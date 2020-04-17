Старая новая команда: на Камчатке сменилось правительство

Правительство Камчатского края ушло в отставку. Соответствующее решение принял исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Солодов, передает ТАСС.

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В то же же время текст губернаторского указа подразумевает назначение членов правительства на посты временно исполняющих обязанности. Как пояснил сам Солодов, «это процедура формальная». «Поскольку сам я временно исполняю обязанности, то и правительство, команда работает до установленных законом процедур избрания губернатора Камчатского края», — сказал он.

Фактически команда предшественника Солодова — Владимира Илюхина — продолжить работать как минимум до осени.

Выборы губернатора Камчатского края пройдут в Единый день голосования, 13 сентября, если этому не помешает пандемия коронавируса.

Пока в Центральной избирательной комиссии не обсуждали возможность переноса выборов. Однако, как уточняла секретарь ЦИК Майя Гришина, решение об их проведении должно быть принято в середине июня.

К этому моменту, как надеются в ЦИК, эпидемиологическая ситуация в стране должна улучшиться. Если этого не произойдет, комиссия сможет отложить выборы. Это право появилось у ЦИК после недавнего принятия закона о полномочиях правительства вводить режим ЧС и режим повышенной готовности. ЦИК уже успела воспользоваться этим правом, приостановив 102 муниципальные кампании, которые должны были пройти в период с апреля по июнь.

Перенос Единого дня голосования был бы выгоден для оппозиционных сил, которые в условиях пандемии ограничены в своих возможностях вести кампанию. На это в разговоре с «Интерфакс» указывал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, подготовка к выборам — «это команда, это массовые встречи с избирателями, диалог — а для всего этого возможности нет».

«Тем, кто одобряет голосование в сентябре, нужны не выборы, а халтура», — уверен политик.

О возможных сроках переноса Зюганов ничего не говорил. Но в данном случае возможны два основных варианта: выбор более поздней даты в ноябре-декабре или перенос всех кампаний на ЕДГ в 2021 году.

Таким образом, сотрудничество Солодова со старым правительством Камчатского края может затянуться как минимум на несколько месяцев. Однако ряд кадровых изменений врио губернатора сделал уже сейчас.

Свои посты покинули трое заместителей председателя правительства: ответственный за социальную политику Владимир Пригорнев, курировавшая экономический блок Марина Суббота и отвечавший за дорожное хозяйство Юрий Зубарь.

«Я искренне считаю, что они внесли существенный вклад в те достижения, которые были получены в последние годы. И также с каждым из них мы прорабатываем сейчас тот механизм и формат, который позволит им остаться работать в команде развития Камчатского края», — сказал Солодов, объявляя об их увольнении.

Кроме того, врио губернатора принял решение сократить штат регионального правительства: вместо шести зампредов останется пять.

О новых назначениях пока объявлено не было. Однако вектор своей кадровой политики Солодов уже обозначал ранее: «Я уже говорил, что буду опираться на местные кадры. Нескольких руководителей я приглашу из других регионов. Считаю, что усиление команды нужно высококлассными профессионалами, которые подтвердили свой уровень в других регионах России».

Владимир Солодов был назначен на пост врио губернатора Камчатского края указом президента России от 3 апреля. До этого он занимал пост председателя правительства Республики Якутия. Кроме того, он прошел обучение на втором потоке так называемой «школы губернаторов».

Его предшественник Владимир Илюхин, занимавший пост главы региона с 2011 года, подал заявление об отставке на следующий день после того, как президент Владимир Путин обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса. Тогда глава государства объявил о предоставлении новых полномочий для российских регионов.

Фактически главы субъектов получили возможность самостоятельно определять, какие ограничения вводить в своих регионах в зависимости от эпидемиологической обстановки. Вместе с этим была увеличена и ответственность для глав субъектов.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, отставка Илюхина и глав еще двух регионов — Архангельской области и Республики Коми — являются показательными и представляют собой «кнут» для других губернаторов.