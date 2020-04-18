На Пасху: Путин и Мишустин не поедут в храм Христа Спасителя

Российский президент Владимир Путин воздержится от посещения пасхального богослужения в храме Христа Спасителя на фоне всеобщей самоизоляции. Как сообщает «Интерфакc», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент и патриарх [Московский и всея Руси Кирилл] обменяются поздравлениями по случаю Пасхи», – отметил он.

Вечером Путин придет в часовню на территории президентской резиденции в Ново-Огарево и поставит свечку в честь праздника. Именно там президент сейчас живет и работает, добавил Песков.

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Напомним, посещение Путиным пасхального богослужения в храме Христа Спасителя – кафедральном соборе Русской Православной церкви (РПЦ) происходит на протяжении многих лет. Единственный раз, когда президент не приехал туда, был в 2003 году – когда Путин посещал с официальным визитом Таджикистан. Однако в Душанбе Путин участвовал в богослужении в православном храме Николая Святителя. Участие Путина в литургии — как прихожанина — привлекало большое внимание СМИ. В 2018 году пресса сообщала, что президент подарил патриарху Кириллу яйцо «Воскресение Христово», созданное мастерами Златоуста в Челябинской области.

Оно выточено из уральского нефрита Таганайского месторождения и помещено в декоративный корпус на подставке, который украшен позолотой и полудрагоценными камнями.

Патриарх также, в свою очередь, преподнес Путину и российскому премьеру Дмитрию Медведеву пасхальные яйца.

Посещать богослужение на Пасху в этом году не планирует и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Планирует встретить Пасху дома», — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса.

12 апреля в РПЦ было принято решение – богослужения Страстной недели совершать в Москве без прихожан – только при участии священников и клира. Церковь решила прислушаться к рекомендации санитарных властей столицы, чтобы не создавать большого скопления людей на праздник.

При этом, как и раньше, пасхальное богослужение из храма Христа Спасителя будет транслироваться по телевидению.

Патриарх Кирилл также напомнил в своей проповеди, что РПЦ призывает людей строго соблюдать предписания санитарных властей. Угроза пандемии очень велика, отметил он, а граждане России еще не в полной мере осознают серьезность ситуации – хотя в других странах последствия коронавируса крайне тяжелые.

В марте патриарх Кирилл утвердил тексты молитв от COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.Также Синод на заседании принял заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции.

Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — говорится в тексте.

Кроме того, Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

Пасхальное богослужение в московских храмах и церквях привлекает большое количество людей. В 2017 году них приняли участие более 440 тыс. человек, сообщала столичная полиция «В минувшую субботу и в ночь на воскресенье в 408 православных церквях, храмах и монастырях столицы состоялись торжественные богослужения, освящение куличей, а на прилегающих территориях — крестные ходы по случаю празднования Пасхи», — говорится в сообщении ГУ МВД России по городу Москве.

Как отмечается, для обеспечения общественного порядка было задействовано свыше 4 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников. Сейчас же, в условиях пандемии, массовое участие людей в богослужении негативно сказалось бы на эпидемиологии, считают власти города.