«Серьезная ситуация»: посла России не будут выдворять из Чехии

Скандал вокруг обвинений в адрес России со стороны чешских СМИ в подготовке к покушению на пражских политиков не требует выдворения из страны российского посла. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает РИА «Новости».

«Мы суверенное государство, и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела. Недопустимо — если это правда, — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — добавил при этом глава чешского кабмина.

Бабиш также подчеркнул, что актуальными проблемами в отношениях с Москвой занимается министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. С ним, как и с президентом республики Милошем Земаном, премьер встречался накануне, во вторник, обсуждая скандал в российско-чешских отношениях.

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Представитель республиканской Службы безопасности и информации Ладислав Штиха, в свою очередь, подчеркнул, что чешская контрразведка считает сложившуюся ситуацию «крайне серьезной».

В понедельник пражский еженедельник Respekt сообщил, ссылаясь на источник в спецслужбах, что три недели назад в Прагу прилетел «некий мужчина с российским дипломатическим паспортом», в чемоданчике у которого якобы был рицин — смертельный яд.

Издание предположило, что отрава могла быть предназначена двум пражским муниципальным политикам: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади Под каштанами в честь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).

Посольство РФ в связи со скандалом направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость «беспочвенных нападок» на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом. При этом посольство РФ это опровергает.

«В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии «фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат»… сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является», — говорится в Twitter российского дипломатического представительства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщение Respekt «фейком» и очередным «раздражителем» в российско-чешских отношениях. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что доказательств якобы попыток России отравить кого-то в Чехии не предъявлено.

Большое внимание СМИ ранее привлек скандал вокруг сноса памятника Коневу. Мэрия Праги демонтировала с пьедестала монумент советскому маршалу ранним утром 3 апреля. На этой площади будет установлен новый мемориал «Освободителям Праги», конкурс на создание памятника будет в скором времени объявлен мэрией. Посольство РФ в Чехии считает, что перенос памятника в создаваемый Музей памяти XX века вызывает возмущение.

«Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей. Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года», — указало диппредставительство.

В статьях 18 и 21 этого договора сказано, что Чехия должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение советских воинских памятников и уход за ними.

Памятник Коневу был установлен на средства пражан в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города в мае 1945 года, сохранив Прагу от разрушения.

Чешский президент Милош Земан передал, что является противником такой политики пражского муниципалитета.

«Осуждаем отстранение памятника маршалу Коневу, которое, к тому же, было проведено подпольным способом, как в тоталитарные времена», — сообщал представитель Земана. При этом глава района Прага-6, где снесли памятник, Ондржей Коларж, укрывается полицией в неизвестном месте, передавали «Вести.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о демонтаже памятника, а также «не понимают и не приемлют» подобных действий. Сообщения Respect о «человеке с ядом», спустя некоторое время, представитель российского лидера счел «похожими на утку». Он также добавил, что Кремль вообще не в курсе каких-либо расследований.