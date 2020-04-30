«Враг — вирус»: Китай ответил на обвинения США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США осознать, что их враг — вирус, а не Китай. Так он ответил на сделанное ранее американским лидером Дональдом Трапом заявление в интервью агентству Reuters. Глава государства сказал, что рассматривает различные варианты последствий для КНР из-за пандемии COVID-19.

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«Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус — общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не «сообщником» вируса», — обратил внимание Гэн Шуан.

Перед лицом мирового кризиса в области здравоохранения международное сообщество должно объединиться и сообща преодолевать проблему, подчеркнул он.

Трамп уже не раз говорил, что в Вашингтоне не исключают версию о возникновении коронавируса в уханьской лаборатории. Президент США и ранее грозил Пекину последствиями, если выяснится, что китайская сторона сознательно допустила вспышку. В китайском МИДе на это отвечают, что Пекин с самого начала придерживался открытой позиции и ничего не скрывал.

В обвинениях в адрес Китая главу США поддерживает конгресс. В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются «сурово наказать» Китай за коронавирус.

«Мы, сенат США, не виним Трампа, мы виним Китай. Китай ответственен за 16 тыс. смертей американцев и за 17 млн потерявших работу», — сказал политик, слова которого приводит The Washington Examiner. По его мнению, настолько масштабное распространение вируса допустили именно китайские власти.

Грэм отметил, что Вашингтон должен «заставить Китай изменить свое поведение». В частности, он призвал американские власти принудить Пекин списать часть долга.

Информационную войну против Китая поддержала в том числе Австралия, которая потребовала расследования причин появления коронавируса. Как заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, это вполне разумно в условиях кризиса, вызванного пандемией.

«Мир хочет получить независимую оценку того, как все это произошло, чтобы мы могли извлечь уроки и не допустить повторения вируса, унесшего сотни тысяч жизней», — подчеркнул глава австралийского кабмина.

Он возложил ответственность за распространения коронавируса не только на Китай, но и на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вслед за Дональдом Трампом он призвал к реформированию организации.

Кроме того, Моррисон предложил специалистам-эпидемиологам обеспечить неограниченный доступ к любым медицинским объектам и базам данных любого государства по первому требованию. Текущий регламент ВОЗ предполагает, что такой доступ может быть предоставлен, только если будет решение властей соответствующей страны.

Посольство Китая в Австралии осудило власти страны за то, что они повторяют клишированные заявления американской стороны. Китайская газета Global Times обратила внимание, что «авантюризм» австралийских политиков может быть опасен, поскольку КНР — ключевой торговый партнер Австралии.

Обвинения в сторону Пекина выдвигает и Германия, рассчитывая привлечь КНР к ответственности за распространение вируса. Евросоюз, в целом, с опаской относится к действиям Китая и подозревает его в запуске пропагандисткой кампании против западных демократий.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москву огорчают попытки некоторых западных стран обвинить Китай в пандемии коронавируса. Он обратил внимание, что претензии звучат не только из США, но и из Европы.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском Ухане еще в ноябре, но в местное отделение ВОЗ сообщили об этом только 31 декабря. Причем доступ к очагу заболевания международным экспертам сразу не предоставили. В пораженный инфекцией город их пустили только 16 февраля.

О происхождении инфекции спорят до сих пор. Fox News со ссылкой на авторитетные источники в американском истеблишменте утверждал, что COVID-19 «сбежал» из лаборатории Института вирусологии в Ухане.

«Если бы это была ошибка — еще ладно. Но если они сознательно это скрыли, тогда должны быть последствия», — говорил президент США.