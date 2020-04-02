Конец к октябрю: что политики говорят о завершении пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон вплотную рассматривает возможность переноса второго тура муниципальных выборов, которые пока запланированы на конец июня. Как пишет Le Figaro, на закрытой встрече с членами правительства французский лидер предложил провести голосование в октябре.

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Источники издания утверждают, что основной причиной для переноса стало ухудшение ситуации с коронавирусом во Франции. По последним данным, в стране зафиксировано более 57 тыс. случаев заражения, а количество погибших превысило отметку в 4 тыс. человек.

К решению о переносе даты выборов Макрона также подталкивает печальный опыт первого тура голосования. Дело в том, что выборы состоялись в момент резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Хотя на участках и действовали определенные меры предосторожности — люди заполняли бюллетени в масках и перчатках собственными руками — полностью гарантировать безопасность было невозможно.

Французские СМИ называют проведение голосования во время пандемии «печальным фиаско».

Но существует вероятность, что власти попросту не успели отменить выборы, так как голосование состоялось в день введения жестких мер по борьбе с распространением вируса.

Пока карантин во Франции действует до 15 апреля, но желание Макрона отложить выборы до осени, вероятно, сигнализирует о его дальнейшем продлении. Учитывая, что изначально голосование планировалось на 21 июня, прогноз французских властей определенно сместился в худшую сторону.

Европейская солидарность

Впрочем, Франция далеко не единственная страна, где допускают, что пандемия будет развиваться не по самому лучшему сценарию. Великобритания и Германия также откладывают свои планы в долгий ящик.

Британское правительство ввело карантин как минимум до 13 апреля, гражданам рекомендовано не покидать свои дома до стабилизации ситуации. В стране зафиксировано более 34 тыс. случаев заболевания, а количество погибших составляет 2926 человек.

Из-за пандемии под вопросом оказались переговоры Великобритании с Евросоюзом, который страна официально покинула в начале года. Несколько раундов переговоров пришлось отменить и пока встречи проходят в формате онлайн конференций.

Это может подорвать заключение соглашения о будущих отношениях сторон, ведь для его разработки у них есть всего год. Кроме того, ухудшает ситуацию то, что коронавирус диагностирован у британского премьера Бориса Джонсана и главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Бранье.

Быстрой стабилизации обстановки в Великобритании не прогнозируют. Как заявил Джонсон 19 марта, эпидемия может пойти на спад к июню, если все граждане будут следовать указаниям правительства.

Ситуация в Германии не лучше, так как правящая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) вынуждена откладывать выборы своего нового главы, который может занять место канцлера в 2021 году после ухода Ангелы Меркель.

Однако на фоне пандемии выборы нового главы ХДС перенесены на неизвестный срок. Текущий лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна сложить свои полномочия летом, но до этого должен быть определен возможный приемник.

При этом один из главных кандидатов Фридрих Мерц заболел коронавирусом, что также может внести свои коррективы в гонку за кресло лидера ХДС, а впоследствии и место канцлера Германии.

Возможная дата выборов в партии полностью зависит от эпидемиологической ситуации в стране, которая сейчас по числу заражений в Европе уступает только Испании и Италии.

Так, в Германии вирусом заразились более 80 тыс. человек, но показатель смертности один из самых низких — 997.

Ограничительные меры на немецкой территории действуют до 15 апреля, и вероятнее всего будут продлены в ближайшее время. Уже отменены празднования 75-годовщины завершения Второй мировой войны, которые были запланированы на 8 мая.

Итальянский кризис

Совсем иначе обстоит дело в соседней Италии, где зафиксировано наибольшее число летальных случаев в мире. По последним данным, в этой стране от коронавируса скончались более 13 тыс. человек, а количество зараженных превысило отметку в 110 тыс.

Для борьбы с распространением вируса в Италии действуют строгие ограничительные меры, которые 1 апреля были продлены до католической Пасхи (13 апреля).

На фоне пандемии в стране отменены все массовые мероприятия, даже всеобщая забастовка профсоюзов была отложена на неопределенный срок.

Из-за коронавируса в Италии также отложили референдум по сокращению числа парламентариев, возможная дата его проведения пока неизвестна. Власти откладывают решение этого вопроса и не делают каких-либо длительных прогнозов по поводу пандемии.

Американский оптимизм

Прогнозы по завершению эпидемии озвучивают практически регулярно американские власти. Президент США Дональд Трамп еще в середине марта заявил, что пандемия может закончится примерно в июле или августе.

При этом американский лидер не исключает, что вторая волна эпидемии накроет США осенью, но к тому моменту власти будут готовы дать отпор.

В настоящее время Соединенные Штаты лидируют по числу зараженных коронавирусом — в стране зафиксировано более 217 тыс. случаев, а количество смертей достигло 5153 человек.

Насколько окажется верным прогноз Трампа пока неизвестно, но из-за пандемии в США ощутимо страдает избирательная кампания. Первичные выборы в штатах откладываются на летний период, что может отразиться на определении кандидатов в президенты от республиканцев и демократов.

Если у первых эту позицию уже точно займет Трамп, то для Демпартии фактическая заморозка избирательной кампании мешает выбору единого кандидата. Кроме того, демократы всерьез рассматривают возможность переноса съезда партии, который должен пройти в августе.

Меры противодействия распространению коронавируса в США продлены до 30 апреля, на уровне штатов продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Однако пока власти не намерены вводить общенациональный карантин на территории страны и вплотную рассчитывают на спад пандемии к лету.

Российские выходные

Ограничительные меры действуют и в России, почти во всех регионах страны введен режим самоизоляции для всех граждан. В четверг, 2 апреля президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.

По словам президента, пока пик заболевания не пройден как в России, так и в других странах мира.

«Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации и в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан», — подчеркнул президент.

Касательно возможных прогнозов завершения эпидемии в России никакой ясности нет. Власти уже перенесли на неопределенный срок назначенное на 22 апреля общероссийское голосование по поправкам к Конституции, но пока оставили в планах празднование 75-й годовщины Победы.

Любые изменения будут напрямую связаны с ухудшением или улучшением эпидемиологической ситуации в стране и мире. Пока в России число зараженных составляет 3548 человек, летальных случаев — 30.