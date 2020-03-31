Армия и палки: как мир борется с коронавирусом

Армия Испании присоединяется к патрулированию городов в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране. Военные будут действовать под руководством МВД и помогать сотрудникам правоохранительных органов.

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Как пишет El Pais, это решение было принято для дальнейшего усиления мер борьбы с вирусом.

Армия будет действовать в рамках операции «Балмис», которая получила свое название от одноименной экспедиции по борьбе с оспой в испанских колониях в XIX веке. Согласно плану, военные будут заниматься не только патрулированием улиц, но и охраной важных объектов инфраструктуры, а также поддержанием безопасности на границе.

По последним данным, число зараженных в стране составляет более 63 тыс. человек, а количество умерших превысило отметку в 7,7 тыс. В связи с распространением вируса в Испании действует режим повышенной готовности.

Принятые меры подразумевают ограничение передвижения граждан, запрет всех массовых мероприятий и перевод большей части людей на удаленный режим работы. В настоящее время испанцы могут покидать свои дома только для походов за продуктами, в аптеку или больницу.

За соблюдением жестких мер следят сотрудники правоохранительных органов, этим будут также заниматься военные. По данным испанских СМИ, усиленные меры начнут действовать с 31 марта. При этом режим повышенной готовности должен закончиться 9 апреля, но власти не исключают изменения сроков в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Итальянский карантин

Похожие меры действуют и в соседней Италии, которая лидирует в мире по уровню смертности. По официальной информации, количество жертв в стране превысило отметку в 11,5 тыс. человек, а заболевших уже более 75 тыс. человек.

Для борьбы с пандемией итальянцы ввели карантинные меры на территории всей страны. В частности, гражданам запрещено перемещаться между населенными пунктами без какой-либо острой необходимости. В Италии закрыты все учебные заведения, развлекательные центры, кинотеатры и бары.

Как говорил премьер Джузеппе Конте, теперь девиз всех итальянцев: «Я остаюсь дома».

В качестве дополнительных мер на территории страны был введен запрет на любую торговую деятельность, в настоящее время работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Движение общественного транспорта было сокращено, а два крупнейших аэропорта Рима закрыли часть своих терминалов.

Ограничения рассчитаны до католической Пасхи (12 апреля), но власти Италии уже допускают возможность их продления. Так же, как и в Испании, все будет зависеть от темпов распространения болезни, если ситуация не улучшится, карантин будет продолжен.

Американская щедрость

Для США вопрос борьбы с вирусом стоит так же остро, как и для Италии. И если у второй высокие показатели смертности, то на американской территории находится больше всего зараженных. По последним данным, в США более 155 тыс. инфицированы новым коронавирусом, а количество умерших составляет больше 3100.

В рамках борьбы с вирусом на территории страны действует режим чрезвычайного положения, но его не стоит путать с общенациональным карантином, который власти пока вводить отказываются.

Усиленные меры зачастую вводятся на уровне штатов, в частности, наиболее жесткие действуют в Калифорнии. Так, в штате закрыты все магазины кроме продуктовых, все учебные заведения и любые заведения для досуга. Всем гражданам на территории Калифорнии приказано оставаться дома.

Кроме того, по всей стране отменены или перенесены массовые мероприятия, даже первичные выборы откладываются. Американцев просят по возможности не покидать своих домов, а большая часть компаний уже перевела сотрудников на удаленный режим работы.

При этом США лидируют по масштабу финансовых мер, принятых для борьбы с коронавирусом. Все страны стараются поддерживать экономику в условиях пандемии, однако американские власти планируют выделить для этого почти $2 трлн. В основном эти меры направлены на поддержку бизнеса и отдельных предприятий, а также включают выделение $1200 каждому американцу.

Российская самоизоляция

В России ситуация с распространением коронавируса в настоящий момент далека от масштабов США, Италии или Испании. Число зараженных в стране составляет 2337 человек, а количество умерших — 17. Тем не менее российские власти решили заблаговременно принять ряд жестких мер, чтобы минимизировать возможное число жертв.

Так, по всей стране закрылись заведения для досуга, запрещены массовые мероприятия, а начиная с 30 марта начинал действовать режим самоизоляции для жителей Москвы и Московской области. Аналогичные меры приняты более чем в половине российских регионов.

Режим самоизоляции подразумевает, что люди могут выйти из дома, чтобы отправиться в продуктовый магазин, аптеку, на работу (если предприятие не ушло на выходную неделю) или выгулять домашнего питомца.

Помимо этого в стране уже были закрыты различные магазины, учебные заведения и прекращен прием туристов на территории курортов. Кроме того, россиянам на неделю были предоставлены выходные с сохранением заработной платы — она истекает 5 апреля.

Как пояснил президент России Владимир Путин, данные меры оправданы в условиях пандемии. По его словам, решение властей позволило сдержать распространение инфекции.

«Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время <…> этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать», — подчеркивал президент.

При этом сроки действия режима самоизоляции в столице и регионах России пока неизвестны, по примеру других мировых стран все будет зависеть от распространения вируса.

Индийские «друзья коронавируса»

В Индии также нет большого числа зараженных, но, пожалуй, в стране действуют одни из самых жестких мер для борьбы с вирусом. Всего на индийской территории новым вирусом заражерн 1251 человек, а количество жертв составляет 32 человек. В Индии проживают около 1,3 млрд человек, поэтому власти решились на крайние меры и ввели общенациональный карантин.

До 15 апреля в стране действуют режим полной изоляции, гражданам запрещается покидать свои дома, междугороднее сообщение остановлено, любые массовые скопления людей запрещены, закрыты почти все магазины.

Полиция идет на жесткие меры, чтобы убрать людей с улиц. В частности, граждан бьют палками, применяют слезоточивый газ, обливают дезинфицирующими средствами или распространяют в соцсетях фото нарушителей с табличкой «Я — друг коронавируса».

Тех, кто нарушает карантин, также отправляют во временные тюрьмы. К примеру, в штате Харьяма под места заключения были переоборудованы крытые стадионы и другие крупные сооружения.

К слову, премьер Индии Наренда Моди в своем обращении к нации признал, что принятые меры крайне болезненны, но они необходимы в условиях пандемии коронавируса.

«Чтобы спасти Индию, спасти ее каждого гражданина, вы, ваши семьи, каждая улица, каждый округ должны быть закрыты. Выход из домов будет полностью запрещен», — подчеркнул Моди.