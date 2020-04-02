По указке извне: МИД объяснил действия Киева по Донбассу

Киев уклоняется от выполнения договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, которые были утверждены в марте нынешнего года с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщил МИД РФ.

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Как напомнило ведомство, ранее стороны начали создание «дорожной карты» и достигли договоренности о формировании Консультативного совета. А 26 марта в режиме видео-конференции проходило заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«К сожалению, оно закончилось провалом. Стали происходить странные вещи. В ходе переговоров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей. Вслед за этим от этих условий отказался и Киев. Складывается впечатление, что Украина пошла на это не без подсказки извне», — указали в МИД.

В прошлом месяце Ермак заявил, что Киев должен выполнять Минские соглашения по урегулированию войны в Донбассе, чтобы Евросоюз продлил экономические санкции против России и после 31 июля.

По его словам, подобный ультиматум не раз озвучивали представители европейских стран-партнеров Украины, и невыполнение Минских договоренностей он назвал катастрофическим для Киева развитием событий,.

«Могу вам откровенно сказать, что многие из них очень часто говорят нам: если вы желаете выйти из Минских соглашений, скажите, но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций», — сказал Ермак.

При этом представитель президента Украины Владимира Зеленского выразил уверенность в необходимости пересмотра Минских соглашений, поскольку украинские власти не намерены передавать ДНР и ЛНР контроль над границей с Россией после местных выборов. В то же время, европейские партнеры высказываются против изменения Минских соглашений.

Зеленский и представители украинского правительства не перестают твердить о необходимости пересмотра минских соглашений, на которых фактически построен весь процесс мирного урегулирования конфликта. Сам президент Украины говорил, что для установления мира в Донбассе существует дедлайн в год.

«Я не буду те пять лет, которые мне дали украинцы, тратить на Минск», — отмечал Зеленский.

Украина откажется от всех саммитов по Донбассу, если результат будет «нулевым», подчеркивал президент Украины, но у Киева есть альтернативный план.

Какие именно инициативы рассматривает офис президента, неизвестно, но почему Киев отчасти тормозит исполнение соглашений, вполне понятно. Против украинских властей тут играют националистические движения, которые не поддерживают амнистию для участников боевых действий и предоставление особого статуса Донбассу.

Оба этих пункта прописаны в политической части договоренностей, второй пункт предусмотрен «формулой Штайнмайера», которую Киев уже согласовал, но опять не стремится реализовать.

Националисты устраивали демонстрации против особого статуса и амнистии, в частности, у офиса президента Украины.

Дабы частично сгладить этот вопрос, украинские власти пытаются изменить порядок исполнения минских соглашений. Так, Киев хочет вернуть себе контроль над Донбассом и его границами до проведения выборов на неподконтрольных территориях. При этом какие-либо гарантии о предоставлении региону особого статуса и выборах впоследствии никто давать не собирается.

Угроза Зеленского выйти из «нормандского» формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор также выразил непонимание того, почему украинская сторона не выполняет предписания «нормандского формата», передает RT.

«Честно говоря, абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата. В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — сказал парламентарий.