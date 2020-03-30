«Афера века»: Зеленский напугал Украину дефолтом

Если Украина не примет «два жизненно важных закона», то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

«Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. <...> Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — подчеркнул он.

По словам украинского президента, если законы будут приняты, то «международные финансовые партнеры» окажут Украине поддержку в размере не менее $10 млрд.

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Вскоре лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook, что украинские власти готовятся осуществить «аферу века» и принять закон об открытии рынка земли, прикрываясь пандемией коронавируса. По ее словам, соответствующий закон парламентарии планируют принять на внеочередном заседании Верховной рады.

«Закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», — написала Тимошенко, добавив, что украинцы будут обмануты.

В конце 2019 года стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине трехлетний кредит на $5,5 млрд, если страна выполнит определенные условия, среди которых борьба с коррупцией и снятие моратория на продажу земли.

23 марта глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил о возможном голоде и разорении предприятий из-за стремительного распространения COVID-19. По его словам, у большинства граждан страны нет накоплений — люди живут «от зарплаты до зарплаты».

«Будем честными — большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений: многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин», — отметил он.

По словам главы украинского МВД, карантинные меры принуждают закрываться множество малых компаний и бизнесов. Он также выразил опасение, что большая часть украинцев смогут продержаться без работы только месяц — дальше «банально не будет хватать средств, чтобы поддержать себя и семью».

Аваков предложил избежать такой катастрофической ситуации с помощью увеличения расходов бюджета на выплаты украинцам — по 500-3000 гривен в месяц. Кроме того, министр считает, что государство должно частично оплачивать коммунальные платежи — до 50-75%, помочь бизнесу и остановить начисление процентов по банковским кредитам.

Наконец, глава украинского МВД предложил взять еще один транш у Международного валютного фонда (МВФ) и даже объявить частичный дефолт.

17 марта депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский увидел угрозу дефолта для Украины. «Как государство и экономика, мы идем к дефолту», — подчеркнул депутат. По мнению Дубинского, Киев не в состоянии расплатиться с долгами, накопившимися на внутреннем и внешнем рынках, если стране не окажут глобальную финансовую помощь в МВФ.

По словам парламентария, у Украины нет плана «выживания», если МВФ откажется предоставить ей помощь. «Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — указал он.

За последнее время это уже не первый случай, когда Украине предрекают дефолт. Экс-министр экономики страны Виктор Суслов говорил, что бюджетный кризис на Украине угрожает государству невозможностью расплатиться по долговым обязательствам.

Украина стала членом МВФ в 1992 году. За почти 30-летнюю историю объем финансовой помощи Украине оценивается в десятки миллиардов долларов. По данным Нацбанка Украины, долги страны только перед МВФ, не считая других международных кредиторов, составляют сейчас 269,311 млрд гривен, или более $10 млрд.

Вопреки позиции минфина, президент Украины Владимир Зеленский собирается продолжать сотрудничество с МВФ, а фонд называл «надежным партнером Украины». До этого он признавал, что страна затягивает с реформами, которых от Киева ждут иностранные кредиторы. Однако ради транша обещал их ускорить. В частности, ранее украинские власти анонсировали большую приватизацию и земельную реформу.

За 2020 год Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Киев находился в трудных обстоятельствах и без пандемии коронавируса и падения цен на нефть после провала сделки ОПЕК. Мировой экономический фон, конечно, еще больше сказывается на финансовой ситуации в стране.