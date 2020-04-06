«Люди по-другому не понимают»: почему москвичей штрафуют

Директор НИИ скорой неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков назвал оправданными штрафы за нарушение режима самоизоляции.

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«Если люди по-другому не понимают, если они нарушают этот режим, то они создают угрозу окружающим… Поэтому это серьезное дело, и если уж идет борьба с эпидемией, значит, она должна идти по всем правилам», — сказал он РИА «Новости».

Закон о нарушении режима самоизоляции мэр Москвы Сергей Собянин подписал 2 апреля.

Согласно документу, если москвич передвигается по городу без острой необходимости, ему грозит штраф в 4 тыс. руб.

Жители столицы, нарушившие режим самоизоляции повторно или с использованием транспортного средства, будут должны заплатить штраф уже в 5 тыс. руб.

Как объяснил радиостанции «Говорит Москва» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, этот закон касается всех москвичей.

Автомобилистам за это нарушение могут выписывать штрафы или даже задерживать машину. Решение о задержании автомобиля, а также о том, когда он может быть возвращен, будет принимать должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях.

Первый заместитель пресс-секретаря мэра Москвы Борис Булай уточнил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать жителям, которые собираются большими группами. Эти штрафы прописаны в КоАП РФ и соответствующем указе, передает его слова РИА «Новости».

«Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа», — отметил Булай.

По словам Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу нового типа среди всех российских регионов. Он объяснил свою оценку большим количеством зараженных и людей, которые возвращаются в Россию через Москву.

Градоначальник подчеркнул, что в сложившейся ситуации власти города принимают «максимально жесткие решения», чтобы не допустить распространения коронавируса.

Так, с 30 марта для москвичей всех возрастов действует режим самоизоляции. Согласно указу мэра Москвы, жители города могут покидать свой дом, только чтобы сходить в ближайший продуктовый магазин, банк, салон сотовой связи или ближайшую аптеку, выгулять собаку в пределах 100 м от дома, выбросить мусор. К тому же, разрешается выходить на улицу, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью или для посещения места работы, если она не приостановлена. При этом важно соблюдать расстояние 1,5 м от других людей на улице и в помещениях.

Все действующие ограничения продлены до 1 мая. В этот период будут закрыты все кафе, рестораны, бары, спортклубы, салоны красоты и некоторые магазины. Москвичам также запрещено посещать парки и зоны отдыха. «Таким образом, мы сможем сохранить уровень социального дистанцирования, достигнутый в первую нерабочую неделю», — сказал Собянин.

При этом режим спецпропусков для передвижений по Москве власти не ввели. Как объяснил Собянин, это связано с тем, что в первую неделю объявленной в городе самоизоляции горожане вели себя «корректно».

Правительство Москвы действительно рассматривало вариант ввести в городе такой режим, но отказалось от него, так как москвичи выполняют рекомендации властей, пояснил мэр столицы. Намерения ввести пропускной режим были связаны с тем, что «в прошлые выходные [28-29 марта] огромное количество людей решило расслабиться, но ситуация изменилась». Но сейчас самоизоляцию соблюдают две трети москвичей, и власти намерены поддерживать этот баланс, подчеркнул Собянин.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — сказал он, выразив надежду, что в городе не произойдет ни того, ни другого.

Весь апрель в России будет нерабочим для всей страны. Об этом объявил глава государства Владимир Путин.

В это время будут функционировать только медучреждения и аптеки, продовольственные магазины, банки, органы государственной власти и некоторые организации с непрерывным технологическим процессом.