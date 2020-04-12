«Смешно и глупо»: глава Чехии осудил снос памятника Коневу

Чешский лидер Милош Земан посчитал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу глупостью. Об этом глава страны заявил в интервью пражскому телеканалу iPrima.

«Считаю это [демонтаж памятника] смешным и глупым [актом]. Маршалу Коневу, который освободил [от нацистов] не только Прагу, но он также освободил [гитлеровский лагерь смерти] Освенцим, принадлежит [историческое] место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли», — уверен Земан.

Он добавил, что такие люди «завидуют тем, кто что-то смог достичь» в жизни. Глава Чехии выразил сожаление, что таких представителей общества «относительно много». «Их [мировоззрение] формирует ненависть и зависть», — считает чешский президент.

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В то же время, по его словам, действия России, в частности заведение уголовного дела против тех, кто ответственен за перемещение памятника, можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела Чехии. «Это вмешательство во внутренние дела, это контрпродуктивно несмотря на то, что снос памятника маршалу Коневу считаю глупостью», — отметил Земан.

3 апреля власти шестого района Праги, на территории которого был установлен памятник Коневу, решили, что монументу больше не место на одной из площадей города.

Памятник советскому маршала был демонтирован, что вызвало резкую реакцию со стороны России. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что этот поступок не останется без ответа и не пойдет на пользу двухсторонних отношений.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва не приветствует подобные шаги и хотела бы видеть этот монумент восстановленным на улицах Чехии или России. В то же время глава Минобороны России Сергей Шойгу направил своему чешскому коллеге просьбу о передаче памятника России, однако ему ответили, что не могут пойти навстречу, так как монумент принадлежит муниципальным властям того района столицы Чехии, в котором он был установлен.

Тем временем администрация президента Земана резко осудила демонтаж памятника Коневу, а бывший глава государства Вацлав Клаус охарактеризовал их как «наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению», передает ТАСС.

Вслед за этим, 7 апреля, глава России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий наказывать за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества. Спустя три дня после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника в Чехии согласно ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

Чешский МИД, в свою очередь, осудил возбуждение уголовного дела. «Преследование иностранным государством демократически избранных [чешскими избирателями] представителей [муниципальных властей] за их действия, связанные с выполнением [предоставленного избирателями] мандата, недопустимо», — уверены дипломаты.

Они обратили внимание, что российское законодательство «не будет исполняться в Чехии».

В то же время чешский дипломаты выразили надежду, что с этой «скульптурой будут обращаться достойно». Они также отметили, что чехи чтят память военнослужащих Красной армии, которые боролись с нацизмом, помогая стране. Тем не менее перемещение памятника в другое место не противоречит чешско-российским соглашениям. Монумент будет перенесен в Музей ХХ века, заверяют власти района Прага-6. Однако пока неизвестно, когда будет создан этот музей и что он из себя будет представлять, отмечает ТАСС.

Отношение к маршалу Коневу в Чехии противоречивое. В 2018 году муниципальные власти решили изменить табличку на памятнике. Они хотели указать, что он был причастен не только к освобождению Праги от фашистов, но и участвовал в подавлении венгерского восстания в 1956 году. Кроме того, они намеревались напомнить и о его участии во введении в 1968 году войск стран Варшавского блока в Чехословакию. В 2019 году муниципальные власти и вовсе решили, что памятник, установленный в 1980-е годы, стоит перенести в другое место или передать частным лицам.