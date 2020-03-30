«Маски сброшены»: Зеленский продавил земельную реформу

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. Резонансная инициатива заставила сторонников реформы пойти на компромиссы. Чтобы убедить депутатов проголосовать за инициативу, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в Раду — по законам режима ограничений, он приехал на заседание в маске.

Голоса за проект дали только четыре фракции: 206 членов пропрезидентской партии «Слуга народа» (из 246), партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Голос» и группа «Доверие».

«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!», — так отреагировала на принятие документа Юлия Тимошенко.

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Так как Верховная Рада работает в режиме карантина, собираться депутаты могут только на внеочередные заседания. Такое собрание было назначено на 30 марта. В этот день планировалось голосование по двум законопроектам, принятия которых требует от Украины МВФ для предоставления нового транша, — о продаже земли и о запрете возвращения банков их прежним владельцам. В результате 30 марта прошло сразу три заседания Рады, на последнем прошло голосование по обеим инициативам.

Банковский законопроект напрямую связан с олигархом Игорем Коломойским, который пытается вернуть Приватбанк. Бизнесмена негласно называют спонсором президентской кампании Владимира Зеленского, и определенное влияние на политические процессы в стране ему приписывают до сих пор. Инициативу поддержали в первом чтении 276 голосами.

Однако наибольший резонанс вызвал именно законопроект о продаже земли. Он предполагает снятие запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Инициатива обсуждалась с ноября и сопровождалась потасовками в Раде, публичными перепалками и массовыми протестами. Опубликованные в начале марта результаты исследования Центра Разумкова свидетельствуют, что 64,3% украинцев выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Президент активно поддерживал законопроект и лоббировал его скорейшее принятие, даже несмотря на то, что продажа земель стала одним из главных факторов, повлиявших на падение его рейтинга.

В первоначальной версии законопроекта подразумевалось, что покупать землю смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, юрлица Украины, а также иностранцы, но только после разрешения через референдум. Именно возможность продажи земли иностранцам вызывала наибольшее возмущение среди украинцев. Также многие высказывали недовольство тем, что продать в одни руки можно было 200 тыс. га земли. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что голосов для принятия законопроекта не хватает, что, учитывая абсолютное большинство «Слуги народа» в парламенте, говорит о значительных противоречиях в партии президента.

В первоначальную версию законопроекта было внесено около 4 тыс. правок. Итоговый вариант инициативы претерпел значительные изменения. Так, нормы по продаже земли в одни руки уменьшились с 200 тыс. га до всего 100 га. Ограничения будут действовать до 2024 года, и только после этого разрешат покупать до 10 тыс. га. Кроме того, лишь через четыре года приобретать землю смогут юридические лица. Предусматривается также первоочередное право на покупку угодий арендаторами, а государственная земля продаже не подлежит. Были сдвинуты сроки запуска рынка земли — с 1 октября 2020 года на 1 июля 2021 года. Впрочем, пункт о продаже земли иностранцам остался неизменным — они могут получить право на покупку только через референдум.

Как сообщала «Страна.ua» со ссылкой на источники, прежде чем проводить голосование, депутаты хотели получить гарантии от МВФ, и они их получили. На днях украинский лидер заявил о договоренности с фондом о выделении $8 млрд, еще $2 млрд согласился предоставить Всемирный банк. Всего речь идет о $10 млрд, однако только при условии принятия обоих законопроектов.

«В течение где-то дней пятнадцати после принятия законов мы получим первый быстрый транш. Он будет около двух миллиардов долларов США. Получим сразу в бюджет Украины, а не в НБУ», — сказал президент 27 марта на заседании партии «Слуга народа», на котором не присутствовало около половины депутатов.

Экономическая ситуация в стране действительно ставит вопрос о предоставлении помощи от МВФ в категорию первоочередных.

За 2020 год Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Киев находится в трудных обстоятельствах и без учета пандемии коронавируса и падения цен на нефть после провала сделки ОПЕК. Однако мировой экономический фон, конечно, еще больше сказывается на финансовой ситуации в стране.

