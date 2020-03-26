Время солидарности: Россия и семь стран требуют отмены санкций

Совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу направили Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла. Эти страны призывают главу всемирной организации потребовать от ряда других государств снять односторонние санкции. Текст письма опубликован в Twitter постпредства РФ при ООН.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», — заявляют восемь стран.

Отмечается, что нужно снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса. Сам генсек ООН ранее призвал страны «большой двадцатки» (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией.

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«Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19», — сказал Гутерриш.

Он также подчеркнул, что сейчас для стран «не время изолироваться — пора проявлять солидарность». По его словам, все страны мира должны иметь равные возможности для реагирования на глобальный кризис. «Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров», — подытожил он.

23 марта Гутерриш призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за общемировой угрозы коронавируса. «Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что необходимо сообща «сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент «Газеты.Ru». По его словам, в настоящее время сама идея заслуживает внимания.

«Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию. Сама идея заслуживает внимания, но здесь все зависит от известных столиц», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что ему не известно, чтобы Москва готовила односторонние шаги в этом направлении. «И мне не известно о том, что это считается целесообразным», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил три дня назад глава Ассоциации итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» Александро Мария Тирелли.

«Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери», — приводит РИА «Новости» слова юриста.

О необходимости отмены санкций говорил и член международного комитета бундестага, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Вальдемар Гердт, передает газета «Известия».

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — подчеркнул немецкий парламентарий.

По словам Гердта, пандемия коронавируса ударит не только по немецкой, но и по европейской экономике. Поэтому восстановление товарооборота с РФ будет полезным и своевременным для экономик ФРГ и ЕС, отметил он. Депутат подчеркнул, что поднимет вопрос о снятии антироссийских санкций на следующем заседании международного комитета.

ООН активно участвует в противодействии пандемии коронавируса. 26 марта Антониу Гутерриш заявил о начале реализации глобальной программы помощи бедным странам в борьбе против COVID-19.

Так, по словам генсека ООН, из Центрального фонда по чрезвычайному реагированию уже было выделено $60 млн на доставку продовольствия, работу миссий ВОЗ и перевозку медицинского персонала и оборудования в такие страны. Для дальнейшей реализации плана в ООН запросили еще $2 млрд.

В планы организации также входит строительство «воздушных мостов» со странами Африки, Азии и Латинской Америки, что поможет ускорить переброску нужных специалистов в регионы, где зафиксированы вспышки COVID-19. Наконец, в ООН намереваются установить специальные станции для мытья рук в лагерях беженцев.