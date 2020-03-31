«Очень мило»: Россия направила борт с помощью в США

В связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, Россия направила США самолет с медицинским оборудованием, сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по COVID-19 в Белом доме.

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«Я думаю, в конце концов, мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения с многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», — сказал американский лидер.

Накануне Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе диалога они обсудили меры по противодействию распространению в мире коронавирусной инфекции. Как отметили в пресс-службе Кремля, «продолжительный» разговор состоялся по инициативе Белого дома, обе стороны выразили во время него серьезную озабоченность.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в Соединенных Штатах зафиксированы более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.

С 27 марта США уверенно занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения. Специалисты университета подсчитали, что на тот момент в стране было зарегистрировано более 82,4 тыс. случаев против 81,8 тыс. в Китае и 80,5 тыс. в Италии.

До этого первым в списке был Китай, где в декабре впервые была обнаружена болезнь. Италия стала эпицентром пандемии в Европе. США обошли обе эти страны за один день.

В то же время в университете отметили, что в Соединенных Штатах намного меньше жертв по отношению к общему числу выявленных случаев. Специалисты уточнили, что напрямую эти цифры сравнивать нельзя, поскольку неизвестно, в какой стране больше случаев и где они лучше регистрируются. К тому же большинство заразившихся в США и Италии еще не вылечились, поэтому пока преждевременно делать выводы об исходе болезни.

Данные университета Хопкинса подтвердили подсчеты газеты The New York Times.

После публикации таких сведений Трамп подчеркнул, что нужно отдать «дань уважения тестированию».

В то же время он отверг информацию, что в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось больше граждан, чем в КНР. «Вы не знаете, какие цифры в Китае», — сказал глава Белого дома.

Эксперты прогнозируют, что пик смертности наступит в США через две недели, если будут соблюдаться санитарные ограничения, действие которых продлили до 30 апреля, сообщил Трамп. Он предположил, что страна станет на путь восстановления к началу лета. По оценкам специалистов, кривая, отражающая ситуацию с распространением коронавируса в США, достигнет «нижней точки» ориентировочно к 1 июня, сказал глава государства.

Он заявил, что действия американских властей может будет считать успешными, если число жертв коронавируса в США не превысит 200 тыс. человек.

«Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тыс. человек, то, хоть это и ужасная цифра, <...> это будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По некоторым прогнозам, как рассказал президент, количество смертей может достичь 2,2 млн человек.

О том, что в США от коронавируса могут умереть 100-200 тыс. человек, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. В эфире телекомпании CNN он допустил, что, исходя из текущей ситуации, в стране «заражены будут миллионы людей».

«Но я думаю, что не стоит строить прогнозы, особенно когда мы говорим о такой постоянно меняющейся величине», — признал он.

Во всем мире, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели более 785 тыс. человек, около 37 тыс. умерли, 165 тыс. пациентов вылечились. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — там свыше 11 тыс. умерших. За ней следуют Испания, Китай, США и Франция. В России выявили 1837 инфицированных коронавирусом, большинство из них — в Москве. 17 человек скончались.