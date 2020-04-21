Дорогое удовольствие: почему Украина откладывает перепись 20 лет

Украинские власти, откладывающие проведение переписи населения уже достаточно длительное время, допустили, что и в 2021 году ее не произойдет — для нынешнего состояния экономики Украины перепись становится «дорогим удовольствием».

«Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд гривен (около 16,5 млрд руб. — «Газета.Ru»). У нас весь стабфонд на коронавирус — 65 млрд (около 185,4 млрд руб. — «Газета.Ru»).

Это очень серьезное политическое решение, и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку», — объяснил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в интервью «Интерфакс-Украина».

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По сути, Немчинов заявил, что не думает, что перепись состоится в 2021-м. «Можно попробовать сделать ее в конце [следующего] года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября», — подчеркнул он.

В этой ситуации, действительно, Киев вполне может обосновать отсрочку в проведении переписи населения объективными проблемами с бюджетом.

«У Украины две трети бюджета — это заимствования. Поэтому все необязательные вещи, которые можно отложить до лучших времен, будут откладываться, поскольку Киев не может рассчитаться с социальными обязательствами. У нас страна на грани (а некоторые считают, что и за гранью) дефолта»,

— говорит «Газете.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, подтверждая тезис, что Украина четко связывает свои ожидания на пополнение доходной части бюджета с вложениями от МВФ. А потому, считает политолог, деньги на проведение переписи, действительно, не выделяются лишь по той причине, что их нет.

Однако и здесь можно найти политические нюансы, полагает эксперт, поскольку на Украине каждое обновление политического ландшафта, по большому счету, можно назвать «временной властью». «Зачем тратить деньги на то, что необязательно нужно, без чего можно обойтись, как-то бюджет проводить через Верховный совет, когда надо расплачиваться из бюджета со своими партнерами», — говорит Погребинский.

Такая последовательность действий проистекает, по словам политолога, из-за отсутствия стратегического планирования. «Поэтому я не удивлен, что не находилось денег на перепись, а находилось — на какие-то выплаты или масштабное воровство», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

20 лет без счета

Тем не менее, перепись населения и ее постоянное откладывание является довольно актуальным для Украины сюжетом. Каждый раз, когда происходит очередной перенос мероприятия, в украинских СМИ появляется достаточно много сообщений на эту тему. Дело в том, что в последний раз перепись населения прошла здесь в 2001 году, и, по логике, следующая должна была состояться еще в 2011-м, однако с тех пор власти неоднократно под разными предлогами откладывали ее.

В начале XXI века украинцам внушали, что «нас должно быть 52 млн» — именно столько жителей страны было зафиксировано на момент распада СССР и обретения Украиной независимости. Этих показателей в 2001 году достичь не удалось — тогда насчитали 48,457 млн жителей.

Массовая масштабная перепись населения любой страны позволяет увидеть процессы, происходящие в ней, а также социально-демографический портрет ее жителей. То есть перепись отвечает на вопросы, сколько человек живет в государстве, какова возрастная разбивка групп населения, какой этнический состав общества и на каком языке предпочитают общаться граждане. Могут включаться и другие вопросы — в зависимости от конкретных задач, которые ставит государство перед каждой переписью (например, источники дохода, социальный статус, вероисповедание и т.д.).

По состоянию на 2001 год, на Украине проживали почти 48,5 млн человек, из которых украинцами себя называли 77,8%, а русскими — 17,3%. Следующим по представительности народом были белорусы, они составляли 0,6% от населения страны. Другие этносы — и того меньше (например, доля крымских татар в этническом составе Украины было лишь 0,5%).

При этом 67,5% (на 2,8% больше, чем на 1989 год) жителей страны назвали украинский язык для себя родным, тогда как на русском разговаривали и думали 29,6%.

Именно на эти данные и опирается Киев при формировании государственной политики по многим направлениям. И во многом такой подход себя не оправдывает, на что часто указывают украинские журналисты, поскольку без уточнения данных о количестве собственных граждан правительственный аппарат оказывается просто не в состоянии корректно вести хозяйство, а государственный бюджет рассчитывается из весьма приблизительных данных.

Примечательно, что, казалось, команда президента Украины Владимира Зеленского, придя к власти год назад, понимала необходимость «аудита державы». Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук даже анонсировал его: «Блестящий вопрос [о переписи населения], и он у нас стоит одним из первых. Потому что мы начали с того, что на сегодня никто не понимает, что есть в государстве и кто есть в государстве. Для того, чтобы свершать какие-либо преобразования, мы должны представлять человеческий, финансовый ресурс и временной ресурс», — говорил он в мае 2019 года.

Однако по косвенным признакам становится очевидно, что количество жителей Украины с 2001 года значительно сократилось — как за счет естественной убыли населения, так и за счет отъезда работников за рубеж. По крайней мере, Киев исходит из того, что постоянно на территории страны проживают около 42 млн. человек.

Журналист Наталья Лебедь по итогам прошлогодних выборов в Раду приводила статистику, которая дает примерное понимание, сколько человек живет на Украине сегодня. По ее словам, перед последними парламентскими выборами украинский ЦИК зарегистрировал 35,5 млн избирателей — эта цифра дается с учетом жителей территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма и Севастополя (Киев считает все эти территории оккупированными; что касается Крымского полуострова, перешедшего в 2014 году под юрисдикцию России по итогам референдума, Москва заявляет, что этот вопрос исторически закрыт).

«Установить избирательный адрес Центризбирком смог в отношении 34,5 млн человек. При этом с учетом тех граждан, которые выбыли (а это еще один миллион), получается 33,5 млн», — пишет журналистка для «112.ua».

Это, правда, не окончательная сумма жителей, к ним надо добавить еще лиц, не достигших 18 лет. А это сделать сложнее, поскольку на Украине статистика делит граждан на лиц трудоспособного (с 15 лет) и нетрудоспособного (до 14 лет) возраста. Доля последней возрастной группы составляет 14,8%, то есть примерно 5,8 млн человек (правда, и эти данные за 2014 год, поскольку более свежих нет).

«Остается еще незначительная прослойка лиц в возрасте от 15 до 18, но вряд ли даже вместе с ними мы выйдем на цифру в 42,3 млн, которую якобы фиксируют сейчас», — пишет Лебедь.

На Украине выдвигаются подозрения, что перепись откладывается и потому, что такое «проседание» в цифрах закроет, возможно, пространство для фальсификации на выборах, ведь незнание точного количества жителей предоставляет некоторый маневр в плане появления «мертвых душ» при голосовании.

Проблемой может обернуться для Киева и этнический состав населения. Поскольку если на Украине сохранится доля жителей, которые назовут родным языком не украинский, будет достаточно проблематично проводить языковую политику, которая может отрезать от общества практически треть населения страны (а помимо русского, родными для граждан Украины могут быть и венгерский, польский, и тот же крымско-татарский).

И, конечно, вопрос, который поднимается на Украине уже достаточно давно, — это организация переписи на территориях, не подконтрольных Киеву — республик Донбасса. На Украине бытует мнение, что проведение переписи населения без учета жителей этого региона автоматически станет признанием потери данных территорий.

Однако на данном этапе перенос переписи «на лучшие времена», скорее всего, действительно, вполне закономерно объясняется финансовыми трудностями. Но перспективы дефолта Украины, о которых все чаще говорят эксперты и политики, не вселяют надежды, что это мероприятие в ближайшее время все же может состояться.