Споры, насколько целесообразно сотрудничество Киева с фондом, ведутся уже долгое время. На фоне последних событий набирает популярность идея отказа от помощи МВФ. Сложившиеся сегодня обстоятельства, как считают сторонники этой точки зрения, создают наиболее благоприятные для Украины основания, чтобы поставить вопрос о реструктуризации внешних долгов, направив освободившиеся средства на реформы и стимулирование экономики.

Как пригрозил 30 марта Зеленский, если Украина не примет оба законопроекта, то стране грозит дефолт: «Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. <...> Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта».

Отказ от помощи МВФ может привести к дефолту, однако это не станет катастрофой, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Он [Зеленский] не понимает, что дефолт — это не конец жизни. Наоборот, дефолт может быть началом выздоровления, а если ты занимаешь еще какие-то деньги, причем эти деньги тебя не выручат в нынешней ситуации… Чтобы перейти к росту, этих денег точно не хватит, поэтому ты залезаешь дальше в долги, из-за которых потом придется расплачиваться украинскими активами. Я сторонник дефолта в данных обстоятельствах», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт.

Президент Украины точно не является сторонником этой идеи, этим и объясняется его лоббирование законопроектов. Президент упорно не сдается, не уставая указывать на обязательства перед МВФ.

«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они [МВФ] это подтверждают. У нас осталась земля и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем», — сказал он недавно в интервью Bloomberg.

Тем не менее процесс принятия законопроектов застопорился. Еще 17 марта Верховная рада должна была рассмотреть оба законопроекта и завершить их обсуждение. К этому призывал Владимир Зеленский. Однако парламент ушел на карантин.

И, по всей вероятности, причинами, по которым забуксовало принятие законопроекта, стали именно недобор голосов и процедурные сложности, обойти которые не позволяли противники инициативы. Об этом, например, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Дело в том, что там масса правок, которые остались. Еще 720 правок не рассмотренных, и поэтому я не понимаю, как в соответствии с регламентом парламента можно обойти их и не рассмотреть. И, кроме того, я так понимаю, что есть проблема с голосами в поддержку этого закона, потому что вообще рассматривать его во время эпидемии, я считаю, — практически мародерство», — пояснил Гончаренко.

Однозначно против инициативы выступает «Оппозиционная платформа — За жизнь». В партии называли законопроект предательством со стороны правительства, которое положит начало «операции по передаче украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и земельных олигархов».

Не голосовала за инициативу и «Батькивщина».

«На внеочередном заседании парламента они планируют принять закон о распродаже украинской сельскохозяйственной земли. Закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», — написала накануне заседания председатель партии Юлия Тимошенко в своем Facebook.

По мнению Михаила Погребинского, уступок, на которые пошло правительство в законе о продаже земли, недостаточно. Инициатива будет вызывать резонанс в любом виде.

«Никакие исправления, послабления в законе не могут гарантировать того, что наши замечательные черноземы не окажутся в руках либо собственных украинских бандитов, агроолигархов, которые будут эксплуатировать землю, выдавливая из нее все соки, или зарубежных концернов, уже довольно большое количество земли находится под их контролем», — считает Михаил Погребинский.

Кроме того, эксперт уверен, что в сложившихся условиях принятие закона попросту неприемлемо.

«Эти послабления не вызывают доверия, не говоря уже, что проводить такую судьбоносную реформу — это фактически последний украинский актив, который довольно дорого потенциально может стоить — проводить ее в ситуации кризиса на Востоке, да еще экономического кризиса вообще, да еще в условиях пандемии, да еще в ситуации слабой власти, невероятно слабого президента, все считают, что это безрассудно и это нельзя в нынешних обстоятельствах делать. Это откладывать надо до лучших времен. Ясно, что сегодняшние обстоятельств не подходят для этого», — подытожил эксперт.