«Люди по-другому не понимают»: почему москвичей штрафуют

Директор Склифосовского дал оценку штрафам за нарушение карантина

Штрафы за нарушение москвичами режима самоизоляции оправданы, поскольку такие проступки создают угрозу окружающим, считает директор НИИ скорой неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Он призвал вести борьбу с эпидемией коронавируса по всем правилам. Штрафы за нарушение горожанами режима самоизоляции правительство Москвы установило на минувшей неделе.

Директор НИИ скорой неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков назвал оправданными штрафы за нарушение режима самоизоляции.

«Если люди по-другому не понимают, если они нарушают этот режим, то они создают угрозу окружающим… Поэтому это серьезное дело, и если уж идет борьба с эпидемией, значит, она должна идти по всем правилам», — сказал он РИА «Новости».

Закон о нарушении режима самоизоляции мэр Москвы Сергей Собянин подписал 2 апреля.

Согласно документу, если москвич передвигается по городу без острой необходимости, ему грозит штраф в 4 тыс. руб.

Жители столицы, нарушившие режим самоизоляции повторно или с использованием транспортного средства, будут должны заплатить штраф уже в 5 тыс. руб.

Как объяснил радиостанции «Говорит Москва» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, этот закон касается всех москвичей.

Автомобилистам за это нарушение могут выписывать штрафы или даже задерживать машину. Решение о задержании автомобиля, а также о том, когда он может быть возвращен, будет принимать должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях.

Первый заместитель пресс-секретаря мэра Москвы Борис Булай уточнил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать жителям, которые собираются большими группами. Эти штрафы прописаны в КоАП РФ и соответствующем указе, передает его слова РИА «Новости».

«Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа», — отметил Булай.

По словам Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу нового типа среди всех российских регионов. Он объяснил свою оценку большим количеством зараженных и людей, которые возвращаются в Россию через Москву.

Градоначальник подчеркнул, что в сложившейся ситуации власти города принимают «максимально жесткие решения», чтобы не допустить распространения коронавируса.

Так, с 30 марта для москвичей всех возрастов действует режим самоизоляции. Согласно указу мэра Москвы, жители города могут покидать свой дом, только чтобы сходить в ближайший продуктовый магазин, банк, салон сотовой связи или ближайшую аптеку, выгулять собаку в пределах 100 м от дома, выбросить мусор. К тому же, разрешается выходить на улицу, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью или для посещения места работы, если она не приостановлена. При этом важно соблюдать расстояние 1,5 м от других людей на улице и в помещениях.

Все действующие ограничения продлены до 1 мая. В этот период будут закрыты все кафе, рестораны, бары, спортклубы, салоны красоты и некоторые магазины. Москвичам также запрещено посещать парки и зоны отдыха. «Таким образом, мы сможем сохранить уровень социального дистанцирования, достигнутый в первую нерабочую неделю», — сказал Собянин.

При этом режим спецпропусков для передвижений по Москве власти не ввели. Как объяснил Собянин, это связано с тем, что в первую неделю объявленной в городе самоизоляции горожане вели себя «корректно».

Правительство Москвы действительно рассматривало вариант ввести в городе такой режим, но отказалось от него, так как москвичи выполняют рекомендации властей, пояснил мэр столицы. Намерения ввести пропускной режим были связаны с тем, что «в прошлые выходные [28-29 марта] огромное количество людей решило расслабиться, но ситуация изменилась». Но сейчас самоизоляцию соблюдают две трети москвичей, и власти намерены поддерживать этот баланс, подчеркнул Собянин.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — сказал он, выразив надежду, что в городе не произойдет ни того, ни другого.

Весь апрель в России будет нерабочим для всей страны. Об этом объявил глава государства Владимир Путин.

В это время будут функционировать только медучреждения и аптеки, продовольственные магазины, банки, органы государственной власти и некоторые организации с непрерывным технологическим процессом.