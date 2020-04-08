«Врачи сами уже болеют»: почему белорусы недовольны Лукашенко

Обстановка в Белоруссии — единственной стране в регионе, где несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 не ввели карантин, — накаляется. Адресованную руководству Всемирной организации здравоохранения петицию с требованием ввести в республике карантин подписали уже 152 тысячи человек.

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«В большинстве стран мира давно приняты необходимые меры по остановке распространения коронавируса. К сожалению, в Республике Беларусь происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей. По официальным данным, зараженных коронавирусом 150 человек, в реальности их больше. Многим зараженным ставят диагноз пневмония, дабы не портить статистику, не наводить панику», — говорится в петиции. Она была размещена на сайте Change.org 1 апреля.

По последним данным, в республике выявлено 861 случай инфицирования. В соседних странах ситуация куда более серьезная, хотя на их территории введен карантин. В Польше подтверждено 5 тыс. случаев, в Украине — 1668.

7 апреля по приглашению главы государства в Белоруссию прибыли эксперты ВОЗ для оценки сложившейся в стране ситуации.

Беспокойство стратегией белорусского правительства по борьбе с коронавирусом доносится и из Литвы.

«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой, — говорил в начале апреля президент Литвы Гитанас Науседа. — Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются».

Вильнюс, глядя на действия Минска и его оптимистичные заявления, считает нужным по максимуму ограничить контакты с соседом. Об этом заявлял глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, подчеркивая, что «управление кризисом, связанным с коронавирусом, в Белоруссии не является хорошим».

«Я считаю, что замечание господина Линкявичюса совершенно своевременное, этот риск действительно ощутим.

Мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса, и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия»,

— поддержал предложение главы МИД президент Литвы.

В белорусском обществе тем временем растет уровень недоверия к властям и той информации, которую они предоставляют относительно количества заболевших.

7 апреля издание «Подъем» сообщило о массовом увольнении врачей Минска и Витебска — наиболее пострадавших от коронавируса городов Белоруссии. Медперсонал больниц на условиях анонимности рассказал, что больницы «забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией».

«Но мы же понимаем, что это. Рассказывать об этом нельзя, потому что одна врач из Витебской клинической больницы вон рассказала о ситуации, так ее прокуратура затаскала.

У нас в больнице те, кто на пенсии работал, пишут сначала заявление на очередной отпуск, потом сразу на отпуск за свой счет. Им, конечно, второе заявление подписывать не хотят, тогда они грозят, что сразу уволятся. И уже стопки этих заявлений — на внеочередной отпуск или на увольнение. Ну а что им делать? Врачи сами уже болеют», — цитирует издание слова медика.

Другой медицинский сотрудник из Минска также рассказал, что подал заявление на отпуск за свой счет. Он не готов работать в условиях, «когда пациент с инфекцией лежит в кожно-венерологическом отделении, где нужного оборудования просто нет».

2 апреля в республике умерла от пневмонии 68-летняя женщина. После был поставлен диагноз коронавирус. Сын покойной обратился с заявлением в РОВД с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента республики Александра Лукашенко, который, по его словам, «не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса».

«Жрать что будем?»

Александр Лукашенко остался практически единственным политическим лидером, который сохраняет оптимизм в условиях пандемии. Он советует чаще проветривать помещение, ходить в сауну, лечиться водкой, а также вовремя завтракать, обедать и ужинать. По мнению белорусского лидера, «трактор всех вылечит».

«Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — заявлял ранее президент.

В республике по-прежнему открыты границы, ходит общественный транспорт, работают заведения, школы и детские сады. Более того, Белоруссия — единственная европейская страна, которая так и не остановила проведение национального футбольного первенства.

Основания для такой стратегии кроются не только в персональной методике белорусского лидера по профилактике заболеваний. Введение карантина в республике ударит по экономике страны, и если раньше Лукашенко говорил лишь о необоснованности жестких мер, то сейчас прямо указывает и на другие причины своих действий.

«Карантин, комендантский час и прочее! Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» — задавался вопросом белорусский лидер.

Действительно, экономический потенциал республики гораздо меньше, чем у ее европейских соседей, которые уже выделили из бюджета средства для восстановления экономики, пострадавшей от тотального карантина.

Президент Польши Анджей Дуда подписал пакет законов, которые должны смягчить экономические последствия в стране от эпидемии коронавируса. На их реализацию власти выделят более 46 млрд евро. Из бюджета Латвии на эту же цель будет потрачено 2 млрд евро. Правительство Литвы утвердило пакет экономических мер для смягчения кризиса на 5 млрд евро.

Белоруссия же готова выделить всего 848 тыс. евро. Правда, как поясняет правительство, деньги пойдут на предупреждение распространения инфекции.

К экономическим последствиям от карантина Лукашенко не готов, особенно в преддверие президентских выборов, которые должны состояться летом этого года. Напротив, глава государства, судя по всему, решил использовать пандемию как инструмент в своей предвыборной кампании, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«В ближайшие несколько дней он объявит о предвыборной кампании, пойдет на шестой срок. Судя по всему, он не хочет переносить выборы, а в виде борца с коронавирусом, победителя — такая сакральная фигура, почти божественная — он хочет пойти на шестой срок, — отмечает Андрей Суздальцев. — Идти на выборы в шестой раз — это надо иметь какие-то сверхъестественные способности, и он пытается на коронавируесе это создать. Но настроение в республике очень тяжелое».