. Президент выразил надежду, что глава кабмина даже во время болезни будет принимать активное участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики в нынешней ситуации.

Мишустин лечится в медицинском учреждении под наблюдением врачей, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. Он отметил, что очное общение с премьером «было максимально ограничено уже несколько недель назад».

Мэр Москвы Сергей Собянин в этой связи рассказал, что премьер регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.

«Ничего в этом хорошего абсолютно нет, это просто сигнал, всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем, походим», — сказал столичный градоначальник.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения СМИ о том, что Мишустин может не вернуться в кресло премьер-министра после выздоровления от COVID-19.

«Это ерунда», — заявил представитель Кремля.

Ситуация с заболеванием Мишустина показывает, насколько опасна пандемия, и иллюстрирует то, какому риску подвержены институты государственной власти, рассказала «Газете.Ru» директор Департамента региональных программ «Экспертного института социальных исследований» Дарья Кислицына.

«В таких кризисных ситуациях, как борьба России с пандемией, все госорганы работают не просто напряженно, а с удвоенной силой. Конечно, руководители такого ранга, как председатель правительства, работают на максимуме, они все время на виду. При этом мы понимаем, что совершенно удаленно управлять всеми государственными процессами невозможно. Сотрудники госорганов подвергают себя дополнительному риску», — пояснила эксперт.

В конце марта нынешнего года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал положительный тест на COVID-19. Через десять дней после этого он попал в больницу — там, в отделении интенсивной терапии, британский лидер находился три дня.

12 апреля Джонсона выписали из клиники — премьер-министр с семьей отправился в Чекерс, загородную резиденцию главы британского правительства в графстве Бакингемшир.

Понедельник, 27 апреля, стал первым рабочим днем Бориса Джонсона после перенесенной болезни — в воскресенье вечером его сфотографировали возле лондонской резиденции на Даунинг-Стрит. Джонсон вышел на порог дома и похлопал работникам больниц и медикам, сражающимся с коронавирусом.