Остановим к маю: на Украине оценили длительность пандемии

Если соблюдать карантин, то эпидемию коронавируса на Украине можно остановить уже к маю, после чего отменить и карантин, считает замглавы офиса президента Владимира Зеленского Юлия Ковалив.

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«Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни», — отметила она в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Ковалив обратила внимание, что украинцы смогут вернуться на рабочие места, а экономика вернется к нормальному состоянию в зависимости от того, сколько заболевших будет выявлено на территории страны, передает ФАН.

Вместе с тем она призвал украинцев соблюдать все предписанные карантином ограничения.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко спрогнозировал потерю городского бюджета в 1 млрд гривен (больше 2,8 млрд руб.) из-за распространения коронавируса. При этом реальные потери, по его словам, могут оказаться серьезнее. Кличко подчеркнул, что в городе сформированы два штаба. Один из них занимается вопросами ликвидации последствий пандемии, которая затронула столицу Украины, второй штаб — экономическими вопросами.

Глава Киева отметил, что ситуацию с распространением заболевания усложняет то, что нет точных сроков завершения этого процесса. В то же время Кличко обратился к украинскому правительству с просьбой отменить налог на добавленную стоимость (НДС).

Кабмин Украины ввел карантин с 12 марта по 3 апреля. Он распространяется на все учебные заведения страны, также в рамках соблюдения карантинных мер запрещено проводить массовые мероприятия любой направленности. Кроме того, власти закрыли метро и ограничили работу общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в стране зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19. Последние 13 пациентов, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, были зарегистрированы в Черновицкой области Украины.

«В Черновицкой области 24 марта официально подтверждено еще 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 38 человек», — говорится в сообщении областной госадминистрации в Facebook.

Накануне глава государства Владимир Зеленский посоветовал гражданам Украины на карантине заниматься физкультурой дома.

«Традиционный совет, чем занять себя на карантине. Не за горами лето, а значит самое время вспомнить о физической форме. В интернете вы очень легко найдете множество видеокурсов для тренировок дома», — такой совет дал он в своем видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Зеленский обратил внимание, что занятия физкультурой, по словам медиков, сейчас, во время пандемии коронавируса, особенно полезны, но «без фанатизма и без погони за рекордами».

Пока президент страны советует гражданам заниматься физкультурой на дому, министр здравоохранения Украины Илья Емец призывает ввести по всей стране режим ЧС.

Емец также выразил мнение, что государству и бизнесу в нынешних реалиях стоит тратить деньги на людей моложе 65 лет, а не на «трупы», передает «Страна.ua».

«Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше — 65 лет. <...> Подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — сказал он, рассуждая о необходимости поддерживать сограждан и расчетах финансистов.

Глава ведомства считает, что страна нуждается в большем количестве экспресс-тестов на проверку наличия заболевания и в большем количестве вирусологических лабораторий. Этого Украине не хватает, даже с учетом помощи Китая. В то же время он обратился и к представителям украинского бизнеса, призвав их покупать медицинское оборудование и помогать соотечественникам.

«Я не шучу и не пугаю», — подчеркнул министр здравоохранения.

Ранее Емец дал неутешительный прогноз относительно распространения коронавируса в стране. Он считает, что самое худшее еще впереди. Он отметил, что положительные результаты в лабораториях получают ежедневно. Но в то же время он обратил внимание, что на Украине, по сравнению с другими странами, статистика меньше. «Но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно», — полагает министр.