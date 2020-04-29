«Нет никакой конспирологии»: почему Лукашенко перенес послание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отложил свое традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза».

Реклама

Послание ожидалось еще в середине апреля, однако причину его таинственного переноса глава государства объяснил только сейчас. По словам Лукашенко, здесь «нет никакой конспирологии». «Ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире», — отметил он, добавив, что хотел избежать неопределенности в своем обращении.

«Вот представьте президента на трибуне сегодня и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так, а если эдак, то будет по-иному», — объяснил он.

Лукашенко считает, из-за пандемии на многие вопросы сегодня очень трудно дать ответы. На другие ответа нет вообще.

По неофициальным данным, послание должно было прозвучать еще 16 апреля, о его отмене депутатов предупредили только за день до события. В белорусской прессе сообщения о переносе выступления президента появились 22 апреля. Когда именно теперь ждать программной речи Лукашенко — неизвестно, но сам он говорил, что сможет совместить послание парламенту со своей предвыборной программой.

По слухам, распространяемых в Telegram-каналах, Лукашенко стремится в своей речи выступить с защитой тех мер, которые он принимает в своей стране в период мировой пандемии. В качестве формата была выбрана заочная дискуссия, а в качестве оппонента — российский президент.

В одном из своих последних заявлений Владимир Путин указал на недопустимость отказа от направленной на спасение жизни граждан политики:

«В мире в целом, а порой и у нас в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии… Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения… Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый — за себя… Но мы живем в XXI веке.

И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути призывают вернуться к дикости и варварству».

Президент вряд ли обращался к своему белорусскому коллеге. Скорее, его слова были адресованы сторонникам снятия ограничений в России.

Тем не менее, Telegram-канал «Трыкатаж» пишет, что после этих слов Владимира Путина Лукашенко якобы потребовал переделать уже готовый текст своего послания парламенту.

В послании Лукашенко якобы хочет сделать особый акцент на вредности и бесполезности ограничений для граждан. Кроме того, он рассчитывает включить в послание подробную медицинскую часть, в которой бы доказывалось, что смертность от коронавируса ниже, чем от других болезней.

А главным тезисом его выступления станет защита выбранной им стратегии: отказавшись от ограничительных мер, Белоруссия смогла сохранить свою экономику, в то время как в других странах наблюдается ощутимый спад ВВП.

Сообщения анонимных Telegram-каналов вряд ли соответствуют действительности. Однако вопрос о целесообразности избранных Москвой и Минском мер остается открытым.

Жизнь в Белоруссии в пандемию практически не изменилась, чего нельзя сказать о России.

Лукашенко демонстративно отказывается от самоизоляции. В стране продолжают работать школы и другие учебные заведения, открыты Церкви и костелы, проводятся спортивные мероприятия. И даже Парад Победы 9 мая, который был отменен в Москве, в Минске пройдет по расписанию.

Официально в Белоруссии от коронавируса скончались менее ста человек. Но даже эти смерти Лукашенко признавать отказывается. По его словам, новая инфекция не убила ни одного человека в Белоруссии, а все пациенты скончались по другим причинам.

Такой подход отражается и в системе здравоохранения страны. В случае смерти пациентов в качестве ее причины может быть записана пневмония или любое другое заболевание, но не коронавирус: эту болезнь записывают как сопутствующую.