«Это ерунда»: в Кремле оценили сообщения об уходе Мишустина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин может не вернуться в кресло премьер-министра после выздоровления от COVID-19. Его слова передает РИА «Новости».

«Это ерунда», – заявил представитель Кремля агентству. Ранее статью с заявлением источника о «невозвращении» Мишустина опубликовало издание «Медуза».

Накануне, в ходе встречи с президентом, Мишустин сообщил о положительном результате его теста на коронавирус. В качестве кандидатуры на пост исполняющего обязанности главы правительства в свое отсутствие он назвал имя своего первого заместителя – Андрея Белоусова.

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«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», – заявил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи.

Премьер также обратился к гражданам России, попросив их относиться к коронавирусу и его распространению «максимально серьезно» – сегодня от дисциплины каждого зависят сроки возвращения страны к полноценной жизни.

Путин согласился с Мишустиным и назначил Белоусова и.о. премьера. Кроме того, президент пожелал премьеру скорейшего выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. «Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», — сказал российский лидер.

Правительство при этом продолжит работать в обычном режиме, добавил Мишустин. Стоит добавить, что по словам источника, круг контактов премьера был минимален – все сотрудники аппарата проходили тестирование, большинство совещаний и встреч он проводил в формате видеоконференций. Все чиновники, вступавшие в контакт с Мишустиным, уйдут на самоизоляцию и пройдут дополнительное тестирование на коронавирус.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о заражении коронавирусом Мишустина — по его словам, премьер регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.

«Ничего в этом хорошего абсолютно нет, это просто сигнал, всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем, походим», — сказал столичный градоначальник.

Добавим, что вскоре президент РФ Владимир Путин рассказал, как будет обстоять ситуация с принятием решений, пока исполнять обязанности премьера будет Андрей Белоусов. Без участия Мишустина окончательные решения по поддержке экономики приниматься не будут, подчеркнул президент.

Напомним, еще в 2015 году Путин просил членов правительства не ходить больными на работу, так как кабинет министров страдает из-за гриппа.

«Больными на работу прошу не ходить никого. Правительство с гриппом не справляется, по-моему, несет потери», – сказал президент.

В 2017 году Путин на встрече с министрами заявил, что бывшего тогда премьером Дмитрия Медведева «не уберегли» – глава кабмина заразился гриппом. Однако, по-видимому, премьер не заболел – спустя неделю Медведев уже встречался с представителями малого и среднего бизнеса. «Да я и не болел», – сказал Медведев в ответ на поздравление с выздоровлением.

Кабинет Мишустина был утвержден президентом в конце января 2020 года. Наиболее серьезные обновления претерпел социальный блок — там сменились все министры, частично был обновлен и финансово-экономический блок. Силовые ведомства руководителей не сменили, равно как и МИД.

Добавим, что и.о. премьера Белоусов — первый вице-премьер в составе действующего правительства, который ранее входил в состав кабмина. В 2012-2013 годах он занимал пост главы Минэкономразвития. СМИ сообщали, что новому правительству придется работать в новых реалиях — и вскоре они наступили, вместе с пандемией коронавируса и рекордным падением цен на нефть. В связи с таким «идеальным штормом» правительство Мишустина разрабатывало несколько пакетов соцподдержки и помощи бизнесу, над этими мерами работал и Белоусов.