Зараженных все больше: США обогнали Китай

США обошли Китай по числу случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики. Согласно приведенным сведениям, в Соединенных Штатах уже более 82,4 тыс. случаев против 81,8 тыс. в Китае и 80,5 тыс. в Италии.

Китай, где в декабре впервые была обнаружена болезнь, все это время лидировал по числу зараженных. Италия стала эпицентром пандемии в Европе. США обошли обе эти страны за один день.

При этом в университете констатировали, что в Соединенных Штатах намного меньше жертв по отношению к общему числу выявленных случаев. Там скончалось 1178 человек, тогда как число умерших в Китае — 3291, а в Италии — 8215. Впрочем, эксперты признали, что напрямую эти цифры сравнивать нельзя, поскольку неизвестно, в какой стране больше случаев и где они лучше регистрируются. К тому же большинство заразившихся в США и Италии не вылечились до сих пор, поэтому делать выводы об исходе болезни преждевременно.

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На первое место в мировом списке стран по количеству заболевших коронавирусом США вывела и газета New York Times, ссылаясь на свои подсчеты.

Президент США Дональд Трамп объяснил такие данные «данью уважения тестированию». При этом он опроверг информацию, что в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось больше граждан, чем в КНР. «Вы не знаете, какие цифры в Китае», — подчеркнул глава Белого дома.

Согласно информации проекта COVID Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тыс. тестов на коронавирус. Первую жертву COVID-2019 в США зафиксировали 29 февраля.

Власти опасаются ухудшения ситуации с заболеванием, поэтому стали принимать дополнительные меры, сообщает телеканал CNN.

В частности, американский Сенат одобрил пакет помощи экономике в размере $2 трлн. Кроме того, в Нью-Йорке строят дополнительные морги и готовят грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза большого количества умерших.

Несмотря на эти опасения, 25 марта Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что хотел бы отменить ограничение на въезд в США из стран со сложной эпидемической обстановкой к Пасхе — 12 апреля по григорианскому календарю.

За пару дней до этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент США рассматривает возможность возвращения американцев с удаленной работы на рабочие места. По информации агентства, Трамп в узком кругу уже начал обсуждение вопроса «о возвращении нации к нормальной жизни».

При этом, по мнению представителя ВОЗ Маргарет Харрис, слова которой приводит издание South China Morning Post, США могут стать новым эпицентром коронавируса. «Сейчас наблюдается быстрый рост заболеваемости в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но это может стать реальностью потенциально», — отметила Харрис.

Российский посол в США Анатолий Антонов 25 марта заявил, что Россия при необходимости будет готова помочь США в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать — Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — указано в сообщении посольства РФ в США в Facebook.

Антонов назвал пандемию коронавируса, о которой 11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), глобальной угрозой, вызовом всему человечеству. Он подчеркнул, что с этим необходимо бороться совместными усилиями, и призвал отринуть устаревшую логику деления стран на политические блоки.

Россия уже помогает в борьбе с коронавирусом Италии. 21 марта об этом договорились российский президент Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Уже 23 и 24 марта на итальянскую авиабазу ВВС «Практик де Маре» недалеко от Рима прибыли 14 самолетов ВКС России с вирусологами, эпидемиологами и необходимой техникой на борту. 25 марта прилетел 15-й самолет. Работа российских специалистов в Италии должна начаться 27 марта.