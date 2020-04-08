Мат в аэропорту: замминистра выгнали из «Единой России»

Исключить из партии бывшего губернатора Севастополя, заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова постановил президиум генсовета «Единой России». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЕР.

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Решение было принято по рекомендации партийной комиссии по этике, которая назвала действия чиновника в аэропорту Ижевска 5 апреля «несовместимыми с этическими нормами партии».

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, также отправлены запросы на имя премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой изучить вопрос о несоответствии Дмитрия Овсянникова занимаемой должности. Турчак подчеркнул, что убежден в невозможности госслужбы для «таких людей».

Как сообщал ранее РЕН ТВ, в ижевском аэропорту у Овсянникова потребовали пройти через рамку металлодетектора. Прибор несколько раз срабатывал и пищал. После у чиновника попросили посадочный талон — по словам сотрудников аэропорта, из-за распространения коронавируса только так можно было пройти в здание.

Однако замминистра отказался предъявить талон и пошел к стойке регистрации, чтобы его получить. По данным правоохранительных органов, Овсянников начал ругаться с сотрудниками, выражаться нецензурно. «В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — заявил источник ТАСС в органах охраны правопорядка.

По словам самого Овсянникова, он все требования сотрудников авиационной безопасности выполнил.

«Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. <...> Спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — заявил он впоследствии.

В Минпромторге заявили, что проведут собственное внутреннее расследование. «Разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона. Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия», — подчеркнули в ведомстве. Чиновник столь высокого ранга не должен вести себя столь некорректно с сотрудниками органов правопорядка.

Овсянников был назначен заместителем министра промышленности и торговли в прошлом году. Ранее тот же пост он занимал в 2015-2016 годах. Между этими назначениями он руководил городской администрацией Севастополя – сначала как временно исполняющий обязанности, после – как постоянный губернатор.

Летом 2019 года Овсянников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить его с поста севастопольского губернатора. Отставка была в Кремле принята. Перед этим чиновник был раскритикован секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком — власти города демонтировали, по его словам, рекламные щиты кандидатов-единороссов на выборы в местное заксобрание.

«Почему под нож попали билборды с кандидатами «Единой России», но при этом остались нетронутыми конструкции с изображением представителей других политических сил?» — заявил Турчак, возложив ответственность на губернатора.

Случай с Овсянниковым уже не первый за этот год. В январе президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение об исключении тогдашнего главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов.

Обсуждать возможное исключение Игнатьева из партии начали буквально сразу после инцидента с его участием, который попал на видео: в сети появились кадры, на которых глава Чувашии в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.

По мнению Турчака, создается ощущение, что губернатор существует в параллельной реальности и будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Единоросс также подчеркнул, что такому высокопоставленному чиновнику нельзя путать официальное мероприятие с представлением в цирке.

При этом сам Игнатьев заявлял о «глубочайшем уважении к пожарным и работникам МЧС», а в его аппарате эпизод с ключами назвали «шуткой».