Маски на продажу: на Украине завели дело против министров Гончарука

Против должностных лиц прошлого кабинета министров Украины под руководством Алексея Гончарука заведено уголовное дело. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) указывает, что украинское правительство не ограничило экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, которые необходимы для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Пресс-служба антикоррупционной прокуратуры Украины заявила в Facebook, что дело возбуждено по факту халатности, допущенной должностными лицами.

Так, по сообщению, 31 января и 8 февраля 2020 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (эту должность в настоящий момент занимает Алексей Данилов) направлял бывшему премьер-министру страны Алексею Гончаруку письма, в которых сообщал о необходимости «ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины, с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавирусом COVID-19».

Тем не менее, в САП утверждают, что Гончарук проигнорировал эти рекомендации.

В понедельник, 23 марта, сведения о возможном совершении уголовного преступления были внесены в Единый реестр досудебных расследований Украины, проводить мероприятия в рамках дела поручено государственному бюро расследований.

Уже почти три недели Гончарук не занимает пост премьер-министра Украины. 4 марта Верховная рада большинством голосов (353) отправила в отставку и его самого, и правительство.

Тогда еще о решении пойти на жесткие карантинные меры в целях предотвращения распространения коронавируса не было известно. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде на заседании, когда было принято решение об отставке Гончарука, все же нашел слова благодарности в адрес уходящего кабинета министров.

«Не красть — этого мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле», — говорил тогда глава государства.

Критике же тогда подверглись сокращение промышленности, отсутствие подвижек в вопросе снижения коммунальных тарифов, индексации пенсий, продвижения в вопросах медицинской реформы.

Новым премьером Украины стал Денис Шмыгаль. Уже через неделю после назначения, 11 марта, кабмин запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Запрет будет действовать до 1 июня. К подобным товарам относятся не только медицинские маски, но и халаты, бахилы, перчатки и т.д.

В то же время, сейчас ситуация на Украине не выглядит пугающей, в отличие от многих других стран Европы и США. По состоянию на 23 марта на Украине зарегистрировано 73 случая заболевания новым типом коронавируса. Еще, по оценкам властей, в стране могут быть более 640 инфицированных.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действуют жесткие ограничительные меры: закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, ограничено движение на общественном транспорте, что уже спровоцировало настоящий коллапс в Киеве, где не работает метро, а наземный транспорт функционирует в весьма ограниченных условиях.

Другой аспект, с которым может столкнуться Украина из-за коронавируса — это возможные голод и разорение предприятий. По крайней мере, именно в таких формулировках 23 марта об этом написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Будем честными — большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений: многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин», — написал он в Facebook.

Чтобы смягчить последствия грядущих экономических проблем, Аваков предложил увеличить расходы бюджета на выплаты украинцам — по 500-3000 гривен (около 1400-8400 руб.), частично взять государству обязанность оплачивать коммунальные платежи (до 60-70%), остановить начисление процентов по банковским кредитам для бизнеса.

Кроме того, среди прочих мер, глава МВД Украины предлагает взять еще один транш у Международного валютного фонда (МВФ) и даже объявить частичных дефолт.

Довольно панические настроения, особенно на фоне коронавируса, относительно возможного дефолта на Украине в последнее время только нарастают.

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский на прошлой неделе заявил, что, «как государство и экономика, [Украина] идет к дефолту». «Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — заявил он, добавив, что без помощи Международного валютного фонда сегодня Киеву не обойтись.

Рассчитывает на продолжение сотрудничества с МВФ и Владимир Зеленский — о том, что он надеется на очередной транш, украинский лидер уже заявлял.

Ситуация для Киева, действительно, складывается не лучшим образом. За 2020 год Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Положение дел здесь было и без того достаточно сложное, а пандемия коронавируса и падение цен на нефть еще больше усугубляют кризисные явления в стране.

И сейчас очередное дело против министров в недавнем прошлом соратника Зеленского может ударить и по самому президенту, который стремительно теряет рейтинг. Вот и обозреватель американской редакции журнала Forbes Кеннет Рапоза в конце прошлой недели писал, что падение уровня поддержки Зеленского со стороны украинцев говорит о потере надежды на то, что президенту удастся изменить жизнь страны к лучшему, а потому и Запад вскоре может отвернуться от Киева и перестать рассматривать Украину как надежный вариант для вложения средств.

«Про дефолт на Украине говорят в последние лет 15, не меньше. Я думаю, что тема не дефолта абстрактного, а так называемого технического дефолта — это не отказ от выплаты долгов или объявление себя банкротом, речь идет о приостановке выплат по внешней задолженности или по части внешней задолженности.

Такой технический дефолт возможен у целой группы стран», — говорил ранее «Газете.Ru» глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.