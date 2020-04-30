«Будем погибать»: на Украине заговорили о смене власти

Если Украину не возглавит лидер, способный уберечь страну от катастрофы, украинцев ждут гибель и уничтожение, считает депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, передает РИА «Новости».

«Будем погибать <...>, пока не появится лидер, способный навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров», — подчеркнул нардеп.

По его словам, Украине нужна «сильная партия» у власти. Он заявил, что Запад начал второй этап экспансии, внедряя свои кадры в эшелоны украинской власти. Среди таких «агентов западного влияния» — бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, которого прочили в вице-премьеры Украины, считает Кива. Он заявил, что возможное назначение Саакашвили — одно из условий для получения Киевом кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

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Кроме того, нардеп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «неспособности» противостоять «влиянию Запада» и проникновению лоббизма во все ветви украинской власти.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. «Я принял предложение президента Зеленского», — сказал экс-глава Грузии.

Вскоре после этого грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если Саакашвили станет вице-премьером. Гахария заявил, что подобное неприемлемо для Тбилиси, так как Саакашвили приговорен в Грузии за тяжелые преступления и не может быть стратегическим партнером.

«Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций», — подчеркнул глава правительства Грузии.

В свою очередь, Саакашвили сообщил, что долгое время общается с президентом Украины по разным вопросам. «По всем вопросам у нас почти 100% взаимопонимания, и я хочу его поддержать», — добавил политик.

Впоследствии кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам. Администрации президента Владимира Зеленского не удалось собрать необходимое количество подписей для назначения во фракции «Слуга народа», которая имеет большинство в парламенте Украины. Подписи поставили около 140-170 из 248 депутатов.

В связи с этим глава государства решил открыто не выступать в поддержку грузинского политика, вместо этого Саакашвили предложат баллотироваться в Одесской области от партии Зеленского.

«Оппозиционер» Илья Кива регулярно критикует власти Украины. В конце прошлого года он заявил, что Зеленский и его команда приведут страну к катастрофе. «Думаю, что у президента действительно есть желание принести мир в нашу страну. Но с этой командой, которая называется «Титаник», вы не мир нам принесете, а разорение и уничтожение нашей нации принесете», — подчеркнул парламентарий.

Кива отметил, что «народ умирает» по вине президентской партии. Зеленскому может не хватать опыта, полагает нардеп, а окружают президента «люди, которые заведут его в блуд». Он также подчеркнул, что

под разговоры о «российской агрессии» интересы Украины сдают партнерам с Запада и из США. Фактически, добавил Кива, из Украины «делают колонию».

17 апреля киевский политолог Михаил Погребинский предрек бегство Зеленского с Украины. По его мнению, если МВФ не даст стране новый транш, то власти не смогут выплатить бюджетникам зарплаты, а пенсионерам — пенсии. Кроме того, Погребинский назвал «возмутительным» временный союз президентской партии «Слуга народа» с фракцией «Европейской солидарности» экс-главы Украины Петра Порошенко.

«Можно сказать только следующее: на протяжении уже почти года президент Зеленский для очень многих людей выступал в роли хорошего парня», — отметил политолог. Теперь же наступило разочарование — и президент Украины уже не будет пользоваться популярностью как политик «неопытный, но хороший».