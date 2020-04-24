Без отказа: Путин упростил процедуру получения гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа на портале правовой информации, для подачи заявления на получение гражданства РФ теперь не нужно будет отказываться от имеющегося паспорта иной страны.

Сейчас, подавая заявление на вступление в российское гражданство, иностранцы должны подтвердить свой отказ от имеющегося гражданства в уполномоченных органах в своей стране. Теперь же, через 90 дней после публикации закона, это требование будет недействительным.

Для соискателей гражданства РФ, которые обладают правом на упрощенный порядок, предлагается также исключить требования о проживании на территории России в течение трех лет. Если же совершеннолетние лица без гражданства имели советское гражданство (паспорт СССР), жили или живут в бывших советских республиках и не получали их гражданство — то им также не нужно при подаче заявления на российское гражданство подтверждать наличие законного источника средств к существованию.

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Также эти требования отменяются для иностранцев, находящихся в браке с россиянами — при условии проживания в РФ и наличии общих детей. Под эту меру попадают и иностранцы, хотя бы один родитель которых — гражданин России, живущий в стране.

Упрощение процедуры получения гражданства РФ также распространяется на жителей Молдавии, Украины, Белорусии и Казахстана — если у них есть действительный вид на жительство, но установленный срок проживания в РФ не соблюден.

До одного года снижается требование о продолжительности трудовой деятельности для иностранцев и лиц без гражданства, которые получали образование в РФ после 1 июля 2002 года по основным программам, имеющим государственную аккредитацию.

В конце зимы Госдума в первом чтении приняла предложенный правительством законопроект, упрощающий получение гражданства для иностранцев, чьи дети являются россиянами, даже совершеннолетними. До этого рассчитывать на упрощенный порядок получения гражданства РФ могли только нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных совершеннолетних детей-россиян. Таким порядком каждый год паспорт России получали в среднем около 8 тыс. человек.

«Условие о дееспособности совершеннолетних детей является в данном случае предупредительной мерой и позволит приобретать гражданство Российской Федерации иностранным гражданам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми», — заявили в кабинете министров.

Согласно законопроекту, решение о принятии в гражданство несовершеннолетних в упрощенном порядке может быть принято даже в том случае, если соискателю исполнилось 18 лет в период рассмотрения заявления, поданного его законными представителями

4 февраля, президент России Владимир Путин пообещал упростить процедуру выдачи гражданства иностранным ученым. «Нам нужны гибкие, идущие нам на пользу инструменты развития, в том числе и нормативного регулирования. Мы готовы предоставлять гражданство, готовы будем облегчать въездные процедуры, документы — нужно только понять, что конкретно нужно сделать», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что иностранные специалисты нередко работают в России. «Кругом иностранная речь, это правда, в некоторых странах сворачивают ядерные исследования, и оттуда к нам приезжают, работают у нас», — добавил президент.

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.

«Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям <...>, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на знание русского языка», — заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.