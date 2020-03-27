Зараженных все больше: США обогнали Китай

США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай

США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом, обогнав Италию и Китай, констатировали в Университете Джонса Хопкинса. Американский президент Дональд Трамп объяснил такие показатели хорошей системой тестирования. Кроме того, от остальных стран США отличает невысокий процент смертности среди зараженных.

США обошли Китай по числу случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики. Согласно приведенным сведениям, в Соединенных Штатах уже более 82,4 тыс. случаев против 81,8 тыс. в Китае и 80,5 тыс. в Италии.

Китай, где в декабре впервые была обнаружена болезнь, все это время лидировал по числу зараженных. Италия стала эпицентром пандемии в Европе. США обошли обе эти страны за один день.

При этом в университете констатировали, что в Соединенных Штатах намного меньше жертв по отношению к общему числу выявленных случаев. Там скончалось 1178 человек, тогда как число умерших в Китае — 3291, а в Италии — 8215. Впрочем, эксперты признали, что напрямую эти цифры сравнивать нельзя, поскольку неизвестно, в какой стране больше случаев и где они лучше регистрируются. К тому же большинство заразившихся в США и Италии не вылечились до сих пор, поэтому делать выводы об исходе болезни преждевременно.

На первое место в мировом списке стран по количеству заболевших коронавирусом США вывела и газета New York Times, ссылаясь на свои подсчеты.

Президент США Дональд Трамп объяснил такие данные «данью уважения тестированию». При этом он опроверг информацию, что в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось больше граждан, чем в КНР. «Вы не знаете, какие цифры в Китае», — подчеркнул глава Белого дома.

Согласно информации проекта COVID Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тыс. тестов на коронавирус. Первую жертву COVID-2019 в США зафиксировали 29 февраля.

Власти опасаются ухудшения ситуации с заболеванием, поэтому стали принимать дополнительные меры, сообщает телеканал CNN.

В частности, американский Сенат одобрил пакет помощи экономике в размере $2 трлн. Кроме того, в Нью-Йорке строят дополнительные морги и готовят грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза большого количества умерших.

Несмотря на эти опасения, 25 марта Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что хотел бы отменить ограничение на въезд в США из стран со сложной эпидемической обстановкой к Пасхе — 12 апреля по григорианскому календарю.

За пару дней до этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент США рассматривает возможность возвращения американцев с удаленной работы на рабочие места. По информации агентства, Трамп в узком кругу уже начал обсуждение вопроса «о возвращении нации к нормальной жизни».

При этом, по мнению представителя ВОЗ Маргарет Харрис, слова которой приводит издание South China Morning Post, США могут стать новым эпицентром коронавируса. «Сейчас наблюдается быстрый рост заболеваемости в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но это может стать реальностью потенциально», — отметила Харрис.

Российский посол в США Анатолий Антонов 25 марта заявил, что Россия при необходимости будет готова помочь США в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать — Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — указано в сообщении посольства РФ в США в Facebook.

Антонов назвал пандемию коронавируса, о которой 11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), глобальной угрозой, вызовом всему человечеству. Он подчеркнул, что с этим необходимо бороться совместными усилиями, и призвал отринуть устаревшую логику деления стран на политические блоки.

Россия уже помогает в борьбе с коронавирусом Италии. 21 марта об этом договорились российский президент Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Уже 23 и 24 марта на итальянскую авиабазу ВВС «Практик де Маре» недалеко от Рима прибыли 14 самолетов ВКС России с вирусологами, эпидемиологами и необходимой техникой на борту. 25 марта прилетел 15-й самолет. Работа российских специалистов в Италии должна начаться 27 марта.