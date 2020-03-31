Закон для МВФ: что будет с Украиной на карантине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном смягчении карантинных мер в стране. Он сообщил об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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Свою позицию Шмыгаль аргументировал тем, что экономика Украины должна продолжать работать. «Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто так сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги», — сказал он. По словам главы украинского правительства,

Украина — «не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване».

О том, что антикризисные меры могут привести к гораздо более плачевным последствиям, чем сама пандемия, говорят во многих странах. Но именно на Украине эта ситуация может обернуться дефолтом, о чем накануне говорил и сам Шмыгаль, и президент страны Владимир Зеленский.

Еще до начала пандемии ушедшее в отставку правительство Алексея Гончарука составляло бюджет с расчетом на то, что к концу 2020 года рост ВВП составит 3,7%. Однако уже сейчас официальные лица говорят, что из-за коронавируса ВВП упадет почти на пять процентов.

По словам Зеленского,

от дефолта страну может спасти международная помощь. Однако для ее получения требовалось принять несколько непопулярных законов.

Речь идет о двух законопроектах. Первый — закон о банках, получивший в народе название «антиколомойский». Его суть сводится к тому, что возвращение Приватбанка украинскому олигарху Игорю Коломойскому, чьи отношения с МВФ носят крайне напряженный характер, будет невозможным. Этот закон в первом чтении был принят на заседании Верховной Рады 30 марта.

Второй законопроект был главным камнем преткновения во внутриполитической повестке Украины на протяжении последних нескольких месяцев. Закон о продаже земли всегда был болезненной темой для украинских властей, но именно команда Зеленского решила поставить точку в этом вопросе.

Закон, предполагающий снятие запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности, был принят во втором чтении в ночь на 31 марта.

Инициатива обсуждалась с ноября и сопровождалась потасовками в Раде, публичными перепалками и массовыми протестами.

«Антиколомойский» закон не встречал столь значительного сопротивления со стороны общества, однако учитывая политическое влияние украинского олигарха, исключать массовые акции протеста против принятия законопроекта нельзя.

Примечательно, что оба закона в итоге были приняты в момент, когда в стране фактически запрещены любые собрания. А после их принятия власть заговорила о смягчении карантина.

Точку зрения, что карантин — всего лишь ширма для продвижения непопулярных законов, активно продвигает украинская оппозиция. «Они пользуются тем, что народ не может выйти на протесты из-за карантина и эпидемии», — писала в Facebook лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко перед голосованием.

Однако, как указывает в разговоре с «Газетой.Ru» научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, абсолютно неправомерно делать вывод, что правительство использовало ситуацию с пандемией для умиротворения протестов.

Карантин на Украине начал действовать с 17 марта. В стране были введены крайне жесткие антикризисные меры, включающие ограничение работы общественного транспорта и запрет на внутреннее сообщение между городами и областями.

При этом на момент принятия этого решения в стране было зафиксировано менее 10 случаев заражения.

Лукьянов считает, что эти действия скорее связаны с желанием минимизировать распространение и развитие пандемии. По его мнению, власти Украины могут допускать, что их система здравоохранения не справится с резкой вспышкой эпидемии, поэтому проблему надо подавить в зародыше. «Эти меры не связаны никак с желанием подавить протесты», — говорит эксперт.

Сейчас на Украине подтверждены 549 случаев заражения и 13 смертей. Вероятно, власти страны пришли к выводу, что экономические потери от карантина не будут компенсированы даже за счет помощи от МВФ.

Ожидается, что после принятия закона о земле и «антиколомойского» закона Украина получит около $10 млрд. Еще $1,2 млн Киев может получить от США. Эту сумму американское правительство направит через агентство по международному развитию (USAID) для борьбы со вспышкой эпидемии на Украине.

При этом, как отмечает экономист Алексей Кущ в колонке для издания «112 Украина»,

за 30 дней карантина экономика Украины может потерять примерно 250 млрд гривен (около $9 млрд).

Даже без экономического коллапса Владимиру Зеленскому грозит серьезный обвал рейтинга. Еще в феврале на фоне активных дебатов уровень его поддержки упал до рекордно низких 40 процентов. Сейчас же ситуацию осложняет то, что закон был принят при поддержке депутатов из «Европейской солидарности» — партии экс-президента Петра Порошено, для которого Зеленский собирался стать «политическим приговором».

В таких условиях важно, как власти смогут справиться с нарастающей пандемией. Вариантов у Зеленского не так много. Вполне вероятно, что в борьбе с пандемией Украина пойдет по пути США. Там президент страны Дональд Трамп объявил о необходимости смягчения карантина. «Лекарство не должно быть хуже проблемы», — пояснял он, добавляя, что если карантинные ограничения затянутся на месяцы, это приведет к большему числу смертей, чем коронавирус.

Теперь же, когда США стали лидерами по числу зараженных (более 164 тысяч), Трамп говорит: «Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали».