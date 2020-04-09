Вирусная стратегия: в чем Брюссель обвиняет Москву и Пекин

Китай и Россия пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Китай и Россия стремятся увеличить свое влияние на глобальном уровне <…>

Эта стратегия построена на демонстрации того, что определенные политические системы эффективнее наших [европейских] в борьбе с пандемией»,

— пояснил Боррель в интервью La Repubblica. Для усиления эффекта от своей помощи эти страны используют СМИ, считает дипломат. В итоге геополитическая роль Москвы и Пекина растет за счет создания положительного общественного мнения о них.

В каком-то смысле Боррель констатировал прописную истину — все более-менее развитые страны заинтересованы в продвижении своих интересов в Европе, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Боррель также упирает и на меры, которые принимаются в этой ситуации Брюсселем. По его словам, Евросоюз в разгар эпидемии оказывал поддержку Китаю, а также одной из пострадавших стран объединения — Италии. В итальянскую Ломбардию были направлены европейские медики, миссию которых финансировал Брюссель.

«Европа есть, но мы должны наладить коммуникацию с правительствами», — указал дипломат.

Однако заявление Борреля о помощи итальянской стороне от Брюсселя можно воспринимать с определенным скепсисом. Когда Италия стала центром эпидемии в Европе, члены союза спешили закрыть свои границы, а не оказывать поддержку. Рим неоднократно просил помощи у Брюсселя, а принимаемые ЕС меры называл недостаточными.

Спорная помощь

На этом фоне обвинения в отношении как Китая, так и России об «использовании пандемии» в своих целях звучат уже не в первый раз. Российскую сторону, например, подозревали в помощи Италии ради снятия европейских санкций.

В Кремле подобные предположения называют абсурдными. Как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

не может быть и речи о каких-то условиях или каких-то расчетах или надеждах в обмен на помощь.

«Италия действительно нуждается в гораздо более масштабной помощи, и то, что делает Россия, это посильная помощь. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так», — отмечал Песков.

При этом помощь европейской стране действительно необходима, так как Италия лидирует по числу умерших от коронавируса. По последним данным, на итальянской территории зафиксировано почти 18 тыс. летальных случаев, а количество заболевших уже превысило отметку в 139 тыс. человек.

Сейчас итальянские власти не скрывают своего раздражения от обвинений в адрес Пекина и Москвы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской или китайской помощи.

«Думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии — это большое оскорбление ,и не только меня, но и [президента России] Владимира Путина, с которым у меня состоялся долгий телефонный разговор и который никогда не помышлял использовать это в качестве рычага в тот момент, когда он проявил солидарность с Италией», — подчеркнул премьер.

С распространением вируса Италия перестала быть единственной пострадавшей страной и помощь уже потребовалась всем. От масштабов разразившейся эпидемии страдают ключевые страны объединения — Франция, Германия, Испания, где число заражений исчисляется десятками тысяч человек.

В подобных условиях главной опорой Европы стал Китай, который справился с вирусом на своей территории и смог начать поставки гуманитарной помощи другим странам.

При этом еще в конце марта Пекин обвиняли в том, что он оказывает недостаточную помощь другим странам.

В частности, аналитики The New York Times писали, что Китай якобы продолжал накапливать средства защиты и не делился ими с другими странами.

Вопрос единства

Сейчас риторика Запада изменилась. «Европе не хватает всего. Европа в данный момент полностью зависит от крупных субъектов… полностью зависит от Китая... Это кризис, показавший ужасную слабость Евросоюза», — возмущается глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

К мыслям о слабости ЕС подталкивают действия отдельных участников объединения. В начале кризиса некоторые страны исходили исключительно из собственных интересов, проявляя недоверие к своим союзникам по ЕС.

К примеру, Германия и Чехия открыто задерживали гумпомощь для Италии, которую поставлял ей Китай.

В Берлине это объясняли необходимостью проверок, а в Чехии и вовсе заявили о потере груз. Однако впоследствии выяснилось, что оборудование ушло в чешские больницы.

В подобных условиях слова Борреля о том, что «Европа есть», выглядят не слишком убедительно. Кроме того, дипломат уверен, что Евросоюз будет играть ведущую роль в борьбе с пандемией коронавируса на глобальном уровне. Хотя пока основные объемы помощи идут со стороны Китая. И речь идет не только о гуманитарных поставках, но и об отправке врачей в пораженные страны.

Николай Топорнин отмечает, что верховный представитель ЕС по иностранным делам в какой-то степени повторяет призывы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые говорили о необходимости продвижения Евросоюза на мировой арене.

Но для этого, считает эксперт, ЕС должен стать монолитным объединением.

«Боррель должен говорить такие вещи, чтобы вселять надежду в европейцев. Евросоюз обладает потенциалом для выхода в лидеры как в научной, так и в финансовой сфере. Остается только дождаться поиска решения со стороны европейских ученых. Хотя Европа уже выходит на передовую борьбы с коронавирусом, так как наиболее пострадавшие страны больше всего заинтересованы в поиске ответа», — обратил внимание Николай Топорнин.

В текущей ситуации Евросоюзу сложнее всего преодолевать последствия, уточнил эксперт, так как ЕС — интеграционное объединение, а не государство. Решения в условиях пандемии принимаются с небольшой паузой, которая обусловлена необходимостью переговоров сторон.

«Проблемы связаны с тем, что система здравоохранения в ЕС отнесена к исключительной компетенции национальных государств. Тем не менее, как только пандемия начнет сходитт на нет, Евросоюз займется поиском пути, который позволит избежать повторения подобной ситуации», — считает эксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что хотя пандемия стала вызовом для ЕС, участники объединения смогут с ней справиться. Уже выработаны беспрецедентные меры поддержки, а проблемные моменты в системе взаимодействия будут устранены.