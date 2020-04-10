Самые пострадавшие: что будет с США и Испанией после пандемии

Испанское противостояние

9 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден. «Пожар становится контролируемым, — заявил он, выступая перед парламентом. — Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация. Путь до пика был тяжелым, таким же будет и обратный».

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По состоянию на 10 апреля в Испании от коронавируса умерли 15843 человека — это самый высокий показатель в Европе. Количество подтвержденных случаев заражения составляет более 157 тыс.

Своим заявлением премьер-министр словно дал старт для возобновления политических перипетий, которые стихли с приходом пандемии в страну.

Отправной точкой послужило предложение Санчеса продлить карантин до 26 апреля. По конституции продление режима повышенной готовности возможно только на 15 дней и только с согласия парламента. Однако премьер предупредил, что в середине апреля будет вынужден просить о продлении карантина до середины мая.

«Я вам заранее говорю: я уверен, что через 15 дней я должен буду просить еще 15 дней продления режима повышенной готовности, — сказал он. — Если я запрошу (сейчас) на месяц, оппозиция скажет, что я пытаюсь обойти парламент».

Оппозиция действительно не стала сдерживаться, и в парламенте в тот же день разгорелась дискуссия. Правоцентристская Народная партия — вторая по величине в парламенте — обвинила Санчеса в том, что он слишком поздно отреагировал на пандемию и «лгал» о проблемах с поставкой тестов на коронавирус и защитного медицинского оборудования.

«Сегодня вы показали, что не заслуживаете поддержки оппозиции, — заявил лидер Народной партии Пабло Касадо в ходе парламентской дискуссии. — Ваша ложь, высокомерие и некомпетентность — взрывной коктейль для Испании».

Тем самым, Мадрид, пройдя пик эпидемии, оставил позади и проявление лояльности в политической среде. В ближайшем будущем, вероятно, утихнут и призывы к коллективной ответственности и сплоченности в борьбе с пандемией.

Изменение настроений в парламенте стало отчетливо видно и по реакции правой партии «Голос» на просьбу Санчеса о продлении срока режима повышенной готовности. Когда испанский лидер обратился к лидерам оппозиции, чтобы обсудить дальнейшие шаги по борьбе с пандемией, лидер «Голоса» Сантьяго Абаскаль отказался от диалога и призвал премьера уйти в отставку.

Абаскаль обвинил Санчеса в том, что он «в одностороннем порядке изменил условия режима повышенной готовности» в соответствии с просьбами левых партий. По мнению оппозиционного политика, правительству следовало ужесточить карантинные меры, а премьер Испании практически установил в стране «криминальную диктатуру».

Война войной, а выборы по расписанию

Аналогичная ситуация сложилась и в США.

«Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс», — заявил президент США Дональд Трамп 9 апреля.

Останавливалась ли политическая жизнь в стране, в которой вовсю идет предвыборная кампания, достаточно сложно сказать. Конечно, и республиканцы, и демократы полностью сосредоточились на борьбе с пандемией, однако и на этом направлении им не удалось избежать противоречий и взаимных обвинений.

В конце марта демократы и республиканцы в Сенате США достигли соглашения по законопроекту о мерах экономического стимулирования общим объемом 2 триллиона долларов. Этому предшествовала напряженная дискуссия между сторонами. Согласовать пакет экономических мер удалось лишь с третьего раза.

Однако солидарность сторон не продлилась долго, и уже через несколько дней демократы заявили о том, что одобренных с таким трудом мер недостаточно.

«Все призывают президента к более решительным мерам. Эту проблему нельзя решать по частям. Необходим всесторонний подход. У нас даже не проводится полномасштабное тестирование», — говорила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

Кроме того, она заявила о необходимости принять новый пакет мер финансовой поддержки экономики страны. Однако лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что властям следует подождать, прежде чем разрабатывать дополнительные меры.

После объявления Трампа о прохождении пика эпидемии межпартийные споры вышли на новый уровень. 10 апреля телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что

Белый дом начал разрабатывать линию защиты против возможных расследований со стороны конгресса.

По данным телеканала, демократы намерены выяснить, была ли администрация президента США готова к пандемии коронавируса. Также, несмотря на то, что обе партии пришли к согласию в разработке законопроекта о выделении финансовой помощи, Демократическая партия все же не оставляет своих намерений проследить за тем, как будут распределяться средства.

Тем временем, по данным источников телеканала, юристы Белого дома при поддержке сотрудников вице-президента США Майка Пенса уже вовсю прорабатывают все вопросы, которыми может заинтересоваться конгресс в рамках нового расследования.

Ранее комитет по надзору и комитет по обеспечению безопасности палаты представителей потребовали от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) до 15 апреля предоставить информацию о контактах ведомства с советником и зятем президента США Джаредом Кушнером. Последний занимался обеспечением поставки медицинского оборудования. В комитетах конгресса хотят прояснить роль, которую Кушнер выполнял в работе FEMA.

Таким образом, существует высокая вероятность, что после того, как США пройдут пик эпидемии, американцы будут наблюдать за очередным расследованием в отношении администрации президента.

Остроты этой ситуации добавляет тот факт, что несмотря на пандемию, в США полным ходом идет подготовка к предстоящим президентским выборам. То, с какими потерями, как в экономике, так и среди населения, Белый дом выйдет из кризиса, окажет сильное влияние на исход голосования.

Не время для политики

Несмотря на заявления политиков, говорить о серьезном переломе в ситуации с коронавирусом пока рано. И в США, и в Испании продолжает расти число заразившихся и умерших.

Об опасности острых политических противостояний во время мировой пандемии говорят на самом высоком уровне.

Так, в четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом призвал страны не политизировать борьбу с коронавирусом.

«Мы должны работать через партийные линии, через религиозные линии. Мы не должны тратить время, указывая пальцами. На данный момент основное внимание должно быть уделено борьбе с вирусом. В ситуации много неизвестного, и мы не знаем, как она повернется в будущем», — сказал он.

Тем не менее в отдельных государствах оппозиционные силы уже сейчас игнорируют этот призыв.