«Показательные отставки»: губернаторы уходят на фоне эпидемии

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, который ушел со своего поста по собственному желанию. Согласно указу главы государства, временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Владимир Солодов.

Реклама

Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой «школы губернаторов» — по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной еще в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовленной на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Увеличение ответственности

Илюхин стал уже третьим губернатором, подавшим в отставку за последние сутки. Свои посты также покинули главы Архангельской области и республики Коми — Игорь Орлов и Сергей Гапликов. При этом врио губернатора лишился и Ненецкий автономный округ, глава региона Александр Цыбульский возглавил Архангельскую область вместо Орлова.

Ротация губернаторов началась после связанного с распространением коронавируса в России обращения Путина к гражданам. Президент объявил о предоставлении новых полномочий для российских регионов.

Фактически главы субъектов получили возможность самостоятельно определять, какие ограничения вводить в своих регионах в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В частности, речь идет о приостановке деятельности учреждений или организаций, установке порядка передвижения жителей и транспортных средств по территории региона, а также возможности дополнительных ограничений для системообразующих предприятий.

Усиление полномочий губернаторов в данных условиях может позволить принимать необходимые меры борьбы с болезнью более точечно. Так как решения непосредственно будут связаны с обстановкой в регионе, а не по стране в целом.

Вместе с этим будет увеличена и ответственность для глав субъектов, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По мнению политолога, отставки глав трех регионов являются показательными и представляют собой «кнут» для других губернаторов.

Минченко не согласен с мнением, что уход глав субъектов может быть обусловлен эпидемиологической ситуацией в их регионах. Подобные предположения были озвучены в отношении всех трех губернаторов, но не нашли никаких подтверждений.

Оптимальный набор мер каждый регион должен будет представить до конца текущей недели — 5 апреля. Работать субъекты будут в тесной координации с правительством России и полномочными представителями президента, что увеличит контроль над принимаемыми решениями.

Как отмечал Путин, ситуация с распространением заболевания в зависимости от того или иного региона складывается по-разному, поэтому и меры борьбы могут отличаться.

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания», — подчеркнул президент.

По последним данным, в России число заболевших коронавирусом составляет 4149 человек, количество летальных случаев — 34. Больше всего зараженных в Москве — 2923, а нет случаев заражения только в семи регионах.

Региональная борьба

Регионы использовали разные методы борьбы с эпидемией еще до обращения президента. Объединяет почти все субъекты переход на режим самоизоляции. По состоянию на 3 апреля к нему присоединились 80 из 85 регионов. Для граждан действует рекомендация по возможности оставаться дома и покидать его лишь в случае необходимости — поездки на работу, похода в магазин или аптеку, получения экстренной медицинской помощи.

Первой на режим самоизоляции решилась Москва, ограничения вступили в силу в городе 29 марта. В городе запрещены все массовые мероприятия, закрыты парки и заведения для досуга. Предусмотрены наказания для нарушения режима самоизоляции для больных коронавирусом и лиц, которые вступали с ними в контакт.

Некоторые субъекты ввели еще более серьезные ограничения.

К примеру, в Чечне с 3 апреля вводится комендантский час, а с 5-го числа закрываются административные границы для всех видов транспорта. Исключение власти сделали только для экстренных служб, поставщиков жизненно важных товаров и транспортировки больных.

Тюменская область же, напротив, пока ввела сравнительно мягкие меры. Так, на территории региона самоизоляция распространяется на людей старше 65 лет и тех, кто имеет определенные виды заболевания. Похожие ограничения в Хабаровском крае, но там сидеть дома должны и неработающие граждане.

В то же время в Якутии полная самоизоляция действует в двух районах и нескольких городах — так называемых «воротах в республику», где регион пересекается с другими субъектами РФ. Кроме того, на территории работает обязательный карантин для всех, кто прибывает из-за границы.

Более того, в первую нерабочую неделю в ушедших на карантин муниципалитетах действует «сухой закон».

Достаточно легкие меры применяются в Белгородской области, самоизоляция в регионе распространяется на прилетевших из стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Также ограничения действуют на людей, которые контактировали с больными.

При этом в ряде регионов всерьез рассматривается возможность введения системы пропусков для жителей в рамках режима самоизоляции. Подобные меры всерьез планируют использовать в Калмыкии и Чувашии, а в Татарстане они уже во всю действуют — получить пропуск можно отправив СМС на определенный номер.

Пока отказываются вводить режим самоизоляции в Ненецком автономном округе, а также в Орловской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.

На территории данных регионов в совокупности зафиксировано 29 случаев заболевания, без летальных инцидентов.

Стоит отметить, что в Ярославской области жителям все же рекомендовано не покидать свои дома без уважительной причины, однако никаких официальных ограничений введено не было.