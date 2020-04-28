«Пик еще не пройден»: Путин продлил нерабочие дни

Президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями российских регионов выступил с обращением по поводу противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.

«Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной Специалисты, ученые — а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия — говорят о том, что пик еще не пройден, — заявил российский лидер.

— Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого».

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В этой связи президент принял ряд дополнительных решений:

— Рабочие дни 6, 7 и 8 мая между большими выходными в стране объявляются нерабочими. Таким образом, в этом году нерабочими в стране в связи с майскими праздниками объявлены дни с 1 по 11 мая включительно.

— Главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия, действующие на период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. При этом Путин призвал руководителей регионов действовать «выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях», не принимать «решения на эмоциях или под копирку».

— Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета в срок до 5 мая должны подготовить рекомендации (критерии, параметры) по последовательным шагам поэтапного выхода из режимов ограничений, действующих в разных регионах. В зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе, приступить к реализации подобных рекомендаций субъекты федерации смогут с 12 мая.

Подобные рекомендации регионы должны получить заранее, чтобы местные власти могли подготовить порядок действий после 11 мая.

Вместе с тем президент России обратил внимание, что в каждой местности эпидемиологическая ситуация разная, а потому ограничения в регионах не будут сниматься одномоментно.

«В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков двигаться в сторону его смягчения.

Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений», — подчеркнул Путин.

— Кроме того, правительство в ближайшее время должно разработать новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан, а также приступить к подготовке на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Что удалось сделать

Вместе с тем Владимир Путин обозначил и определенные достижения, к которым пришла Россия за время мобилизации промышленности в период борьбы с коронавирусом.

Так, в России увеличилось производство аппаратов искусственной вентиляции легких: если в начале года их производилось 60-70 единиц в месяц, то в апреле — уже больше 800, а в мае, по планам, будет 2,5 тыс. За этот же период производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз — с 800 тыс. в начале года до 8,5 млн в апреле.

Причем, как подчеркнул президент, эти цифры постоянно растут и обновляются.

«В России развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции», — сообщил Путин.

Однако даже при таком росте собственного производства и крупных импортных закупках российский лидер признал наличие дефицита по ряду позиций техники, оборудования и расходных материалов. В связи с этим правительство и Минпромторг должны продолжить организовывать работу таким образом, чтобы ежедневно наращивать производство.

На данный момент в стране развернуто 116 тыс. специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции. При этом ранее было запланировано, что к сегодняшнему дню, 28 апреля, будет развернуто 95 тыс. таких коек. То есть эта задача перевыполнена, однако данная картина является «общей по стране».

«Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто», — добавил президент.

Кроме того, Владимир Путин предложил установить 28 апреля профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.

«Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества», — сказал глава государства.