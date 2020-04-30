Ушел на карантин: у Мишустина диагностировали COVID-19

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин во время видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным.

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Пользуясь случаем, премьер-министр также обратился к россиянам, попросив их «максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению». «Сегодня от дисциплины, от воли каждого из нас зависит та дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни», — сказал он.

Премьер-министр заверил, что правительство продолжит работу в штатном режиме. А в качестве исполняющего обязанности главы кабинета он предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В ответ Путин пожелал премьеру поправиться и попросил позвонить из больницы. «Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», — сказал Путин.

Президент также согласился с решением Мишустина о временном назначении на его место Белоусова и подписал соответствующий указ.

Белоусов учился на экономфаке МГУ, работал в Центральном экономико-математическом институте РАН и в правительство пришел из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в 2006 году. В должности заместителя министра экономического развития он поработал и с Германом Грефом, и с Эльвирой Набиуллиной, а весь период премьерства Владимира Путина (2008–2012 годы) работал в аппарате правительства директором Департамента экономики и финансов.

Путин, вернув себе место президента, назначил Белоусова министром экономического развития, но затем, спустя примерно год, вернул его в свое личное распоряжение, назначив своим помощником. В администрации президента Белоусов курировал экономические вопросы. И, судя по всему, делал это достаточно успешно, поскольку в 2018 году он был переназначен на свой пост.

Будучи помощником президента, Белоусов занимался «обеспечением деятельности» главы государства и осуществлением контроля за исполнением его решений. По сути, он управлял структурными подразделениями, как и министерства, при этом не будучи обремененным строгими ограничениями закона о правительстве.

В исполнительную власть Белоусов вернулся только после отставки правительства Дмитрия Медведева. Экс-помощник президента стал первым из девяти замов нового премьер-министра.

С момента начала кризиса Белоусов принимал непосредственное участие в разработке мер поддержки бизнеса.

В конце марта он выступал с идеей о том, что государству придется пойти на кредитование бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам, несмотря на высокую стоимость такой программы. При этом он указывал, что под программу попадут лишь представители малого и среднего бизнеса, которым нечем платить зарплату сотрудникам.

В то же время первый вице-премьер считает, что экономические меры поддержки, которые принимают правительства других стран, не подходят для России.

Он объяснял это специфичным положением, в которое попала страна: по экономике ударил не только коронавирус, но также обвал цен на нефть и сокращение традиционных рынков сбыта: европейского и китайского.

По этой причине внедряемые в других странах механизмы в России могут быть слишком рискованными и из-за нестабильных рынков привести к резкому ослаблению рубля. Поэтому в первую очередь поддержка будет оказана уязвимым отраслям и населению.

Так или иначе, пока Мишустин отсутствует, политика правительства вряд ли претерпит серьезные изменения. К тому же, как отметил президент, без участия заболевшего премьер-министра ключевые решения приниматься не будут.

Ожидать возвращение премьера к работе можно будет в течение месяца. По крайней мере, об свидетельствует пример Великобритании.

Глава британского правительства Борис Джонсон сообщил о своем заражении COVID-19 27 марта. Первое время премьер продолжал работу, находясь в самоизоляции, однако его состояние не улучшалось.

5 апреля Джонсон был госпитализирован, а исполняющим обязанности главы правительства был назначен министр иностранных дел Доминик Рааб. Уже через неделю британский премьер был выписан из больницы, а 27 апреля восстановившийся председатель кабмина вернулся к работе.