Возвращение Саакашвили, нездоровье Ким Чен Ына, рецепты Трампа: о чем пишут телеграм-каналы

Вот, например, «Адекват» пишет: «Упрек, что у меня стало много про вирус и вытекающее из него «великое сидение», сердцем понять можно, но разумом сложнее».

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«Да, опротивело это сидение хуже некуда, — рассуждает канал. — И не менее опротивело, что ничего сравнимого по важности в поле зрения нет и пока, похоже, не предвидится. Но быть данностью то и другое все равно не перестает.

Недавно в полосе какого-то американского торнадо властям пришлось давать официальные разъяснения: угроза урагана - абсолютный приоритет, поэтому противоэпидемические меры, пока торнадо не пройдет, принимаем постольку, поскольку они не противоречат защите от урагана.

С самой эпидемией, увы, все то же самое: полноценно перезапустить экономику и вообще жизнь получится не раньше, чем прибьем эпидемию. А пока ни лекарства, ни вакцины нет, эта задача решаема только тем самым великим сидением. Особенно с нашей динамикой заболеваемости, которую пока что едва-едва удалось стабилизировать - и на ежедневных цифрах в разы больше, чем те, на которые можно было бы смотреть спокойно.

И пока эти общие контексты остаются без изменений, придется, даже и скрипя зубами, продолжать уделять им основное внимание. Верю, что чем лучше будем терпеть, тем меньше еще придется. И надеюсь, что все слова, которые об этом говорятся, не совсем уходят в песок».

Коронавирус привел к тому, что из-за кризиса блогеры начали терять рекламные бюджеты, а из-за этого доходы «лидеров мнений» могут сократиться вдвое, заметил Никита Кричевский.

По этому поводу у него есть ряд соображений. В частности,

— «не надо запихивать дешевых бьюти-патчей в «лидеры мнений». Если у тебя миллиард подписчиков, далеко не факт что он честный. Мы в телеге видим подтверждения с завидной регулярностью;

— коммерсы уже давно, ещё с докризисных времён, жалуются, что отбой от всех этих инста-телочек ноль без палочки. Ну и чего на них продолжать тратиться?

— а вся это шантрапа не пробовала умерить аппетиты? Или умерила и выдаёт общее снижение поступлений при относительно прежнем количестве рекламодателей за кризисное сокращение бюджетов? Молодцы, тогда, зачот», - пишет он в своей «Антискрепе».

Производители бытовой химии начали спешно публиковать разъяснения, что дезинфицирующие средства не предназначены для употребления человеком в каком-либо виде, увидел «Доктор прописал».

«Ну в самом деле, вдруг кто на себе решит попробовать рекомендацию Трампа (в контексте) борьбы с коронавирусом... Он-то вообще говоря рассуждал про тестирование, а не про некий новый способ лечения. Весьма косноязычно рассуждал, что и дало повод для насмешек обычных людей и озабоченности компаний.

Ведь мало ли, прецеденты по предыдущим заявлениям насчет лекарства от коронавируса уже были», — вспоминает канал.

А вот на Украине коронавирус не повод для снижения градуса политической жизни.

Так, на минувшей неделе Михаил Саакашвили принял предложение Владимира Зеленского стать украинским вице-премьером. По словам Саакашвили, на новом посту он будет вести переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

«Это назначение не случайно – Зеленскому нужны деньги для поддержки экономики страны, а МВФ – свой человек в правительстве Украины, который сможет следить за ситуацией и будет проводником политики этой организации, — полагает «Мейстер». — Саакашвили на эту роль подходит: в бытность президентом Грузии он активно привлекал деньги из этих источников и хорошо знаком финансистам. Нет сомнений, что кредиты от МВФ он действительно получит, несмотря на то, что по опросу КМИС 46% самих украинцев эта идея совсем не по душе».

Еще одна неожиданная весть из Киева, на которую обратил внимание ИА «Стекломой».

«Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал украинских депутатов и чиновников не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины геноцида армян в Османской империи. Также Боднар рекомендовал отказаться от выражения «геноцид армян», заменив его на гендерно-нейтральное «трагические события 24 апреля 1915 года в Османской империи».

Приплести Россию в армяно-турецкие разборки не так-то просто, но Боднару это удалось, — рассуждает канал. — Оказывается, «Армения следует в фарватере внешней политики России» и в международных организациях голосует против «жизненно важных для Украины» резолюций. Таким образом, могучая Украинская Империя решила покарать армян за их преступную связь с москалями. Ну и лишний раз вылизала турецкий сапог».

Ну, и РИАN не прошел мимо событий в Северной Корее.

«Информация о здоровье Ким Чен Ына — либо один сплошной фейк, либо полуправда (кажется). Накануне Дональд Трамп заявил, что его источники подтвердили — с лидером Северной Кореи всё нормально, работает, — пишет канал. — Несмотря на это, делегация во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) отправилась в КНДР, чтобы проверить, действительно ли с Ким Чем Ыном всё хорошо.

Китайцы находятся в Северной Корее уже два дня, но никаких новостей по делу (для широкого круга читателей) от них нет.

Напомним, что первыми новость об ухудшении здоровья северокорейского лидера запустил американский телеканал CNN. С тех пор весь мир гадает, умер ли Ким Чен Ын, болен ли он, или всё это просто фейк».

Ну, и мы будем ждать новостей из Пхеньяна.

До следующей недели!